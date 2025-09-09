ETV Bharat / bharat

कुल्लू में भीषण लैंडस्लाइड, एक व्यक्ति की मौत, 4 लापता, 3 लोग घायल

कुल्लू: हिमाचल में मानसून की तबाही का दौर अभी थमा नहीं है. जिला कुल्लू में एक बार फिर भारी लैंडस्लाइड हुआ है. जिले के उपमंडल निरमंड के ग्राम पंचायत घाटू के शमारनी गांव में आज सुबह भारी लैंडस्लाइड हुआ. एक मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आने से जमींदोज हो गया है. जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है. वहीं, 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है. जबकि इस घटना में 4 लोग लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है.

8 लोग मलबे में दबे

एसडीएम निरमंड मनमोहन सिंह ने बताया कि लैंडस्लाइड के इस हादसे में एक परिवार के कुल 5 सदस्यों समेत 8 लोग मलबे में दब गए हैं. जिनमें से एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया है. जबकि तीन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जो कि घायल हैं. उन्हें मलबे से निकालकर अस्पताल भेजा गया है. वहीं, 4 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं. जिनकी तलाश की जा रही है.