हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय को दी सुरक्षा, बिना अनुमति व्यक्तित्व से जुड़ी प्रतीकों के इस्तेमाल पर रोक

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों के अनाधिकृत रुप से इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया है. जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित किसी भी प्रतीक का इस्तेमाल उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इससे उसकी गरिमा के साथ जीने के अधिकार भी प्रभावित होते है.

हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय को दी सुरक्षा: हाईकोर्ट ने आनलाइन प्लेटफार्म्स को निर्देश दिया कि वो बिना अनुमति के ऐश्वर्या राय के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करें. कोर्ट ने कहा कि एआई और डीपफेक जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर उनके नाम और छवि का गलत उपयोग कर न केवल आर्थिक रुप से नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि उनकी प्रतिष्ठा, गरिमा और सद्भावना को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है.

'ऐश्वर्या राय का इस्तेमाल कर चीजें भी बेची जा रही हैं': सुनवाई के दौरान ऐश्वर्या राय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने कहा था कि याचिकाकर्ता की तस्वीर, और उनकी पसंद नापसंद का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. लोग ऐश्वर्या राय का इस्तेमाल कर चीजें भी बेच रहे हैं. यहां तक कि पोर्न कंटेंट भी परोसे जा रहे हैं। सेठी ने कहा था कि ये आश्चर्य भरा है कि उनको फर्जी तरीके से शेयर किया जा रहा है. ऐश्वर्या राय के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर कई लोग पैसे बना रहे हैं.