ETV Bharat / bharat

झारखंड में लघु खनिज खदान की नीलामी पर हाईकोर्ट की रोक! जानें क्या है वजह

हाईकोर्ट ने लघु खनिज खदानों के लिए पट्टा देने पर रोक लगा दी है. दरअसल, 29 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट ने नियमावली की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था. इसका क्रियान्वयन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर हुई थी. यह जानकारी आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर मालतो ने दी है.

रांचीः झारखंड सरकार को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लघु खनिज खदानों की नीलामी करने पर तब तक रोक लगा दी है, जब तक कि राज्य के शिड्यूल एरिया में मौजूद संसाधनों पर ग्राम सभा को नियंत्रण देने के लिए PESA यानी पंचायत एक्सटेंशन टू द शिड्यूल एरिया की नियमावली की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है. मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर यह फैसला सुनाया है. अधिवक्ता धीरज कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी दी.

विभाग के स्टैंड पर कोर्ट ने जतायी नाराजगी

खंडपीठ ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार को जारी कारण बताओ अवमानना नोटिस के जवाब पर कहा कि “हमारे आदेशों को लागू करने के लिए कुछ खास नहीं किया गया है. इसका हमारे आदेश से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हम केवल संवैधानिक जनादेश का पालन कर रहे हैं. आप यह कहकर बच नहीं सकते कि यह मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का काम है.“ मामले टालने पर मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को जेल भेज दें. क्या आप यही सुझाव दे रहे हैं.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं का पक्ष

याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक राय, ज्ञानंत सिंह और वरिष्ठ वकील अजीत कुमार ने बताया कि नियमावली की अधिसूचना में देरी एक उद्देश्य से की गई थी. राज्य सरकार राज्य भर में रेत और दूसरे लघु खनिज खदानों की नीलामी और दीर्घकालिक पट्टा देने की प्रक्रिया में है.

उन्होंने आगे कहा कि PESA नियमावली बनने और अधिसूचित होने तक ग्राम सभाओं के लिए कुछ भी नहीं बचेगा. इसपर राज्य सरकार की ओर से और 4 हफ्ते का समय मांगा गया. लेकिन न्यायालय ने मामले को दो हफ्ते बाद आगे विचार के लिए स्थगित कर दिया.