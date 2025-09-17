ETV Bharat / bharat

आपदा के भयावह जख्म: अब बच्चों समेत तिरपाल में कट रही 270 परिवारों की जिंदगी, न घर बचा न जमीन

गांव में कई मकान तो अभी कुछ महीने पहले ही बने थे. इन घरों में अभी ताजे पेंट की चमक है. मेहनत मजदूरी कर ये घर तैयार किए थे. अब इतनी हिम्मत नहीं बची की दोबारा से अपने लिए घर बना सकें. गांव के बेली सिंह का कहना है कि 'बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके 6 महीने पहले ही अपना घर तैयार किया था और 5 महीने से ही अपने घर में रह रहे थे. अब घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और अब हम रिश्तेदारों के घर के आंगन में तिरपाल डालकर रह रहे हैं. मेहनत मजदूरी से सपनों का आशियाना तैयार किया था, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया. अब हमें नहीं लगता है कि फिर से अपना आशियाना तैयार कर पाएंगे.'

आपदा प्रभावित परिवार की महिला का कहना है कि प्रशासन ने हमें तिरपाल और थोड़ा राशन दिया है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ उस राशन से किस तरह गुजारा करेंगे. दिन को हम अपने टूटे घर में सामान तलाशने में जुट जाते हैं और रात के समय तिरपाल के नीचे अपने छोटे बच्चों के साथ रहते हैं. यहां पर ना तो बिजली है और ना ही पानी पानी भी उन्हें नाले से भरकर लाना पड़ता है. आज पूरा गांव आपदा से जूझ रहा है और यह पूरा इलाका अब रहने के लायक भी नहीं है.'

गांव में नीले-पीले तिरपाल नजर आते हैं. प्लास्टिक के तिरपाल के नीचे ही खाना बन बन रहा है, गैस चूल्हा रखा हुआ है. बिस्तर भी यहीं लगाए गए हैं. लोग बच्चों के साथ तिरपाल के नीचे सो रहे हैं, क्योंकि घर की टूटी हुई दीवारें और उनमें आई दरारें घर के अंदर जाने से डरा रही हैं, जिस गांव में खुशहाल जिंदगी बसती थी, आज वहां आज टूटे खंडहर नजर आते हैं. दीवारों पर पड़ी दरारें, गिरी हुई छतें इस तबाही की गवाही दे रही हैं. लोग अब टूटे हुए घरों से बचा हुआ सामान समेट रहे हैं, ताकि इस बचे हुए सामान से अपनी जिंदगी को पटरी पर ला सकें, लेकिन इनकी जिंदगी पटरी पर कब लौटेगी ये कोई नहीं जानता. पल भर में ग्रामीणों की जिंदगी भर की मेहनत मिट्टी के ढेर में मिल गई. तिनका तिनका जोड़ कर बनाए गए आशियाने आंखों के सामने उजड़ गए.

गोदावरी देवी का मकान भी इस आपदा में अब रहने लायक नहीं बचा है. गोदावरी देवी टूटे हुए मकान में टूटे हुए सामान से कुछ चीजें ढूंढ रही हैं. बीच बीच में दीवारों और छत्तों को निहार रही हैं और अपनी किस्मत को कोस रही हैं. लंबी सांस भरते हुए दुख भारी आवाज में कहती हैं 'हमारा मकान भूस्खलन के कारण पूरी तरह से टूट गया है और घर के भीतर रखा भी सामान खराब हो गया. बड़ी मेहनत से एक और मकान तैयार किया था, लेकिन उसमें भी दरारें आ गई हैं और वो घर भी अभी सुरक्षित नहीं हैं. ऐसे में प्रशासन उनके लिए रहने की व्यवस्था करें.'

दरअसल जिला कुल्लू में उपमंडल बंजार के तहत आने वाली ग्राम पंचायत तलाड़ा में 26 अगस्त से हुई भारी बारिश के चलते 130 घरों को नुकसान पहुंचा. इसमें 80 घर तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए तो वही बाकी बचे हुए घर कभी भी गिरने की कगार पर हैं. ये कभी भी मलबे के ढेर में बदल सकते हैं. ग्राम पंचायत तलाड़ा में हालात ऐसे हैं कि यहां ना लोगों के पास जमीन है और ना ही रहने के लिए घर. पूरे गांव में 10 फीट से लेकर 20 फीट तक दरारें आई हुई हैं, जिस कारण खेत खलिहान भी उसकी चपेट में आ गए.

तलाड़ा पंचायत के पहाड़ों पर इस साल आई आपदा ने सैकड़ों सपनों को मलबे के ढेर में दफन कर दिया. बरसात ने इन परिवारों को ऐसे जख्म दिए जो शायद ही कभी भर पाएं भूस्खलन ने न सिर्फ 270 परिवारों के घर और जमीन विगत ली. बल्कि उनका सुरक्षित भविष्य भी छीन लिया. अब ये परिवार खुले आसमान के नीचे तिरपालों में छोटे बच्चों के साथ जिंदगी जीने को मजबूर हैं. अब यहां खंडहर मकान और तिरपाल की झोपड़ियां, आंखों और चेहरों पर बेबसी नजर आती है.

कुल्लू: बंजार की तलाड़ा पंचायत की धन्ना देवी दीवारों पर आई दरारों पर हाथ फेरती हैं और दोनों हाथ सिर पर रखकर जमीन पर बैठ जाती हैं. खेतों की तरफ इशारा करके कहती हैं. 'भूस्खलन के चलते मकान के साथ-साथ खेत भी नष्ट हो गए हैं. घर के दोनों और बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं, अगर आने वाले दिनों में बरसात होती हैं तो इससे उनके जान माल का भी खतरा बना हुआ है. हालांकि घर को खाली कर दिया है, लेकिन घर के सामान को कैसे बारिश और सर्दियों में सुरक्षित रख पाएंगे'. ये दर्द सिर्फ धन्ना देवी का नहीं है 270 परिवारों का है.

इस पंचायत में 270 परिवार अब सरकारी मेहरबानी और मौसम के रहमोकरम पर हैं. तिरपाल के नीचे एक एक दिन काटना मुश्किल है. जो बच्चे घर में नर्म बिस्तर और दिन में पंखें की छाया में सोते थे आज तिरपाल के नीचे गर्मी में झुलस रहे हैं. उन्हें ये नहीं मालूम की हम तिरपाल के नीचे क्यों रह रहे हैं. अब घाटी में बरसात के खत्म होने के बाद सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा. तिरपाल के नीचे बच्चों के साथ सर्दियों काटना असंभव है. ऐसे में बच्चों को लेकर सर्दियों के मौसम में कहा जाएंगे. बच्चों के माता पिता के सामने बड़ी चुनौती है.

घर में दरारें आने के बाद तिरपाल के नीचे अपने बच्चों और परिवार के साथ रह रही परीक्षा का कहना है ' दिन में तिरपाल के नीचे काफी गर्मी होती है और बच्चों को उससे काफी परेशानी हो रही है. हमारे सपनों का मकान आज टूट गया है. अब घाटी में सर्दियां भी आने वाली है और तिरपाल के अंदर हम तरह से अपने बच्चों को पाल पाएंगे.'

भविष्य की चिंता

गांव के ही राम नाथ का कहना हैं कि 'मेरा परिवार अपने भाई के साथ यहां दो मकान में रहता था, लेकिन दोनों मकान ही गिरने की कगार पर हैं. अब हमारा परिवार तिरपाल के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा है. प्रशासन ने हमें तिरपाल और थोड़ा राशन तो दिया गया, लेकिन आगे किस तरह से हम अपना गुजारा करेंगे. अभी खुले आसमान के नीचे अपने परिवार के लिए खाना बनाते हैं. हमारी हालत के लिए एनएचपीसी भी जिम्मेदार है. एनएचपीसी को चाहिए कि वो अपने सामाजिक आरदायित्व का निर्वहन करते हुए प्रभावित परिवारों की मदद करें.'

एनएचपीसी को ठहराया जिम्मेदार

तलाड़ा पंचायत में हुए इस भूस्खलन का जिम्मेदार ग्रामीण एनएचपीसी स्टेज 3 को मान रहे हैं. दरअसल सैंज घाटी के बिहाली में एनएचपीसी ने अपना कार्यालय, रेस्ट हाउस का परिसर बनाया हैं, जो पिन पर्वती नदी के किनारे हैं. यहां पर नदी के एक किनारे पर एनएचपीसी ने एक बड़ी सुरक्षा दीवार लगाई, जिससे पिन पार्वती नदी का बहाव दूसरी ओर मुड़ गया, जिस कारण दूसरी ओर पहाड़ी से भूस्खलन शुरू हुआ. इसी मुद्दे को तलाड़ा पंचायत के प्रतिनिधियों ने साल 2023 से लगातार उठाया था. इसके बारे में प्रशासन से भी मुलाकात की गई, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया.

2023 में भी पार्वती नदी ने मचाई थी तबाही

ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने एनएचपीसी और प्रशासन को इस बारे में सूचना न दी हो. ऐसा भी नहीं है कि गांव में ये आपदा अचानक से आ गई. साल 2023 में भी पिन पार्वती नदी ने तलाड़ा पंचायत को नुकसान पहुंचा था. स्थानीय लोग 2023 से एनएचपीसी से गांव की पिन पार्वती नदी में दीवार लगाने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन न प्रशासन ने कोई सुनवाई की और न ही एनएचपीसी प्रबंधन ने अब इसका खामियजा लोग भुगत रहे हैं और जीवन भर की कमाई को बर्बाद होता देख आंसू बहा रहे हैं. अपने घरों को मिट्टी में मिलता देख लोगों का कलेजा फट रहा है.

आपदा पीड़ित सुभाष ठाकुर का कहना है कि 'साल 2023 से लेकर अब तक कई बार एनएचपीसी और प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा आज पूरी पंचायत को भुगतना पड़ रहा है.'

एनएचपीसी के खिलाफ धरने की तैयारी

अब लोग एनएचपीसी के खिलाफ धरने की तैयारी पर हैं. जो मकान बच गए हैं उनमें रह रहे लोग भी पूरी तरह से डरे हुए हैं. उन्हें भी डर सता रहा है कि उनके मकान कभी भी आपदा की भेंट चढ़ सकते हैं. बची हुई जमीन और मकानों को बचाना अब बड़ी चुनौती है. लोगों का कहना है कि जल्द पिन पार्वती की तरफ सुरक्षा दीवार लगनी चाहिए, ताकि अब और नुकसान न हो. साथ ही सरकार और प्रशासन लोगों की आर्थिक मदद करे

तलाड़ा पंचायत के प्रधान मोहर सिंह का कहना है कि 'पंचायत ने प्रदर्शन को लेकर बैठक भी की है और वीरवार के दिन एनएचपीसी के बिहाली परिसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया जाएगा. इस दौरान एक बार फिर से एनएचपीसी प्रबंधन से मांग रखी जाएगी कि वो पार्वती नदी के किनारे सुरक्षा दीवार का कार्य जल्द से जल्द करे, ताकि पंचायत में जो बची हुई भूमि है उसे सुरक्षित किया जा सके. इसके अलावा सरकार और प्रशासन से भी इस बारे बात की जाएगी और प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए भी विशेष पैकेज की मांग रखी जाएगी.'

पहले कभी नहीं देखा इस तरह का मंजर

गांव में न पहले कभी ऐसी आपदा आई थी और न ही कभी इससे पहले यहां ऐसा मंजर देखा गया. टूटे हुए मकान से जरूरत का सामान ढूंढ रहे बुजुर्ग तुले राम अपने जीवन के 93 बसंत देख चुके हैं. उनका कहना है कि 'अपने जीवन में कभी इस तरह की आपदा नहीं देखी. आज गांव में सैकड़ों परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और इसके लिए एनएचपीसी प्रबंधन जिम्मेदार है. एनएचपीसी प्रबंधन ने अगर समय पर नदी के किनारे सुरक्षा दीवार लगाई गई होती तो आज तलाड़ा पंचायत को यह दिन नहीं देखना पड़ता. भूस्खलन और घर गिरने के चलते लोगों का सामान भी बर्बाद हुआ है. एनएचपीसी प्रबंधन को अपनी जवाबदेही भी इस मामले में तय करनी चाहिए.'

दीवार के लिए जमा करवाया पैसा: एनएचपीसी

ग्रामीणों का कहना है कि पहले यहां कुछ घरों में दरारें आना शुरू हुई थी, लेकिन इस बार 130 घरों को नुकसान हुआ है. अगर यहां जल्द सुरक्षा दीवार नहीं लगी और आने वाले दिनों में यहां अगर बारिश होती है, तो आने वाले दिनों में दूसरे घरों को भी नुकसान हो सकता है. वहीं, एनएचपीसी का इस पूरे मामले पर कहना है कि हमने सुरक्षा दीवार के लिए पैसा जमा करवाया है, लेकिन उसके बारे में भी आज तक कोई सही जानकारी नहीं मिल पाई.

केंद्रीय मंत्री ने लगाई फटकार

वहीं, शनिवार को बंजार विधानसभा के दौरे पर आए थे. यहां उन्होंने आपदा पीड़ितों से भी मुलाकात की थी. बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर से भी तालडा पंचायत के लोगों ने मुलाकात की थी. केंद्रीय राज्य मंत्री ने सुरक्षा के लिए लगाई जाने वाले दीवार के काम में देरी पर एनएचपीसी के अधिकारियों को फटकार लगाई और इस काम को जल्द करने के आदेश उनकी ओर से दिए गए थे.

तलाड़ा पंचायत के उप प्रधान सुभाष ठाकुर का कहना है कि 'पंचायत में 398 परिवार रहते हैं और 300 यहां पर मकान बने हुए हैं. पंचायत की ओर से पूरा सर्वे किया गया तो पाया गया कि 130 घर यहां पर नष्ट हुए हैं. कुछ घरों में बड़ी-बड़ी दरारें भी आई हुई है, ये घर अब सुरक्षित नहीं है. प्रशासन और सरकार से मांग है कि वह तलाड़ा पंचायत को आपदा प्रभावित पंचायत घोषित करें और राहत कार्यों के लिए विशेष रूप से पैकेज की व्यवस्था करें. एनएचपीसी प्रबंधन भी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है.'

