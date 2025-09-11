ETV Bharat / bharat

ऐसे फहराया साक्षरता के पहाड़ पर देवभूमि का झंडा, देश का पूर्ण साक्षर राज्य बना हिमाचल

हिमाचल ने पूर्ण साक्षर राज्य बनने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल करते हुए 5 दशक से ज्यादा सफर तय किया है.

हिमाचल बना पूर्ण साक्षर राज्य (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 6:20 PM IST

11 Min Read
शिमला: छोटा सा पहाड़ी राज्य, पहाड़ जैसी चुनौतियां फिर भी हिमाचल ने पांच दशक के सफर में उपलब्धियों का पहाड़ खड़ा किया है. इन्हीं उपलब्धियों में से एक है ज्ञान के उजाले का प्रसार. हिमाचल देश का पूर्ण साक्षर राज्य हो गया है. अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में इसकी आधिकारिक घोषणा की. इस अवसर पर आयोजित समारोह में हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था और साक्षरता के सफर की चर्चा की गई. करीब 70 लाख की आबादी वाले हिमाचल प्रदेश ने ये उपलब्धि कैसे हासिल की, इस सफर की जानकारी रोचक है. वैसे तो हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हो गया था, लेकिन हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिला था. पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद पांच दशक से अधिक के सफर में हिमाचल की शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां रही हैं. यहां साक्षरता अभियान में वालंटियर्स ने शानदार काम किया है. इस दौरान सत्ता में रही सभी सरकारों के सहयोग से हिमाचल अब ये उपलब्धि हासिल कर देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बना है.

चंदो देवी और लायकराम सरीखे नींव पत्थर

इससे पहले कि हिमाचल की इस उपलब्धि पर आरंभ से चर्चा करें, यहां साक्षरता अभियान के कुछ चुनिंदा चेहरों की बात करना जरूरी है. हिमाचल की पहली साक्षर महिला चंदो देवी थी. यानी चंदो देवी ने निरक्षरता का दाग सबसे पहले धोया. शिमला के साथ लगते शोघी इलाके के एक गांव की महिला चंदो देवी साक्षरता अभियान से जुड़ी और कुछ ही समय में साक्षर हो गई. वो बाद में जलेल पंचायत की उपप्रधान बनी. उन्होंने आठवीं क्लास तक शिक्षा हासिल की. चंदो देवी को कई मंचों पर सम्मानित किया गया. इसी प्रकार चौपाल के अति दुर्गम इलाके सडास के रहने वाले किसान लायकराम ने साक्षरता अभियान के दौरान अपने सपनों को पंख दिए. लायकराम 1994 में नव साक्षर बने थे. उसके बाद लायकराम ने आठवीं तक की शिक्षा प्राप्त की. वर्ष 1999 में लायकराम को आकाशवाणी शिमला से अपनी तीन स्वरचित कविताओं का पाठ करने का मौका मिला. दिल्ली दूरदर्शन में एक विचार गोष्ठी में भी लायकराम शामिल हुए. हिमाचल में ज्ञान-विज्ञान समिति अभियान के शिखर पुरुष डॉ. केएस तंवर आज भी चंदो देवी व लायकराम को याद करते हैं.

हिमाचल की साक्षरता दर (ETV Bharat GFX)

"चंदो देवी तब विभिन्न साक्षरता कार्यक्रमों में सभी के आकर्षण का केंद्र हुआ करती थीं. इस तरह साक्षरता अभियान ने हिमाचल में ज्ञान की भूख जगाई और इसका परिणाम 2025 में सभी के सामने है." - डॉ. केएस तंवर, राज्य अध्यक्ष, हिमाचल ज्ञान-विज्ञान समिति

साढ़े तीन दशक का बेमिसाल सफर

करीब साढ़े तीन दशक पहले 23 नवंबर 1991 के दिन हिमाचल ज्ञान-विज्ञान समिति का सफर आरंभ हुआ. पहली मार्च 1992 को शोघी के हाई स्कूल में चंदो देवी ने साक्षरता अभियान की लौ जगाई और फिर खुद साक्षर भी बनी. हिमाचल ज्ञान-विज्ञान समिति के राज्य अध्यक्ष के तौर पर डॉ. केएस तंवर व उनकी टीम ने प्रदेश भर में अभियान चलाया. मौजूदा समय में पद्मश्री डॉ. ओमेश भारती, आईएएस अधिकारी राकेश कंवर जैसे नाम भी साक्षरता अभियान में सक्रिय योगदान दे चुके हैं. इसी तरह राज्य संसाधन केंद्र के निदेशक डॉ. ओपी भूरेटा और सामाजिक कार्यकर्ता जीयानंद शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिमाचल को साक्षरता से संवारा है. कई युवाओं ने सरकारी नौकरी के दौरान डेपुटेशन पर आकर साक्षरता अभियान को गति दी थी.

डॉ. ओपी भूरेटा एवं जीयानंद शर्मा (ETV Bharat)

आंकड़ों के आईने में साक्षरता का सफर

वर्ष 1948 में जब हिमाचल का गठन हुआ था तो यहां 261 प्राइमरी स्कूल थे. हाई स्कूलों की संख्या भी महज 9 थी. इस समय हिमाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं का जाल बिछा हुआ है. हिमाचल प्रदेश में 9700 से अधिक प्राइमरी व 1732 मिडल, 962 हाई स्कूल व 1980 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं. सरकारी कॉलेजों की संख्या 35 के करीब है. इसके अलावा अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी, डॉ. वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, चौधरी सरवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एचपी यूनिवर्सिटी व सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी सहित एम्स व मेडिकल कॉलेजों की उल्लेखनीय संख्या है. वर्ष 1971 में हिमाचल में कुल शिक्षण संस्थान ही 4963 थे. इसके अलावा साक्षरता दर तब 31.3 फीसदी थी. यानी पांच दशक में हिमाचल ने साक्षरता व शिक्षा के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों के समक्ष मिसाल पेश की है.

पूर्ण साक्षरता मानक (ETV Bharat GFX)

हिमाचल ने अन्य राज्यों से क्या अलग किया?

शिक्षा विद उमाशंकर पंडित ने बताया कि हिमाचल में साक्षरता दर 7 फीसदी से 99.02 फीसदी हुई, उसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं. इसके लिए सभी सरकारों द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया. बड़ी संख्या में प्राथमिक स्कूल खोले गए. जिन दुर्गम इलाकों में बच्चों की संख्या बिल्कुल कम थी, उन इलाकों में भी प्राथमिक स्कूल खोले गए, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके. जिसमें पंचायतों ने भी अपने स्तर पर पूरा सहयोग दिया है. पंयायतों ने स्कूल के लिए जमीन मुहैया करवाई. इसमें सबसे बड़ा योगदान साक्षरता अभियान का रहा है. युवाओं ने भी बढ़चढ़ कर साक्षरता अभियान में हिस्सा लिया और अपना योगदान दिया. इसके अलावा प्रदेश सरकार ने बजट का अधिकतम 19 फीसदी हिस्सा हर बार शिक्षा के लिए रखा. 1984 से प्रदेश में निशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती हैं.

हिमाचल में स्कूल (ETV Bharat GFX)

'एक बच्चे के लिए भी खोलेंगे स्कूल'

हिमाचल प्रदेश में छह बार सीएम का पद संभालने वाले स्व. वीरभद्र सिंह का एक कथन हमेशा चर्चा में रहा है. वीरभद्र सिंह कहा करते थे कि राज्य के एक बच्चे के लिए भी प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा. पूर्ण राज्य के गठन के बाद ये समय की जरूरत भी थी. कारण ये था कि हिमाचल पहाड़ी राज्य था और यहां आबादी घनी नहीं होती है. दूरस्थ इलाकों में यदि छोटे बच्चों को चार-पांच किलोमीटर का सफर तय कर पढ़ाई के लिए जाना पड़े तो ये कठिन व सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं था. ऐसे में राज्य के दूरस्थ इलाकों में भी स्कूल खोले गए. हिमाचल के पहले सीएम डॉ. वाईएस परमार से लेकर मौजूदा सरकार तक, सभी सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में शानदार काम किया. इस प्रकार हिमाचल के पूर्ण साक्षर होने का श्रेय सभी सरकारों को जाता है.

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर कार्यक्रम (ETV Bharat)

हिमाचल के शिक्षा मंत्री रहे राधारमण शास्त्री कहते हैं, "पहाड़ी राज्य में शिक्षा का प्रचार-प्रसार आसान काम नहीं था. इसके लिए सभी सरकारों ने काम किया है."

आठ साल में बड़ी छलांग

आठ साल पहले हिमाचल प्रदेश की 14 फीसदी आबादी साक्षरता से दूर थी. इसमें से दस फीसदी महिलाएं थीं. राज्य संसाधन केंद्र शिमला के आंकड़ों के अनुसार उस समय 10 लाख, 25 हजार 968 असाक्षरों में से 4 लाख 70 हजार 937 लोग 14-45 साल की आयु के थे. अब आठ साल बाद हिमाचल में साक्षरता दर 99 फीसदी से अधिक हो गई है. इसमें केंद्र सरकार के उल्लास कार्यक्रम का भी योगदान है.

पूर्ण साक्षर हिमाचल समारोह (ETV Bharat)

पूर्व सरकार में शिक्षा मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज व उनके बाद विभाग का जिम्मा संभालने वाले गोविंद ठाकुर का कहना है, "हिमाचल ने शिक्षा के क्षेत्र में जो एफर्ट इन्वेस्ट किए थे, उनका परिणाम सुखद रहा है."

हिमाचल में 99.02% साक्षरता दर

सोमवार को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के कार्यक्रम में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में हिमाचल की अनुमानित जनसंख्या लगभग 75.27 लाख थी. हिमाचल में वर्ष 2024 में कुल 95 हजार 307 असाक्षर लोगों की पहचान हुई थी. उनमें से अब 42 हजार 578 लोग नव साक्षर हो गए हैं. अब राज्य में कुल 52 हजार 729 असाक्षर बचे हैं. ये भी जल्द ही साक्षर हो जाएंगे. हिमाचल के शिक्षा विभाग ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को जो रिपोर्ट भेजी थी, उसके अनुसार हिमाचल की कुल अनुमानित जनसंख्या 75.05 लाख है. इसमें से केवल 56 हजार 960 लोग ही निरक्षर हैं. ऐसे में हिमाचल की साक्षरता दर 99.02 प्रतिशत बनती है. वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार हिमाचल की साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत थी. उसके बाद उल्लास कार्यक्रम के कारण 2023 से 2025 के बीच 43,885 लोग साक्षर हुए. इसके अलावा एक अन्य अभियान पढ़ना लिखना में 2022 में एक लाख लोग साक्षर हुए. इसी प्रकार साक्षर भारत योजना में 2017 के तहत 67,500 लोगों ने साक्षरता का पाठ पढ़ा. ऐसे में विभिन्न अभियानों ने इस उपलब्धि में भूमिका निभाई.

गठन के समय 7% थी साक्षरता दर

वैसे हिमाचल के लिए ये उपलब्धि और भी बड़ी इसलिये हो जाती है क्योंकि आज जो प्रदेश पूर्ण शिक्षित राज्य बना है कभी वहां साक्षर लोगों की तादाद गिनी चुनी थी. शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक साल 1951 में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 7 फीसदी से कुछ अधिक थी. शिक्षा क्षेत्र में धीरे-धीरे ही सही लेकिन बेहतरी हुई और करीब 70 साल बाद हिमाचल प्रदेश पूर्ण शिक्षित राज्य होने के उस मुकाम पर खड़ा है जिससे देश के कई राज्य बहुत दूर हैं.

वर्तमान सरकार के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है, "राज्य सरकार विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने और उसमें निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत है. हिमाचल के गठन के समय यहां की साक्षरता दर 7 फीसदी थी. अब हिमाचल पूर्ण साक्षर हो गया है. क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है."

डॉ. केएस तंवर एवं राधारमण शास्त्री (ETV Bharat)

हिमाचल में साक्षरता आंदोलन के पुरोधा डॉ. केएस तंवर का कहना है, "1990 के दशक में शुरू हुए आंदोलन ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. दूरस्थ और दुर्गम जिलों सिरमौर व चंबा में साक्षरता अभियान सफलता से चलाना आसान नहीं था. युवा जत्थे साक्षरता गीतों, कार्यशालाओं और ग्राम-ग्राम जाकर लोगों को अक्षर ज्ञान की अहमियत बताते थे. उस दौरान कई गीत बहुत लोकप्रिय हुए. जैसे-चल पड़े हैं ले मशालें, लोग मेरे गांव के, अब अंधेरे जीत लेंगे, लोग मेरे गांव के."

राज्य संसाधन केंद्र के निदेशक डॉ. ओपी भूरेटा याद करते हैं कि कैसे पद्मश्री डॉ. ओमेश भारती और मौजूदा शिक्षा सचिव व आईएएस अधिकारी राकेश कंवर साक्षरता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि के लिए राज्य की जनता को बधाई दी है. केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल को बधाई दी है.

साक्षरता अभियान के कला जत्थों के चर्चित नाम जीयानंद शर्मा उस सफर को याद करते हुए कहते हैं कि "तब युवाओं में अपने राज्य को पूर्ण साक्षर होते देखने का जुनून था."

