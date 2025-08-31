कवर्धा: ओडिशा से दिल्ली, वाया छत्तीसगढ़ होते हुए गांजे की तस्करी का खुलासा कवर्धा पुलिस ने किया है. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कवर्धा पुलिस ने दो आरोपियों को चिल्फी में गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी ट्रक के जरिए 50 लाख रुपये का गांजा लेकर जा रहे थे. यह ओडिशा से ट्रक लेकर दिल्ली जा रहे थे. तभी चिल्फी थाना पुलिस ने इन्हें चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया.

ओडिशा से दिल्ली ले जा रहे थे गांजे की खेप: मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा से दिल्ली की ओर गांजे के बड़ी खेप जा रही है. इस सूचना पर कवर्धा पुलिस ने रविवार को रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर नाकेबंदी लगाई. उसके बाद सभी वाहनों की जांच शुरू की गई. जांच के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध ट्रक को पकड़ा. इस ट्रक के अंदर नीचे के डाले में एक खुफिया चैंबर बनाया गया था. जिसमें गांजे के कुल 100 पैकेट रखे गए थे.

कवर्धा में गांजा तस्करी (ETV BHARAT)

कुल दो क्विंटल गांजा जब्त: कवर्धा पुलिस ने बताया कि गांजे को जब तौला गया तो इसका वजन दो क्विंटल निकला. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसमें आरोपी ईश्वर सिंह हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है जबकि रामू सिंह परमार राजस्थान के धौलपुर का निवासी है. दोनों गांजा लेकर ओडिशा से दिल्ली जा रहे थे.

ट्रक में खुफिया चैम्बर बनाकर गांजा रखा गया था. गांजे की कुल 20 फैकेट्स बरामद की गई है. जब्त गांजे की कीमत 70 रुपये है. हमनें दो आरोपी इश्वूर सिंह और रामू सिंह परमार को गिरफ्तार किया है. ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है. गांजे के मुख्य तस्कर की तलाश की जा रही है- धर्मेंद्र सिंह छवई, एसपी, कवर्धा

नारकोटिक्स एक्ट के तहत केस दर्ज: दोनों आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. आरोपियों से सघन पूछताछ का दौर जारी है. पुलिस इनके सरगना तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है. कवर्धा एसपी का दावा है कि जल्द मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.