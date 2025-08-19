नई दिल्ली: भारत सरकार की ओर से जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के त्रैमासिक बुलेटिन के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर जून 2025 के 5.6 प्रतिशत से जुलाई 2025 में घटकर 5.2 फीसदी हो जाएगी. अप्रैल-जून 2025 के दौरान 15 साल और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 55.0 प्रतिशत थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 57.1 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 50.6 प्रतिशत थी.

अप्रैल-जून 2025 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे अधिक आयु के पुरुषों के लिए CWS में LFPR क्रमश 78.4 प्रतिशत और 75.1 फीसदी थी. अप्रैल-जून, 2025 की तिमाही के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 15 साल और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए एलएफपीआर 37.0 पर्सेंट थी.

जुलाई 2025 के दौरान 15 साल और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में CWS में LFPR 54.9 प्रतिशत थी, जबकि जून 2025 के दौरान यह 54.2 फीसदी थी. जुलाई 2025 के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में समान आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए एलएफपीआर क्रमशः 56.9 और 50.7 पर्सेंट थी.

जुलाई 2025 के दौरान 15 साल और उससे अधिक आयु के ग्रामीण पुरुषों के लिए सीडब्ल्यूएस में एलएफपीआर 78.1 प्रतिशत थी, जबकि समान आयु वर्ग के शहरी पुरुषों के लिए एलएफपीआर 75.1 पर्सेंट थी. जुलाई 2025 में ही समान आयु वर्ग की ग्रामीण महिलाओं में एलएफपीआर बढ़कर 36.9 प्रतिशत हो गई, जबकि जून 2025 के दौरान यह आंकड़ा 35.2 प्रतिशत था.

वर्कर पॉपुलेशन रेशियो (WPR)

ग्रामीण क्षेत्रों में 15 साल और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में CWS का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 54.4 प्रतिशत था. शहरी क्षेत्रों में समान आयु वर्ग के व्यक्तियों में डब्ल्यूपीआर 47.1 फीसदी था, जबकि अप्रैल-जून, 2025 तिमाही के दौरान देश स्तर पर ओवरॉल WPR 52.0 फीसदी रहा.

अप्रैल-जून 2025 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 15 साल या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए WPR क्रमशः 35.4 और 23.3 प्रतिशत थी. वहीं, देश स्तर पर समान आयु वर्ग की महिलाओं की ओवरऑल WPR 31.6 फीसदी देखी गई.

जुलाई 2025 में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की ग्रामीण महिलाओं के लिए WPR 35.5 प्रतिशत थी, जबकि शहरी महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 23.5 फीसदी था. जुलाई 2025 में देश स्तर पर समान आयु वर्ग की महिलाओं की ओवरऑल WPR 31.6 पर्सेंट थी.

जुलाई 2025 मे ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में CWS में WPR जून 2025 में देखे गए 53.3 प्रतिशत से बढ़कर 54.4 फीसदी हो गई. शहरी क्षेत्रों में WPR समान आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए जून 2025 में 46.8 पर्सेंट से मामूली वृद्धि के साथ जुलाई 2025 में 47.0 प्रतिशत हो गई.

रोजगार की स्थिति

अगर बात करें रोजगार की स्थिति की तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार का बोलबाला रहा. यह (पुरुषों में 55.3 प्रतिशत और महिलाओं में 71.6 पर्सेंट रहा, जबकि शहरी क्षेत्रों में रेगुलर सैलरी/वेतनभोगी रोजगार प्रमुख रहा. यह पुरुषों में 47.5 और महिलाओं में 55.1 पर्सेंट था.

इंडस्ट्री वर्क के अनुसार कृषि क्षेत्र में अधिकांश ग्रामीण मजदूर कार्यरत थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में टेरिटरी सेक्टर रोजगार का सबसे बड़ा सोर्स था. इस तिमाही के दौरान देश में औसतन 56.4 करोड़ व्यक्ति (15 वर्ष और उससे अधिक आयु के) कार्यरत थे, जिनमें से 39.7 करोड़ पुरुष और 16.7 करोड़ महिलाएं थीं.

बेरोजगारी दर

अप्रैल-जून 2025 तिमाही के दौरान 15 या उससे अधिक आयु के पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सीडब्ल्यूएस में बेरोजगारी दर (UR) 5.4 प्रतिशत दर्ज की गई थी. अप्रैल-जून 2025 तिमाही में शहरी क्षेत्रों के लिए देखी गई 6.8 फीसदी की बेरोजगारी दर की तुलना में ओवरऑल ग्रामीण बेरोजगारी 4.8 फीसदी कम थी.

सर्वे किए गए गांव

अप्रैल-जून 2025 तिमाही के दौरान कुल 11,274 FSUs (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 6,213 जनगणना गांव या उप-इकाइयां और शहरी क्षेत्रों में 5,061 यूएफएस ब्लॉक या उप-इकाइयां) का सर्वे किया गया. सर्वे किए गए परिवारों की संख्या 1,34,128 थी. इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 73,960 और शहरी क्षेत्रों में 60,168 परिवार शामिल थे. सर्वे किए गए व्यक्तियों की संख्या 5,70,805 रही, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 3,25,989 और शहरी क्षेत्रों में 2,44,816 थी.

जुलाई 2025 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर कुल 7,519 FSUs का सर्वे किया गया. इसमें परिवारों की संख्या 89,505 थी. इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 49,355 और शहरी क्षेत्रों के 40,150 परिवार शामिल थे और सर्वे किए गए व्यक्तियों की संख्या 3,79,222 थी. इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के 2,16,832 और शहरी क्षेत्रों के 1,62,390 लोग शामिल थे.

यह भी पढ़ें- सिटिजिनशिप प्रूफ नहीं करता तो फिर किस काम का है आधार कार्ड? जानें