बदरीनाथ से लौट रहा हेलीकॉप्टर कोहरे में रास्ता भटका! मसूरी स्कूल ग्राउंड में हुई इमरजेंसी लैंडिंग

मसूरी में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग ( फोटो सोर्स- School Management )

October 6, 2025

मसूरी: उत्तराखंड के मसूरी में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया, जब बदरीनाथ से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं का एक हेलीकॉप्टर दोपहर के समय घने कोहरे के कारण पहाड़ों के बीच रास्ता भटक गया, लेकिन पायलट की सतर्कता और समझदारी ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया. पायलट ने मसूरी में स्कूल ग्राउंड में आपात लैंडिंग कराई. फिलहाल, पायलट समेत सभी यात्री सुरक्षित हैं. बदरीनाथ से 5 यात्रियों को लेकर उड़ा था हेलीकॉप्टर: जानकारी के मुताबिक, ट्रांस भारत एविएशन का यह हेलीकॉप्टर बदरीनाथ से 5 यात्रियों को लेकर देहरादून के लिए उड़ा था, लेकिन यह हेलीकॉप्टर निर्धारित सहस्त्रधारा हेलीपैड की बजाय, कोहरे में दिशा भटकने के चलते सीधे मसूरी इंटरनेशनल स्कूल के खेल मैदान में आपात लैंडिंग कर गया. हादसे में कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है. हेलीकॉप्टर में सवार करनाल और हैदराबाद के पांचों यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं. वहीं, स्कूल प्रबंधन ने यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उन्हें गेस्ट रूम में ठहराया और चाय-नाश्ते की व्यवस्था भी की. बताया जा रहा है कि ट्रांस भारत एविएशन का यह हेलीकॉप्टर बदरीनाथ से दर्शन कर लौट रहे यात्रियों को लेकर सहस्त्रधारा हेलीपैड आ रहा था, लेकिन मसूरी की पहाड़ियों पर अचानक घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई. स्कूल के ग्राउंड में उतारना पड़ा हेलीकॉप्टर (फोटो सोर्स- School Management)

मसूरी इंटरनेशनल स्कूल के मैदान में सुरक्षित लैंडिंग: ऐसे में पायलट ने पहले पोलो ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश की, लेकिन सही जगह दिखाई न देने के कारण उन्होंने मसूरी इंटरनेशनल स्कूल के मैदान को सुरक्षित लैंडिंग स्थल चुना. जिसके बाद स्कूल के मैदान में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई. जिस पर पायलट और यात्रियों की जान में जान आई. "अचानक स्कूल परिसर में हेलीकॉप्टर की तेज आवाज सुनाई दी. जिससे बच्चे और स्टाफ हैरान रह गए. खिड़की से देखा तो एक हेलीकॉप्टर मैदान में उतर रहा था. पहले तो सब घबरा गए, लेकिन बाद में पता चला कि यह यात्रियों को लेकर आ रहा हेलीकॉप्टर है. जिसे पायलट ने कोहरे के कारण यहीं लैंडिंग कर दी थी."- आकाश ग्रोवर, शिक्षक, मसूरी इंटरनेशनल स्कूल स्कूल प्रबंधन ने यात्रियों की आवभगत: वहीं, स्कूल प्रबंधन ने तत्काल स्थिति को संभालते हुए यात्रियों को स्कूल के गेस्ट हाउस पहुंचाया. जहां उन्हें गर्म चाय और नाश्ता परोसा गया. यात्रियों ने स्कूल प्रशासन और स्थानीय लोगों का आभार जताया. हेलीकॉप्टर पूरी तरह सुरक्षित है और उसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं पाई गई. मसूरी में हो रही बारिश: गौर हो कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. केदारनाथ, हेमकुंड साहिब समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है. जबकि, निचले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है. मसूरी में भी बारिश जारी है. जिससे कोहरा छाया हुआ है. यही वजह है कि हेलीकॉप्टर दिशा भटक गया. गनीमत रही कि सभी सुरक्षित हैं. ये भी पढ़ें- अब सिर्फ 15 मिनट में पिथौरागढ़ से पहुंच जाएंगे मुनस्यारी, जानिए हेली सेवा का किराया

