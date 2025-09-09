ETV Bharat / bharat

कुल्लू में भीषण लैंडस्लाइड, एक व्यक्ति की मौत, 4 लापता, 3 लोग घायल

कुल्लू में फिर भारी लैंडस्लाइड हुआ. जिसकी चपेट में आने से एक घर जमींदोज हो गया है.

KULLU LANDSLIDE
कुल्लू के निरमंड में लैंडस्लाइड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 9:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल में मानसून की तबाही का दौर अभी थमा नहीं है. जिला कुल्लू में एक बार फिर भारी लैंडस्लाइड हुआ है. जिले के उपमंडल निरमंड के ग्राम पंचायत घाटू के शमारनी गांव में आज सुबह भारी लैंडस्लाइड हुआ. एक मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आने से जमींदोज हो गया है. जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है. वहीं, 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है. जबकि इस घटना में 4 लोग लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है.

8 लोग मलबे में दबे

एसडीएम निरमंड मनमोहन सिंह ने बताया कि लैंडस्लाइड के इस हादसे में एक परिवार के कुल 5 सदस्यों समेत 8 लोग मलबे में दब गए हैं. जिनमें से एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया है. जबकि तीन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जो कि घायल हैं. उन्हें मलबे से निकालकर अस्पताल भेजा गया है. वहीं, 4 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं. जिनकी तलाश की जा रही है.

गांव में दहशत का माहौल

वहीं, भीषण लैंडस्लाइड की इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है. लोग पूरी तरह से सहमे हुए हैं. लोगों ने लैंडस्लाइड को लेकर स्थानीय प्रशासन को सूचना दी और खुद ही लैंडस्लाइड के बाद राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गए है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है. निरमंड क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हालात और भी गंभीर बने हुए हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर शरण लें और सतर्क रहें.

"आज सुबह के समय शमारनी गांव में लैंडस्लाइड की सूचना मिली थी. घटनास्थल पर राहत-बचाव कार्य चल रहा है. मलबे से एक शव बरामद कर लिया गया है. तीन घायलों को अस्पताल भेजा गया है. जबकि चार लोग अभी भी लापता चल रहे हैं. जिनकी तलाश की जा रही है." - मनमोहन सिंह, एसडीएम निरमंड

ये भी पढ़ें: कुदरत की मार झेल रहा हिमाचल का ये गांव, 13 घर जमींदोज, 50 मकान गिरने की कगार पर

For All Latest Updates

TAGGED:

KULLU LANDSLIDELANDSLIDE IN NIRMANDLANDSLIDE IN SHAMARNI VILLAGEKULLU DISASTER 2025HIMACHAL LANDSLIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे और क्यों मिलीमीटर में ही मापते हैं बारिश, फॉर्मूला जानकर चकरा जाएगा दिमाग

पितरों को बेहद प्रिय है उड़द दाल...चावल और खीर, भूल कर भी न करें ये चीजें अर्पित

कितने अमीर हैं हिमाचल के मंदिर ? इस मंदिर पर लक्ष्मी सबसे ज्यादा मेहरबान

हिमाचल पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, जानिए पूर्ण साक्षरता के लिए क्या हैं मानक?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.