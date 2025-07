ETV Bharat / bharat

थार के रेगिस्तान में भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन, AI- सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग - SOUTHERN COMMAND OF INDIAN ARMY

Published : July 7, 2025 at 2:41 PM IST

By ETV Bharat Rajasthan Team

जैसलमेर : पश्चिमी राजस्थान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में इन दिनों भारतीय सेना की दक्षिणी कमान की ओर से चलाया जा रहा उच्च स्तरीय युद्धाभ्यास चर्चा का विषय बना हुआ है. इस अभ्यास में सेना की तकनीकी दक्षता, रणनीतिक क्षमता और परिस्थितियों से लड़ने की अडिग तैयारी का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिल रहा है.

भविष्य की लड़ाइयों के लिए तैयार भारतीय सेना : इस सैन्य अभ्यास को सिर्फ एक रूटीन प्रक्रिया कहना गलत होगा. यह भारत की उस सैन्य सोच का प्रतीक है, जिसमें पारंपरिक युद्ध के साथ-साथ भविष्य की तकनीकी चुनौतियों को भी शामिल किया गया है. दक्षिणी कमान यह दर्शा रही है कि भारतीय सेना आने वाले युद्धों की जमीनी हकीकत को पहले ही पहचान चुकी है.

AI और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग : 'Prepared in posture, empowered by technology & defined by dominance!' यही मंत्र इस अभ्यास की आत्मा है. आधुनिक तकनीक से लैस इस अभ्यास में ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है. इससे दुश्मन की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और समय रहते निर्णय लेकर सटीक कार्रवाई की जा रही है.