आज से केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए बुक कर सकेंगे हेली टिकट, जानिए कितना है किराया

केदारनाथ के लिए हेली सेवा ( फाइल फोटो- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 11, 2025 at 11:37 PM IST | Updated : September 12, 2025 at 12:04 AM IST 3 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने रफ्तार पकड़ने लगी है. इसी कड़ी में यात्रा के दूसरे चरण में तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए हेली सेवाओं का संचालन 15 सितंबर से शुरू होने जा रहा है. जिसके लिए शुक्रवार यानी 12 सितंबर से हेली टिकट के बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इस वेबसाइट से ही बुक कराएं हेली टिकट: उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के मुताबिक, हेली सेवाओं के लिए टिकट बुकिंग की प्रक्रिया 12 सितंबर को 15 से 22 सितंबर तक की यात्रा के लिए टिकट बुक होंगे. श्रद्धालु IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट https://heliyatra.irctc.co.in/ जाकर केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए हेली टिकट बुक कर सकते हैं. इसके अलावा अन्य कोई वेबसाइट नहीं है. अगर आप दूसरे साइट से हेली टिकट बुक कराते हो तो ठगी का शिकार हो सकते हैं. केदारनाथ धाम (फोटो सोर्स- Priest) बता दें कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए हेली टिकट की प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होनी थी, लेकिन टेक्निकल कारणों से हेली टिकटों की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई. ऐसे में अब 12 सितंबर को दोपहर 12 बजे से हेली सेवाओं की बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. खास बात ये है कि फिलहाल अगले एक हफ्ते यानी 15 से 22 सितंबर तक के लिए ही टिकट बुकिंग का स्लॉट खोला गया है.

