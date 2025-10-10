हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष का भाई रेप के आरोप में गिरफ्तार, युवती की शिकायत पर महिला थाने में एफआईआर
हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष के भाई पर इलाज के लिए आई युवती से की जोर-जबरदस्ती का आरोप लगा है.
शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बड़े घटनाक्रम के तहत राज्य भाजपा के मुखिया डॉ. राजीव बिंदल के भाई को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. सोलन पुलिस ने राजीव बिंदल के भाई रामकुमार बिंदल को शुक्रवार दोपहर गिरफ्तार किया है. रामकुमार बिंदल के खिलाफ 25 साल की युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. सोलन पुलिस ने एक युवती की शिकायत के बाद ये गिरफ्तारी की है. एसपी सोलन गौरव सिंह ने इसकी पुष्टि की है. युवती की शिकायत के बाद सोलन पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.
क्या है पूरा मामला ?
सोलन एसपी गौरव सिंह के अनुसार महिला पुलिस थाना में पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है. शिकायत के अनुसार युवती लंबे समय से बीमार थी और वो 7 अक्टूबर को सोलन के पुराना बस अड्डा के पास एक वैद्य के पास आई थी. वहां एक व्यक्ति ने युवती से उसका पता और परेशानी पूछी. युवती के मुताबिक रामकुमार बिंदल ने पहले हाथ पकड़कर कुछ नसें दबाई और फिर उसकी निजी समस्याओं के बारे में पूछने लगा. युवती ने अपनी पूरी बीमारी की बातें बताई. रामकुमार बिंदल ने उसे भरोसा दिलाया कि वो इलाज कर देंगे और इलाज से युवती बिल्कुल ठीक हो जाएगी. गौरतलब है कि रामकुमार बिंदल सोलन में एक दवाखाना चलाते हैं.
रामकुमार बिंदल पर संगीन आरोप
पीड़िता के मुताबिक जांच के बहाने आरोपी रामकुमार बिंदल ने उसके प्राइवेट पार्ट्स की जांच पर जोर दिया और पीड़िता के इनकार करने के बाद उसके साथ जबरदस्ती भी की. युवती का आरोप है कि जांच के बहाने उसके साथ गलत काम किया गया. पीड़िता ने एफआईआर में लिखवाया है कि वो रामकुमार बिंदल को धक्का देकर बाहर आई और पुलिस के पास पहुंचकर अपनी शिकायत दी. घटनास्थल की जांच के लिए पुलिस ने एफएसएल की टीम बुलाई थी. सोलन महिला थाने में बीएनएस की धारा 64 और 68 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पीड़िता की शिकायत पर महिला पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. अब पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी. - गौरव सिंह, एसपी, सोलन
बीजेपी ने बताया साजिश
आरोपी रामकुमार बिंदल की उम्र 81 साल है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के भाई की गिरफ्तारी के बाद हिमाचल की सियासत में हलचल मच गई है. हिमाचल प्रदेश भाजपा के मीडिया संयोजक प्रवक्ता कर्ण नंदा ने कहा कि "यह एक राजनीतिक षड्यंत्र या शरारत है जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगे हैं वह बुजुर्ग हैं और सनातन को बढ़ावा देने में बड़ा योगदान देते हैं. वो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, यह संभव है और एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है."
