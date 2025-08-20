रांचीः एचईसी सप्लाई मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे सप्लाई कर्मियों का आंदोलन बुधवार को समाप्त हो गया. खिजरी विधायक राजेश कच्छप की मध्यस्थता और तीन घंटे चली वार्ता के बाद प्रबंधन ने सप्लाई कर्मियों की सभी प्रमुख मांगों को मान ली.

वार्ता में ये थे मौजूद

इस वार्ता में एचईसी के निदेशक कार्मिक मनोज लकड़ा, निदेशक उत्पादन वीएस गर्ग, तीनों प्लांट प्रमुख और कार्मिक प्रमुख एल भेंगरा की मौजूद रहे. वहीं समिति की ओर से मनोज पाठक, रनथू लोहरा, मोईन अंसारी, वाई त्रिपाठी, आरके. शर्मा, उवैस आजाद, विजय साहू, विकाश शाहदेव, प्रमोद कुमार, शारदा देवी, एस चौधरी समेत कई प्रतिनिधि शामिल हुए.

समझौते के प्रमुख बिंदु

सप्लाई कर्मियों को अब आउटसोर्सिंग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्टर का हस्तक्षेप समाप्त होगा, सभी कर्मचारियों को मासिक वेतन दिया जाएगा, सितंबर 2023 से जनवरी 2024 तक के लंबित वेतन का जल्द भुगतान होगा, कर्मचारियों का ESIC का पैसा नियमित जमा होगा, जब तक कर्मचारी काम पर हैं तब तक क्वार्टर खाली नहीं कराया जाएगा, मृत कर्मियों के आश्रितों को EDLI का लाभ दिया जाएगा, किसी भी आंदोलनकारी प्रतिनिधि पर बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की जाएगी, एक माह का वेतन 2–3 दिन में भुगतान किया जाएगा, पूर्व की तरह सालाना छुट्टी और जमा छुट्टियां दी जाएंगी.

वहीं बैठक में समिति के सदस्यों ने आग्रह किया कि आंदोलन की अवधि को ‘नो वर्क-नो पे’ न माना जाए. इसपर प्रबंधन की ओर से कहा गया कि उत्पादन बढ़ने पर वेतन का रास्ता निकाला जाएगा. इस मौके पर समिति के नेतृत्वकर्ता मनोज पाठक ने कहा कि यह जीत सभी सप्लाई मजदूरों की एकजुटता और संघर्ष का परिणाम है. तीन घंटे तक चली इस वार्ता ने जहां मजदूरों को राहत दी गई, वहीं प्रबंधन ने भी उत्पादन बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई. समझौते के बाद सप्लाई कर्मी अब पुराने पास पर ही काम पर लौटेंगे.

विधायक राजेश कच्छप ने कहा

वहीं मौके पर विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि “प्रबंधन ने एचईसी सप्लाई कर्मियों की सभी मांगें मान ली हैं. हम मजदूरों के हितों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहेंगे. यहां के विस्थापितों, मृत कर्मचारियों के आश्रितों, ITI और CTI के मैनुअल वर्करों को न्याय दिलाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे.”

निदेशक कार्मिक का बयान

वहीं एचईसी के निदेशक कार्मिक मनोज लकड़ा ने कामगारों से कहा कि “आपके आंदोलन से हमारी व्यस्तता में कमी आ गई थी. जब मैं प्लांट में जाता हूं तो मशीनों की आवाज ही मेरा संगीत है. एचईसी को चलाने आया हूं. अगर आप साथ देंगे तो हम उत्पादन और आपके भविष्य दोनों को बेहतर बनाएंगे. जब मैं आया था तो उत्पादन 4 करोड़ था, आज आप जैसे कामगारों की मेहनत से यह 45 करोड़ तक पहुंचा है. आप ईमानदारी से काम कीजिए, मैं आपका सुख-दुःख का साथी सदैव रहूंगा.”

