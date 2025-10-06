ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी, भारी बारिश के कारण स्कूल बंद, घाटी में दिखने लगे प्रवासी पक्षी

जम्मू संभाग में 6 और 7 अक्टूबर को सभी स्कूल बंद अधिकारियों ने प्रतिकूल मौसम पूर्वानुमान के कारण जम्मू संभाग में 6 और 7 अक्टूबर को सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है. किसानों को 6 और 7 अक्टूबर को कृषि गतिविधियों को स्थगित करने की सलाह दी गई है. संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन, पत्थर गिरने, गरज के साथ छीटें पड़ने और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान लगाया गया है. आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार बारिश आदि के कारण होने वाली किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं.

मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुलमर्ग हिल स्टेशन, जोजिला दर्रा, राजदान दर्रा, पीत की गली और घाटी के अन्य ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई और पिछले 12 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई.

श्रीनगर: कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों में सोमवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई. वहीं, दूसरी तरफ जम्मू एवं कश्मीर के जम्मू संभाग में मूसलाधार बारिश के कारण सभी स्कूल बंद कर दिए गए.

घाटी में ठंड पड़ने की उम्मीद

जम्मू-कश्मीर में घने बादल छाए रहने और बर्फ से ढकी पहाड़ियों से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने के कारण दिन के तापमान में गिरावट आई है. मौसम विभाग ने कहा कि श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुलमर्ग और पहलगाम में क्रम अनुसार 3 डिग्री और 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 15.5, कटरा शहर में 13.5, बटोटे में 7.7, बनिहाल में 9.1 और भद्रवाह में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

घाटी में ठंड की वजह से लोगों ने शहरों और कस्बों में ऊनी कपड़े पहनना शुरू कर दिया है. वहीं, ग्रामीण इलाकों में स्थानीय लोग पारंपरिक ट्वीड परिधान पहने हुए देखे जाते हैं, जिसे 'फेरन' कहा जाता है.

घाटी में दिखने लगे प्रवासी पक्षी

सुबह और शाम प्रत्येक गुजरते दिन के साथ ही कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं सैकड़ों प्रवासी पक्षी चीन, साइबेरिया, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में अपने ग्रीष्मकालीन घरों से तुलनात्मक रूप से गर्म जलवायु में सर्दियों के महीने बिताने के लिए घाटी में पहुंचने लगे हैं.

सर्दियों के महीने बिताने के लिए कश्मीर आने वाले प्रवासी पक्षियों की अधिकांश प्रजातियों में टील, गैडवाल, यूरेशियन विगॉन, नॉर्दर्न शॉवेलर, नॉर्दर्न पिंटेल, मैलार्ड, टफ्टेड-डक, फेरुजिनस डक, कॉमन पोचार्ड, रेड-क्रेस्टेड पोचार्ड, लॉन्ग-टेल्ड डक, रूडी शेल्डक, कॉमन शेल्डक, गार्गनी, कॉमन मर्गेन्सर, ग्रेलैग गूज, स्मेउ, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब और ईयरड ग्रीब शामिल हैं. कुछ प्रवासी पक्षी, जैसे कि कॉर्मोरेंट्स और सैंडहिल क्रेन, जो सर्दियों और वसंत में भारतीय मैदानों में अपने शीतकालीन आवासों से आने-जाने के दौरान कुछ दिन बिताने के लिए आते हैं.

