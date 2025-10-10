ETV Bharat / bharat

शीतकाल के लिए आज बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट , 3 हजार श्रद्धालु बनेंगे साक्षी

इस साल हेमकुंड साहिब की यात्रा 139 दिन चली. इस साल धाम के कपाट 25 मई को खुले थे.

देहरादून: विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद होंगे. हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है. हेमकुंड साहिब धाम के कपाट दिन में एक बजे तक शीतकाल के लिए बंद कर दिये जाएंगे. कपाट बंद होने से पहले आज इस साल की अंतिम अरदास हेमकुंड साहिब में की जाएगी. जिसमें बड़ी संख्या में सिख श्रद्धलुओं के रहने की उम्मीद है.

पौराणिक हिंदू तीर्थ लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी अंतिम अभिषेक पूजन के बाद आज बंद होंगे. सुबह 10 बजे से अमृतसरी रागी जत्थे का शबद कीर्तन शुरू होगा. आज साल की अंतिम अरदास के बाद ठीक 1 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट बंद किये जाएंगे. इस मौके पर सेना और पंजाब के बैंड मौजदू रहेंगे. जिनकी मधुर धुनें वादियों में गुंजायमान होगी. हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के अवसर पर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा ने इससे जुड़ी जानकारी दी.उन्होंने बताया आज कपाट बंद होने के अवसर पर हेमकुंड साबिह में करीब 3 हजार श्रद्धालु कपाट बंदी के समारोह के साक्षी बनेंगे.

शीतकाल के लिए आज बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट (ETV Bharat)

इस साल हेमकुंड साहिब धाम में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे है. इस साल 2 लाख 74 हजार से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं. साल दर साल अपेक्षा हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. जिससे . हेमकुंड साहिब ट्रस्ट भी खुश है. तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या हेमकुंड साहिब के प्रति उनकी गहरी निष्ठा और आकर्षण को भी उजागर करता है. यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करने वाली है.

हेमकुंड साहिब में बर्फबारी: उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी हो रही है. उच्च हिमालयी क्षेत्रों जैसे केदारनाथ, बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब में 6 अक्टूबर से स्नोफॉल हो रहा है. जिसके कारण यहां की चोटियां बर्फ की चादर से ढक गई है. बर्फबारी के बाद इन धामों में ठंड बढ़ गई है.

कैसे पहुंचे हेमकुंड साहिब: हेमकुंड साहिब दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है. यह 6 महीने बर्फ से ढका रहता है. हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में है. यहां पहुंचने के लिए दिल्ली से रेल, हवाई और सड़क मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है. हवाई मार्ग से आप सीधे देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे. यहां से आपको ऋषिकेश जाना होगा. जहां से आपको सड़क मार्ग सफर करना होगा. रेल मार्ग की अगर बात करें तो वो भी ऋषिकेश तक की है. इसके बाद आपको सड़क से ही सफर करना होगा. दिल्ली से भी आप सीधे बस लेकर हेमकुंड पहुंच सकते हैं.

दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली, जोशीमठ होते हुए आप सड़क मार्ग के जरिये गोविंदघाट पहुंच सकते हैं. यहां से पैदलमार्ग शुरू होता है. जहां से आपको ट्रैक कर घांघरिया और उसके बाद हेमकुंड साबिह पहुंचना होता है.

जानिये कब बंद होंगे चारधाम के कपाट: इस साल बदरीनाथ धाम के कपाट मंगलवार 25 नवंबर दोपहर 2:56 बजे शुभ मुहूर्त पर बंद होंगे. 23 अक्टूबर भैया दूज के पर्व पर शुभ लगनानुसार बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे. यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे. वहीं गंगोत्री धाम के कपाट 6 माह शीतकाल के लिए 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व पर अभिजीत मूहूर्त में पूर्वाहन 11 बजकर 36 मिनट पर विधिविधान से बंद कर दिए जाएंगे.

