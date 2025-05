ETV Bharat / bharat

रूह अफजा मामलाः दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद बाबा रामदेव ने अपने विवादित वीडियो हटाने का दिया भरोसा - DELHI HC ON BABA RAMDEV

बाबा रामदेव ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 1, 2025 at 3:15 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 3:31 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने रूह अफजा मामले पर बाबा रामदेव को उनके विवादित बयान के लिए फटकार लगाई है. जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने कहा कि बाबा रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं हैं और अपनी ही दुनिया में रहते हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि हम बाबा रामदेव के खिलाफ अब अवमानना नोटिस जारी करेंगे, हम उन्हें यहां बुला रहे हैं. विवादित वीडियो हटाने का भरोसा दियाः दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद रूह अफजा मामले पर बाबा रामदेव ने अपने विवादित वीडियो हटाने का भरोसा दिया है. बाबा रामदेव की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वे वीडियो हटा लेंगे. उसके बाद जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने इस मामले पर कल यानि 2 मई को भी सुनवाई करने का आदेश दिया. गुरुवार सुबह जब कोर्ट को बताया गया कि कोर्ट की चेतावनी के बावजूद बाबा रामदेव ने रुह अफजा को लेकर नया वीडियो जारी किया है, तब कोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ कोर्ट की अवमानना चलाने को कहा. कोर्ट ने कहा था कि बाबा रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं हैं और अपनी ही दुनिया में रहते हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि हम बाबा रामदेव के खिलाफ अब अवमानना नोटिस जारी करेंगे, हम उन्हें यहां बुला रहे हैं. उसके बाद जब दोपहर में दोबारा सुनवाई शुरु हुई तो बाबा रामदेव की ओर से पेश वकील राजीव नय्यर ने कहा कि विवादित वीडियो 24 घंटे के अंदर हटा लिया जाएगा. दरअसल, रूह आफजा को लेकर बयान न देने के हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बाबा रामदेव ने आपत्तिजनक बयान देते हुए एक वीडियो जारी किया. कोर्ट ने कहा कि यह कोर्ट की अवमानना का मामला है. इससे पहले 22 अप्रैल को कोर्ट ने कहा था कि बाबा रामदेव के बयान ने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और ये अक्षम्य है.

