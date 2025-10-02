ETV Bharat / bharat

भगवान रघुनाथ की रथयात्रा के साथ हुआ अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का शुभारंभ, 7 दिनों तक चलेगा 'देव महाकुंभ'

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भगवान रघुनाथ की रथयात्रा के साथ अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का शुभारंभ हुआ.

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का शुभारंभ
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का शुभारंभ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 6:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: देश-दुनिया में देव महाकुंभ के नाम से मशहूर अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की आज से शुरुआत हो गई. वीरवार को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भगवान रघुनाथ की रथयात्रा के साथ अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज हो गया, जो सात दिनों तक चलेगा. भगवान रघुनाथ का दर्शन करने के लिए सैकड़ों देवी-देवता ढालपुर मैदान पहुंचे हैं. इस भव्य रथयात्रा को देखने के लिए हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला भी ढालपुर मैदान में मौजूद रहे.

भगवान रघुनाथ की निकली रथयात्रा

वीरवार को भगवान रघुनाथ दोपहर 4 बजे के करीब रघुनाथपुर से ढालपुर के रथ मैदान पहुंचे और अपने रथ में सवार हुए. इस दौरान भगवान रघुनाथ के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह और राज परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे. ढोल-नगाड़ों की थाप पर भगवान रघुनाथ के साथ देवी-देवता भी इस दौरान मौजूद रहे. ढालपुर के रथ मैदान में इस रथयात्रा से पहले भगवान रघुनाथ के पुजारी ने देव परंपरा का पालन किया.

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का शुभारंभ (ETV Bharat)
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का शुभारंभ
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का शुभारंभ (ETV Bharat)

रथयात्रा में शामिल हुए राज्यपाल

इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने भी भगवान रघुनाथ की रथयात्रा देखी और देवी-देवताओं का भव्य मिलन भी देखा. ऐसे में हजारों लोगों की भीड़ ने भगवान रघुनाथ के रथ को रस्सी से खींचकर ढालपुर में उनके अस्थाई शिविर तक पहुंचाया. जहां पर 7 दिनों तक भगवान रघुनाथ अपने भक्तों को दर्शन देंगे.

कुल्लू में निकाली गई भगवान रघुनाथ की रथयात्रा
कुल्लू में निकाली गई भगवान रघुनाथ की रथयात्रा (ETV Bharat)
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने भगवान रघुनाथ की रथयात्रा देखी
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने भगवान रघुनाथ की रथयात्रा देखी (ETV Bharat)

रथयात्रा में शामिल हुए देवी-देवता

वही, भगवान रघुनाथ की रथयात्रा में माता हिडिंबा, देवता बिजली महादेव, देवता आदि ब्रह्म, देवता कार्तिक स्वामी, देवता नाग धुमल, देवता वीरनाथ, देवता बीर केला, माता गायत्री, माता त्रिपुर सुंदरी, माता काली ओडी और अन्य दर्जनों देवी-देवता शामिल हुए. इस रथयात्रा के दौरान हजारों लोगों ने जय श्रीराम के नारों के साथ भगवान रघुनाथ के रथ को खींचा रथ मैदान से भगवान रघुनाथ के अस्थाई शिविर तक रथ को ले जाया गया.

हजारों लोगों ने खींचे भगवान रघुनाथ जी का रथ
हजारों लोगों ने खींचे भगवान रघुनाथ जी का रथ (ETV Bharat)
कुल्लू दशहरा में हुआ सैकड़ों देवी-देवताओं का मिलन
कुल्लू दशहरा में हुआ सैकड़ों देवी-देवताओं का मिलन (ETV Bharat)

7 दिनों तक अस्थाई शिविर में विराजमान रहेंगे देवी-देवता

जहां हजारों लोगों ने भगवान रघुनाथ के रथ के सामने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया. ढालपुर मैदान में हजारों लोगों की भीड़ भगवान रघुनाथ के दर्शनों के लिए उमड़ी. वहीं अब 7 दिनों तक सभी देवी-देवता अपने अस्थाई शिविर में विराजमान रहेंगे और 7 दिनों तक आपस में देवी-देवताओं द्वारा भी भव्य मिलन किया जाएगा.

अगले सात दिनों तक रहेगी कुल्लू दशहरा की धूम
अगले सात दिनों तक रहेगी कुल्लू दशहरा की धूम (ETV Bharat)

वहीं, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, "उन पर भगवान रघुनाथ की कृपा है और उनकी कृपा से ही वह तीसरी बार अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में उनके दर्शनों के लिए आए हैं. हिमाचल प्रदेश की युवा पीढ़ी देवी-देवताओं में विश्वास रखती है और देव आस्था की जड़े भी यहां काफी मजबूत है. हिमाचल के जेन जी देवी-देवताओं के परंपराओं का बखूबी पालन कर रहे हैं. वह भगवान रघुनाथ से भी प्रार्थना करेंगे कि वे हिमाचल प्रदेश में आपदा से सभी लोगों की रक्षा करें. इस साल प्राकृतिक आपदा के चलते काफी नुकसान हुआ है. ऐसे में वह प्रभावित इलाकों का भी दौरा कर रहे हैं".

देवी-देवताओं के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव देखने आए लोगों ने बताया, "उन्होंने इस देव मिलन में सैकड़ो देवी देवताओं के दर्शन किए. क्योंकि दशहरा उत्सव एक ऐसा पर्व होता है, जिसमें जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों से आए देवी-देवताओं के एक साथ दर्शन होते हैं. ऐसे में हर साल उन्हें दशहरा उत्सव का इंतजार रहता है. ताकि वह भगवान रघुनाथ के साथ-साथ जिला भर से आए देवताओं का भी आशीर्वाद ले सके".

ये भी पढ़ें: आखिर क्यों विजयदशमी के दिन अतंरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का होता है आगाज, जानें इसके पीछे की कहानी और इतिहास

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL INTERNATIONAL DUSSEHRAKULLU DUSSEHRA 2025अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहराKULLU DUSSEHRA HISTORYINTERNATIONAL KULLU DUSSEHRA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आखिर क्यों विजयदशमी के दिन अतंरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का होता है आगाज, जानें इसके पीछे की कहानी और इतिहास

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जल्द करवा लें e-KYC, वरना लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम!

कुलदेवी माता टौणी देवी जी का 350‌ वर्ष पुराना मंदिर, यहां पत्थर टकराने से पूरी होती है मनोकामना!

हिमाचल के इस मंदिर में एक साथ दर्शन नहीं कर सकते पति-पत्नी, हो जाता है ये 'अनर्थ'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.