शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में तबाही मची हुई है. प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर जारी है. आलम यह है कि विभिन्न जिलों में जगह-जगह पहाड़ी दरक रही है. इन दिनों हिमाचल इतिहास की सबसे बड़ी आपदा से जूझ रहा है. दिन-प्रतिदिन मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. प्रदेश में अब तक 340 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बरसात के मौसम में अब तक 3525.37 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. इसी बीच खराब मौसम को देखते हुए 7 सितंबर तक प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किया गया है.

मंडी में लैंडस्लाइड से 7 लोगों की मौत

मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के जंगम बाग में मंगलवार (2 सितंबर) शाम करीब 6:30 बजे पहाड़ी से अचानक भारी लैंडस्लाइड हुई. मलबे की चपेट में आने से 2 घर जमींदोज हो गए. इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं. 3 जेसीबी की मदद से मकान के ऊपर से मलबा हटाया गया, जिसके बाद मलबे में दबे सभी 7 लोगों को बाहर निकाला गया. शवों को निकालने के साथ ही प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया है. दरअसल, अब प्रशासन के पास यहां किसी और के दबे होने की कोई सूचना नहीं है.

मंडी जिले के सुंदरनगर में लैंडस्लाइड से 7 लोगों की मौत (ETV BhaETV Bharatrat)

BBMB की लापरवाही की जांच करेगा प्रशासन

सुंदरनगर उपमंडल की चांबी ग्राम पंचायत के जंगमबाग गांव में हुए भीषण लैंडस्लाइड के चलते मलबे में दबे सभी 7 शवों को बाहर निकाल लिया गया है. वहीं, एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी ने बीबीएमबी की लापरवाही को लेकर जांच करने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि, "लोगों की तरफ से बीबीएमबी की लापरवाही की बातें सामने आ रही है. इस बात को लेकर जांच की जाएगी और बीबीएमबी प्रबंधन से जवाब तलब भी की जाएगी."

मंडी में भूस्खलन से भारी तबाही (ETV Bharat)

भारी बारिश के चलते 7 सितंबर तक शिक्षण संस्थान बंद

हिमाचल में अभी भी बारिश से होने वाले नुकसान का खतरा टला नहीं है. प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है. ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर शनिवार, 30 अगस्त से प्रदेश के अधिकांश जिलों में शिक्षण संस्थान बंद हैं. इसी बीच खराब मौसम को देखते हुए प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को 7 सितंबर तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. शिक्षा सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. प्रशासन की टीमें अभी भी अलर्ट मोड पर हैं.

हिमाचल में 7 सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद. (Notification)

आपदा की सबसे कठिन दौर से गुजर रहा हिमाचल: CM सुक्खू

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि, "हिमाचल इतिहास की बहुत बड़ी आपदा से जूझ रहा है. इस साल मानसून सीजन में अब तक क्लाउडबर्स्ट की 45 घटनाएं हुई हैं. इसके अलावा 91 फ्लैश फ्लड और 105 बड़े भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 161 लोगों की मौत हुई है और 40 लोग लापता हुए हैं. मानसून सीजन में सड़क हादसों में 154 लोगों की जान गई है. इस सीजन में अब तक 845 घर पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं, जबकि 3254 घरों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची हैं. प्रदेश में 780 से अधिक सड़कें बंद हैं. 360 पेयजल योजनाएं ठप हैं और 2274 ट्रांसफॉर्मर बंद पड़े हैं. अभी तक 3056 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है, अभी और आंकड़े दर्ज होने बाकी हैं. ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि दर्द और तबाही की तस्वीर है. आइए हिमाचल का साथ दें."

हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, "आज देवभूमि हिमाचल प्रदेश अभूतपूर्व आपदा की सबसे कठिन दौर से गुज़र रहा है. पहाड़ टूटकर बिखर गए हैं, घर मलबे में दब गए हैं, ज़िंदगियां उजड़ गई है. प्रकृति की इस भीषण मार ने हमारे जीवन की रफ़्तार को रोक दिया है और अपनों को खोने का दर्द अब हम सबका साझा दर्द बन गया है. जब भी कोई प्रदेश संकट में डूबता है, पूरा देश उसकी आवाज बनकर, उसकी ताकत बनकर खड़ा होता है. यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता और यही हमारी असली पहचान रही है."

सोलन के कसौली में घर गिरने से महिला की मौत

सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र के समहोल गांव में एक मकान गिरने से महिला की मौत हो गई. हादसे के दौरान पूरा परिवार घर पर ही मौजूद था. तेज बारिश के बीच अचानक भवन जमींदोज हो गए. स्थानीय लोगों ने मकान में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे में हिम राम (उम्र 50 साल) को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जबकि उसकी पत्नी हेमलता (उम्र 40 साल) की मौत हो गई है. वहीं, घर में तीन बेटियां, एक बेटा और 85 वर्षीय मां को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. प्रशासन ने प्रभावित परिवार को फौरी राहत के तौर पर 20,000 रुपए की सहायता प्रदान की है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन भेज दिया है.

कसौली में घर गिरने से महिला की मौत (ETV Bharat)

कुल्लू में लैंडस्लाइड से, कुछ लोगों के दबे होने की आशंका

कुल्लू जिले में भी भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. कुल्लू के अखाड़ा बाजार में मंगलवार देर रात भारी लैंडस्लाइड हुआ. भूस्खलन की चपेट में दो मकान आ गए. लैंडस्लाइड से एक मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि एक मकान को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है. एक मकान में 2 कश्मीरी युवक और एक एनडीआरएफ जवान भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए. एक कश्मीरी युवक समय रहते ही खिड़की से बाहर आ गया, लेकिन लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है. फिलहाल, एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया है.

कुल्लू में लैंडस्लाइड से भारी नुकसान (ETV Bharat)

हिमाचल में कहर बनकर बरस रहा मानसून

हिमाचल में मानसून का कहर जारी है. प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते 20 जून से 2 सितंबर तक 340 लोगों की मौत हो चुकी है. अभी भी 41 लोग लापता हैं और 389 लोग घायल हुए हैं. प्रदेश में अब तक 27,663 पशुओं और बर्ड्स की जान गई है. मानसून सीजन में अब तक 3525.37 करोड़ का नुकसान हुआ है. भूस्खलन और भारी बारिश के चलते प्रदेश में 1334 सड़कें बंद हैं. बादल फटने, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 4497 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि, 3580 घरों को आंशिक क्षति पहुंची है. इसके अलावा प्रदेशभर में अब तक 4008 गौशालाएं ध्वस्त हुई हैं.

सोलन के कसौली में लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: हमीरपुर में बारिश से भारी तबाही, चबूतरा में कई परिवारों के घर जमींदोज, डेंजर जोन में पूरा गांव

ये भी पढ़ें: हिमाचल में 24 घंटों में 367.33 करोड़ का नुकसान, अभी तक 340 लोगों की मौत, 1334 सड़कें बंद