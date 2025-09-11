आज से केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए बुक कर सकेंगे हेली टिकट, जानिए कितना है किराया
अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ-हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो 12 सितंबर से हेली टिकट की बुकिंग शुरू हो रही है.
देहरादून: उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने रफ्तार पकड़ने लगी है. इसी कड़ी में यात्रा के दूसरे चरण में तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए हेली सेवाओं का संचालन 15 सितंबर से शुरू होने जा रहा है. जिसके लिए शुक्रवार यानी 12 सितंबर से हेली टिकट के बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
इस वेबसाइट से ही बुक कराएं हेली टिकट: उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के मुताबिक, हेली सेवाओं के लिए टिकट बुकिंग की प्रक्रिया 12 सितंबर को 15 से 22 सितंबर तक की यात्रा के लिए टिकट बुक होंगे. श्रद्धालु IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट https://heliyatra.irctc.co.in/ जाकर केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए हेली टिकट बुक कर सकते हैं. इसके अलावा अन्य कोई वेबसाइट नहीं है. अगर आप दूसरे साइट से हेली टिकट बुक कराते हो तो ठगी का शिकार हो सकते हैं.
बता दें कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए हेली टिकट की प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होनी थी, लेकिन टेक्निकल कारणों से हेली टिकटों की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई. ऐसे में अब 12 सितंबर को दोपहर 12 बजे से हेली सेवाओं की बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. खास बात ये है कि फिलहाल अगले एक हफ्ते यानी 15 से 22 सितंबर तक के लिए ही टिकट बुकिंग का स्लॉट खोला गया है.
इसके बाद फिर अगले डेट के लिए हेली टिकट बुकिंग का स्लॉट खोला जाएगा. हालांकि, इस बार नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने हेली किराए के दरों में 49 फीसदी की बढ़ोत्तरी करने के साथ ही 30 फीसदी शटल ऑपरेशन को कम कर दिया है. ऐसे में अब हेलीकॉप्टर से चारधाम की यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं को जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी.
केदारनाथ और हेमकुंड के लिए हेली सेवाओं का किराया-
केदारनाथ हेली हादसे के बाद डीजीसीए ने लगाई थी रोक: बता दें कि 15 जून को केदारघाटी में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद डीजीसीए ने शटल सेवाओं पर रोक लगा दी थी. इसके बाद उत्तराखंड शासन की ओर से अनुरोध किए जाने पर डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने व्यवस्था में तमाम बदलाव किए जाने के बाद शटल सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दी.
इसके तहत डीजीसीए ने शटल सेवाओं का समय घटाने के साथ ही शटल उड़ानों को भी 30 फीसदी तक कम करने को कहा था. जिसके बाद नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि 7 हेली ऑपरेटर्स रोजाना 8 घंटे फ्लाइंग करेंगे. साथ ही रोजाना एक तरफ से रोजाना हेली ऑपरेटर्स 184 शटल सेवाएं देंगी. जिससे रोजाना केवल 1,012 श्रद्धालु केदारनाथ जा सकेंगे.
