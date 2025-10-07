हिमाचल में लैंडस्लाइड की चपेट में आई बस, अब तक 15 यात्रियों की मौत, सीएम सुक्खू ने जताया दुख
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अचानक पहाड़ी दरकने से मलबा बस पर आ गिरा. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 8:46 PM IST|
Updated : October 7, 2025 at 9:00 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में आज एक दर्दनाक हादसा पेश आया है. मंगलवार देर शाम बरठीं क्षेत्र के पास भल्लू पुल के पास एक निजी बस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई. जिससे 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. हादसा उस समय पेश आया जब एक निजी बस जैसे ही भल्लू पुल के पास पहुंची, तभी अचानक पहाड़ी के ऊपर से भारी मलबा गिर गया. जिससे बस पूरी तरह से मलबे की चपेट में आ गई.
Ten killed as landslide hits bus in Himachal's Bilaspur; rescue operation underway: Officials pic.twitter.com/I72SJt3tKL— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2025
15 लोगों की मौत
बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस में कुल 30 से 35 लोग सवार थे. स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन की मदद से तुंरत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. हालांकि इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है. जबकि बाकी सभी यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है. कुछ यात्री इस दुर्घटना में घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
बिलासपुर ज़िला के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के बालूघाट (भल्लू पुल) के पास हुए भीषण भूस्खलन की ख़बर ने मन को भीतर तक झकझोर दिया है।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) October 7, 2025
इस भारी भूस्खलन में एक प्राइवेट बस के चपेट में आने से 10 लोगों के निधन का दु:खद समाचार मिला है और कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू… pic.twitter.com/GBZslb36CP
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दुख जाहिर किया है. सीएम ने लिखा, "बिलासपुर जिला के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के बालूघाट (भल्लू पुल) के पास हुए भीषण भूस्खलन की खबर ने मन को भीतर तक झकझोर दिया है. इस भारी भूस्खलन में एक प्राइवेट बस के चपेट में आने से 10 लोगों के निधन का दु:खद समाचार मिला है और कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका है. रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है. अधिकारियों को पूरी मशीनरी लगाने के निर्देश दिए गए हैं. मैं स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की पल-पल की जानकारी ले रहा हूं"
पालमपुर में पुलिया से नीचे गिरी बस
वहीं, कांगड़ा जिले के पालमपुर में भी एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त होकर पुलिया से नीचे गिर गई. इस बस हादसे के समय 17 लोग सवार थे. जिनमें से 6 लोग घायल हो गए हैं, जिनका पालमपुर सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है. हादसे में बस ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं. जिसके चलते पालमपुर सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. हादसा बस ड्राइवर द्वारा अन्य गाड़ी को ओवरटेक करते समय हुआ है.