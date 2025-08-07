उत्तरकाशी (उत्तराखंड): उत्तरकाशी धराली आपदा के बाद अब रेस्क्यू पूरी तरह से एयर ऑपरेशन पर शिफ्ट हो चुका है. एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट से उड़ान भरी और धराली पहुंच चुका है. जबकि आज मौसम साफ है और धूप खिली हुई है, जिसके बाद आज से हेली रेस्क्यू अभियान में तेजी आएगी.

उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा के तीसरे दिन अब मौसम पूरी तरह से खुल चुका है. वहीं मौसम खुलते ही पूरी हरसिल वैली में एयरफोर्स के हेली रेस्क्यू ऑपरेशन की गड़गड़ाहट गूंज रही है. उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी के CEO आशीष चौहान ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एयर बेस उत्तरकाशी के मातली में बनाया गया है और वहीं से सारे एयर ऑपरेशन किए जा रहे हैं. हरसिल घाटी में मौसम खुलते ही अब तेजी से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहे हैं. सड़क मार्ग से मदद संभव नहीं है, क्यों कि सड़कें भूस्खलन से जगह-जगह बाधित हैं.

इसलिए अब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हेली सेवाओं पर शिफ्ट हो गया है. बीते दिन मौसम साफ नहीं होने के कारण भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए थे. लेकिन अब जैसे ही मौसम खुला है पूरी रफ्तार से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है. आज मौसम साफ रहते ही एयर फोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट से आपदाग्रस्त क्षेत्र धराली के लिए उड़ान भरी. आपदा प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार रोड कनेक्टिविटी को बहाल करने में काफी समय लग सकता है. इसलिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. एयर ऑपरेशन के लिए मातली को बेस बनाया गया है और वहीं से रेस्क्यू फोर्स और सारी मदद भेजी जा रही है. वापसी में भी वहीं पर घायलों को या फिर घाटी में फंसे लोगों को लाया जा रहा है.

हवाई सहायता के लिए चिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टर जौलीग्रांट में तैनात हैं. मौसम सामान्य होते ही आज इन हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरकर लोगों को लाना ले जाना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही सहस्त्रधारा से 5 सिविल हेलीकॉप्टर SDRF के कोऑर्डिनेशन में राहत और बचाव कार्यों के लिए मातली-भटवाड़ी और हरसिल के बीच उड़ान भर रहे हैं. आईटीबीपी के मातली हेलीपैड पर एक तदर्थ विमानन बेस (Ad Hoc Aviation Base) स्थापित किया जा रहा है.

सिविल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बताया गया है कि अब तक 70 नागरिकों को बचाया गया है. 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. 50 से ज्यादा लोग लापता हैं. इसके साथ ही हर्षिल के सेना कैंप से 1 जेसीओ और 8 जवान लापता बताए गए हैं. अब तक 9 सैन्य कर्मियों और 3 नागरिकों को हेलीकॉप्टर से देहरादून पहुंचाया जा चुका है. गंभीर रूप से घायल 3 नागरिकों को एम्बुलेंस द्वारा एम्स ऋषिकेश पहुंचाया जा चुका है. 8 नागरिकों को उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है. 2 शव बरामद हुए हैं. इस तरह मृतकों की संख्या 5 हो गई है.

पढ़ें-