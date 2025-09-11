ETV Bharat / bharat

हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय को दी सुरक्षा, बिना अनुमति व्यक्तित्व से जुड़ी प्रतीकों के इस्तेमाल पर रोक

वकील ने कहा था कि कई वेबसाइटों ने खुद को उनके आधिकारिक प्लेटफॉर्म के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत कर लोगों को गुमराह किया.

हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय को दी सुरक्षा
हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय को दी सुरक्षा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 11, 2025 at 4:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों के अनाधिकृत रुप से इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया है. जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित किसी भी प्रतीक का इस्तेमाल उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इससे उसकी गरिमा के साथ जीने के अधिकार भी प्रभावित होते है.

हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय को दी सुरक्षा: हाईकोर्ट ने आनलाइन प्लेटफार्म्स को निर्देश दिया कि वो बिना अनुमति के ऐश्वर्या राय के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करें. कोर्ट ने कहा कि एआई और डीपफेक जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर उनके नाम और छवि का गलत उपयोग कर न केवल आर्थिक रुप से नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि उनकी प्रतिष्ठा, गरिमा और सद्भावना को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है.

'ऐश्वर्या राय का इस्तेमाल कर चीजें भी बेची जा रही हैं': सुनवाई के दौरान ऐश्वर्या राय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने कहा था कि याचिकाकर्ता की तस्वीर, और उनकी पसंद नापसंद का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. लोग ऐश्वर्या राय का इस्तेमाल कर चीजें भी बेच रहे हैं. यहां तक कि पोर्न कंटेंट भी परोसे जा रहे हैं। सेठी ने कहा था कि ये आश्चर्य भरा है कि उनको फर्जी तरीके से शेयर किया जा रहा है. ऐश्वर्या राय के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर कई लोग पैसे बना रहे हैं.

याचिका में कहा गया था कि ऐश्वर्या नेशन वेल्थ नामक एक फर्म ऐश्वर्या राय की तस्वीर का इस्तेमाल अपने लेटरहेड में चेयरपर्सन के रुप में करती है. जबकि ऐश्वर्या राय को इसके बारे में पहले से कोई जानकारी भी नहीं है. ऐसा करना पूरे तरीके से फर्जीवाड़ा है. याचिका में उन वेबसाइट और ऐप का जिक्र किया गया था, जो उनके नाम का इस्तेमाल करते पाए गए हैं.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI HIGH COURT AISHWARYA ROYAISHWARYA RAI BACHCHANAISHWARYA RAI BACHCHAN TO DELHI HCAISHWARYA RAI GETS RELIEF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.