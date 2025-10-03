ETV Bharat / bharat

कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, चोटियां हुईं सफेद

श्रीनगर : कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई. वहीं आने वाले दिनों में और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है. बर्फबारी होने से पहाड़ की चोटियां सफेद हो गईं.

यह जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला स्थित प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग के अफ़रवत और दक्षिण में अनंतनाग ज़िले के सिंथन टॉप में बर्फबारी हुई. इसके अलावा श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों समेत मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई. इससे मौसम काफी ठंडा हो गया है.

दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ रविवार से जम्मू-कश्मीर और आसपास के इलाकों को प्रभावित कर सकता है. विभाग ने कहा है कि इस वजह से पांच से सात अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश या ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना है. इसके पांच अक्टूबर की रात से लेकर सात अक्टूबर की सुबह होने की संभावना है.