कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, चोटियां हुईं सफेद
कश्मीर के ऊंचे इलाकों जैसे गुलमर्ग और सिंथन टॉप में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई. इससे मौसम ठंडा हो गया है.
Published : October 3, 2025 at 3:48 PM IST
श्रीनगर : कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई. वहीं आने वाले दिनों में और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है. बर्फबारी होने से पहाड़ की चोटियां सफेद हो गईं.
यह जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला स्थित प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग के अफ़रवत और दक्षिण में अनंतनाग ज़िले के सिंथन टॉप में बर्फबारी हुई. इसके अलावा श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों समेत मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई. इससे मौसम काफी ठंडा हो गया है.
#WATCH | Jammu & Kashmir | Upper reaches of Gulmarg receive season's first snowfall. pic.twitter.com/sYPSlkiDWP— ANI (@ANI) October 3, 2025
दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ रविवार से जम्मू-कश्मीर और आसपास के इलाकों को प्रभावित कर सकता है. विभाग ने कहा है कि इस वजह से पांच से सात अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश या ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना है. इसके पांच अक्टूबर की रात से लेकर सात अक्टूबर की सुबह होने की संभावना है.
साथ ही यह भी कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अनंतनाग-पहलगाम, कुलगाम, सिंथन दर्रा, शोपियां, पीर की गली, सोनमर्ग-ज़ोजिला, बांदीपुरा-राजदान दर्रा, गुलमर्ग और कुपवाड़ा-साधना दर्रे की ऊंची चोटियों पर मध्यम से भारी बर्फबारी हो सकती है.
मौसम विभाग की सलाह के मुताबिक कश्मीर के मध्य इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की भी संभावना है.
पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद
मौसम विभाग ने एक बार फिर गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना जताई है. जबकि घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश के बाद तापमान गिरा है. वहीं पर्यटन से जुड़े लोगों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी से रिसॉर्ट में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी.
