सुलझ गया हिमाचल कांग्रेस का संकट, मुख्यमंत्री ने मानी नाकामी, पर्यवेक्षक बोले सब All is Well, 6 सदस्यों की समन्वय समिति बनेगी

By ETV Bharat Himachal Pradesh Desk Published : 20 minutes ago