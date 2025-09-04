ETV Bharat / bharat

कुल्लू लैंडस्लाइड मामले में 10 लोग दबे, जिनमें से 4 को मलबे से निकाला और एक की अस्पताल में मौत हो गई.

Kullu Akhada Bazar Landslide
कुल्लू लैंडस्लाइड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 3:00 PM IST

5 Min Read

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है. ऐसे में कई इलाकों में लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है. जिला कुल्लू के मुख्यालय अखाड़ा बाजार में आज सुबह के समय मठ की पहाड़ी पर भारी लैंडस्लाइड हुआ. जिसकी चपेट में 3 घर आ गए. लैंडस्लाइड के कारण दो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. जबकि एक घर को भी खासा नुकसान हुआ है. वहीं, इस लैंडस्लाइड में 10 लोग मलबे में दब गए. लैंडस्लाइड की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लोगों को बाहर निकलने का कार्य शुरू किया गया.

4 लोगों को मलबे से बाहर निकाला

डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने बताया कि पुलिस और रेस्क्यू टीम द्वारा मलबे में दबे 4 लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें इलाज के लिए ढालपुर अस्पताल भेजा गया. जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है. जबकि 3 लोगों का अभी ढालपुर में इलाज चल रहा है. मृतक की पहचान महराज, निवासी कंगन श्रीनगर के रूप में हुई है. वहीं, मलबे में दबे बाकी 6 लोगों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. मलबे में दबे 6 लोगों में से एक महिला मकान मालिक है और 5 लोग कश्मीरी हैं, जो कि यहां मजदूरी का काम करते हैं.

Kullu Akhada Bazar Landslide
कुल्लू के अखाड़ा बाजार में लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

"लैंडस्लाइड के कारण मलबे में दबे चार लोगों को निकाल लिया गया है. जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है. इसके अलावा बाकी 6 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं. जिसमें एक स्थानीय महिला और कश्मीर के रहने वाले 5 लोग शामिल हैं. भारी बारिश के चलते रेस्क्यू कार्य में बाधा आ रही है. ऐसे में रेस्क्यू टीम में एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों को भी शामिल किया गया है. जल्द ही मलबे में दबे बाकी लोगों को भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा." - तोरुल एस रवीश, डीसी कुल्लू

12 से घरों को करवाया खाली

वहीं, लैंडस्लाइड के चलते अखाड़ा बाजार में करीब 12 घरों को खाली करवा दिया गया है. इसके साथ ही घटनास्थल पर मलबे को हटाने का काम भी लगातार जारी है. कुल्लू सदर के विधायक सुंदर ठाकुर भी मौके पर मौजूद हैं और राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं. इस दौरान भारी बारिश का दौर भी जारी है. जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं. हालांकि बारिश के बीच में ही रेस्क्यू टीम द्वारा राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है.

Kullu Akhada Bazar Landslide
कुल्लू लैंडस्लाइड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी (ETV Bharat)

"बीते दिन से टीम यहीं पर तैनात थी, क्योंकि बीते दिन भी यहां पर लैंडस्लाइड के चलते मलबे में दो लोग दब गए थे. ऐसे में आज सुबह हुई इस घटना के बाद भी टीम लगातार राहत कार्यों को अंजाम दे रही है. मलबा हटाने के लिए जवान और मशीनरी लगातार तैनात है, लेकिन बारिश के चलते रेस्क्यू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है." - संतोष, असिस्टेंट कमांडर, एनडीआरएफ

पिछले कल भी हुआ था लैंडस्लाइड

गौरतलब है कि कुल्लू के अखाड़ा बाजार में बुधवार को भी पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड हुआ था और दो इसकी चपेट में आ गए थे. इस घटना में तीन लोग मलबे में दब गए थे. जिनमें से एक कश्मीरी व्यक्ति को मलबे से बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन दो लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं. जिन्हें मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. मलबे में दबे इन लोगों में एक कश्मीरी व्यक्ति है और एक एनडीआरएफ का जवान है.

Kullu Akhada Bazar Landslide
लैंडस्लाइड में तीन घर क्षतिग्रस्त (ETV Bharat)

"बीते दिन ही यहां पर घरों को खाली करने के बारे में निर्देश जारी किए गए थे और कुछ घरों को खाली भी किया गया था, लेकिन आज सुबह फिर से लैंडस्लाइड की घटना के चलते भारी नुकसान हुआ है. नगर परिषद कुल्लू द्वारा जगह-जगह सभी लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि अगर उनके आसपास हालत खराब होते हैं, तो वे अपने घरों को तुरंत खाली कर सुरक्षित स्थानों पर ठहरे." - गोपाल कृष्ण महंत, अध्यक्ष, नगर परिषद कुल्लू

लैंडस्लाइड में एक की मौत

  1. मृतक मेहराज लोल (30 साल), पिता का नाम शब्बीर लोल, गांव गुरेज ललेल, तहसील बहुभाव, जिला बांदीपुरा, कश्मीर

अस्पताल में 3 लोग भर्ती

  1. राधिका (73 वर्ष), पति घनश्याम सांख्यान, निवासी अखाड़ा बाजार, कुल्लू
  2. कमलेश (60 वर्ष), पति सुदर्शन सांख्यान, अखाड़ा बाजार, कुल्लू
  3. अभिनव सांख्यान (32 वर्ष), पिता सुदर्शन सांख्यान, अखाड़ा बाजार, कुल्लू

मलबे में दबे लोगों की पहचान

  1. सुमन, पति बलदेव कृष्ण शर्मा, अखाड़ा बाजार, कुल्लू
  2. हुसैन (45 साल), पिता सुल्तान गुची, मोहल्ला अखाल तहसील कंगन, जिला गांदरबल, कश्मीर
  3. रशीद शेख (47 साल), पिता मोहम्मद जमाल, किचपुरा कंगन, जिला गांदरबल, कश्मीर
  4. गुलजार अहमद लोन (51 साल), पिता मोहम्मद शाह, बाबानगरी, कंगन, जिला गांदरबल कश्मीर
  5. ताहिर शेख (23 वर्ष), पिता बशीर अहमद शेख, गांव सरदाब तुलेल, जिला बांदीपुरा, कश्मीर
  6. सजा अहमद वानी (33 साल), पिता गुलाम अहमद वानी, गांव शोधगुल, तहसील कंगन, जिला बांदीपुरा, कश्मीर

