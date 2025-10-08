ETV Bharat / bharat

बिलासपुर बस हादसा: 15 शवों का पोस्टमार्टम जारी, मलबे में एक बच्चे की तलाश, दो अस्पताल में भर्ती

बिलासपुर के सीएचसी बरठीं में 15 मृतकों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. सीएमओ बिलासपुर की ओर से अतिरिक्त डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है. सीएमओ शशिदत्त शर्मा ने कहा है, पोस्टमार्टम सुबह लगभग 7:00 बजे शुरू हुआ और 10:30 बजे तक पूरा होने की संभावना है.

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बरठीं के भल्लू में मंगलवार, 7 अक्टूबर शाम को यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में 2 बच्चे घायल हुए हैं और एक की तलाश जारी है. बारिश और भूस्खलन के कारण देर रात बचाव कार्य रोक दिया गया था. आज (बुधवार, 8 अक्टूबर) सुबह से एक बार फिर से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. सुबह से मृतकों का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है.

बिलासपुर प्रशासन के मुताबिक, बारिश और भूस्खलन के कारण मंगलवार देर रात लगभग 2:30 बजे बचाव कार्य रोक दिया गया था. मौसम कुछ ठीक होने के साथ ही सुबह 6:40 बजे फिर से बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है. NDRF और प्रशासन की टीम सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, दुर्घटना स्थल से मलबा हटाने के साथ ही यह देखा जा रहा है कि कोई मलबे में तो नहीं दबा है. प्रशासन के अनुसार, परिवार के साथ यात्रा कर रहा 8 साल का एक बच्चा अभी तक लापता है, जिसकी तलाश में ऑपरेशन जारी है.

स्थानीय निवासी (ETV Bharat)

लापता बच्चे की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन

एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट करम सिंह का कहना है, "यह घटना मंगलवार शाम लगभग 6.50 बजे हुई। बस में लगभग 18 लोग सवार थे.15 शव पहले ही बरामद किए जा चुके हैं, 2 जीवित पीड़ितों को निकाला गया है और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, एक और पीड़ित अभी भी लापता है, जब तक हम उस व्यक्ति को ढूंढ नहीं लेते, हमारा अभियान जारी रहेगा."

मृतकों के परिजनों से मिले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री

बस दुर्घटना की सूचना मिलते ही हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव से फौरन बिलासपुर के लिए रवाना हो गए. मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "बिलासपुर जिला के बरठीं में बस पर पहाड़ी दरकने से हुआ दर्दनाक हादसा अत्यंत हृदय विदारक है. इस भीषण दुर्घटना में 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें 9 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं, जबकि 2 बच्चे घायल हुए हैं और एक की तलाश जारी है. प्रशासन, पुलिस एवं NDRF की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई हैं. घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया तथा अपने प्रियजनों को खो चुके शोकाकुल परिवारों से मुलाकात कर संवेदनाएं प्रकट कीं."

मुआवजे का ऐलान

वहीं, बिलासपुर बस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है. PMO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, "हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुए एक हादसे में हुई जान-माल की हानि से दुखी हूं. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे."

बिलासपुर बस हादसे पर प्रत्यक्षदर्शी क्या बोले?

बिलासपुर में एक प्राइवेट बस भूस्खल की चपेट में आ गई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया. इस हादसे को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा भी है एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि, "यह घटना बहुत ही दुखद है. मेरा घर यहां से महज 300 मीटर दूर है, जैसे ही दुर्घटना के बारे में पता चला जिस हालत में थे फौरन वैसे ही आ गए. जब यहां पहुंचे तो देखा कि बस पूरी तरह से दब गई थी. पहले एक बच्चे को बाहर निकाला, उसे अस्पताल भेजा गया. उसके बाद से हम लोग कस्सियों से मलबा हटाने लगे. पुलिस प्रशासन को फोन किया और जेसीबी को बुलाया. कड़ी मशक्कत करके हमने 2 डेड बॉडी निकाली. सरकार की नाकामियों की वजह से आज आम जनता और समाज को भोगना पड़ रहा है. इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो दिल में बहुत दुख होता है."

बिलासपुर बस हादसे के पीड़ित क्या बोले?

बिलासपुर बस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई है. इस दुखद हादसे में बचे एक परिवार के बच्चों को इलाज के लिए एम्स बिलासपुर में भर्ती कराया गया है. बचाए गए दो बच्चों के पिता राजकुमार कहते हैं, "जब यह हादसा हुआ, तब मेरे बच्चे एक समारोह से घर लौट रहे थे. मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन चार अन्य की हालत गंभीर है. बस में मेरी पत्नी, मेरे भाई की पत्नी, मेरे दो बच्चे और मेरे भाई के दो बच्चे थे. मेरे बच्चे ठीक हैं, लेकिन बाकी चार की हालत गंभीर है."

हादसे में इन लोगों की गई जान

बिलासपुर जिला प्रशासन ने मृतकों की सूची जारी की है. इस हादसे में 15 लोगों की जान गई है.

नक्ष (उम्र 7 साल), गांव फगोग बक्शी राम (उम्र 42 साल), गांव बलहु नरेंद्र कुमार (उम्र 52 साल), गांव छत कृष्ण लाल (उम्र 30 साल), गांव थापना राजेंदर (उम्र 36 साल), गांव बर्ड चुनी लाल (उम्र 52 साल), गांव बर्ड राजीव (उम्र 40 साल), गांव कचयूट शरीफ़ खान (उम्र 25 साल), गांव मलांगणा संजीव कुमार (उम्र 15 साल), गांव कुंदर आरव (उम्र 4 साल), गांव फगोग अंजना कुमारी (उम्र 29 साल), गांव फगोग प्रवीण कुमार (उम्र 40 साल), गांव धोहग कांता देवी (उम्र 51 साल), गांव सियोंथा कमलेश (उम्र 36 साल), गांव फगोग अमर सिंह (उम्र 36 साल), गांव बरड़

स्निफर डॉग की भी ली जा रही मदद (Bilaspur Emergency Operation Centre)

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत इन्होंने जताया दुख

बिलासपुर में प्राइवेट बस पर पहाड़ी से चट्टान गिरने के कारण 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई नेताओं एवं मंत्रियों ने दुख व्यक्त किया है.

