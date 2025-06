ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड: केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर लौट रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 लोगों की मौत - HELICOPTER CRASH IN KEDARNATH

गौरीकुंड हेलीकॉप्टर हादसा ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : June 15, 2025 at 8:06 AM IST | Updated : June 15, 2025 at 8:57 AM IST 4 Min Read

रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): उत्तराखंड में फिर हेलीकॉप्टर हादसा सामने आया है. केदारनाथ धाम से यात्रियों को लेकर लौट रहा आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. वहीं घटना में पुलिस व युकाडा ने 7 लोगों के हताहत होने की पुष्टि की है. जिस स्थान पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो स्थान गौरीकुंड से करीब 5 किमी ऊपर पैदल गौरी माई खर्क नामक स्थान है. सूचना के बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. वहीं हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने दुख जताया है. केदारघाटी में फिर हेली हादसा: आज सुबह आर्यन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर गुप्तकाशी बेस वापस लौट रहा था. बताया जा रहा है कि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. वहीं हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा पांच यात्री व एक बच्चा भी सवार था. हादसे में पुलिस व युकाडा के ओर से सभी यात्रियों के मौत की पुष्टि की है.बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी विक्रम रावत की भी हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई है. हेली हादसे के बाद रेस्क्यू टीमें रवाना (Video-ETV Bharat) सीएम धामी ने हादसे पर जताया दुख: वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि रुद्रप्रयाग जिले में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुःखद समाचार मिला है. एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन एवं अन्य रेस्क्यू दल राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हैं. बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं.

Last Updated : June 15, 2025 at 8:57 AM IST