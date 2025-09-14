ETV Bharat / bharat

प्रसिद्ध कश्मीरी पेपर-मैशे कला संकट में, हैवी टैक्स, सिकुड़ता बाजार, सरकारी उपेक्षा मुख्य कारण

कश्मीर में सदियों पुरानी कला से जुड़े कारीगर अतिरिक्त करों और सरकार की उदासीनता के चलते संकट की कगार पर हैं.

KASHMIR PAPIER MACHE
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में एक कार्यशाला में प्रदर्शित पेपर मैशे शिल्प से बनी वस्तुएं (ETV Bharat)
author img

By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : September 14, 2025 at 10:54 AM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में एक कार्यशाला में अलमारियां तैयार कागज की लुगदी से बने फूलदानों, कटोरों और बक्सों से भरी पड़ी है. वहीं, कलाकार अपने पारंपरिक शिल्प को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं. कभी कश्मीर के कलात्मक गौरव के प्रतीक रहे ये शिल्प अब अस्तित्व, कर्ज और उपेक्षा की कहानी बयां करता है.

इस शिल्प से जुड़े कलाकार की कलाकृतियां कई मंदिरों और संग्रहालयों की शोभा बढ़ा चुकी हैं और यहां तक कि महाद्वीपों की यात्रा भी कर चुकी. हालांकि कलाकर घर पर अस्तित्व और जुनून के बीच एक अंतहीन संघर्ष में फँसे हुए हैं.

हाल ही में कागज की लुगदी से कपड़े पर पुराने श्रीनगर का एक जटिल नक्शा बनाने वाले 60 वर्षीय कारीगर मकबूल जान के लिए यह कला आजीविका और जीवन भर का दुःख, दोनों रही है. उन्होंने कहा, 'मैं अमीर-ए-कबीर मीर सैय्यद अली हमदानी और सुल्तान जैनुल आबिदीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कश्मीर में कागज की लुगदी की शुरुआत की. उनकी बदौलत ही हम दो वक्त की रोटी कमा पाते हैं.' जान ने अपनी अव्यवस्थित मेज के किनारे रुकते हुए कहा, 'लेकिन हमारे नेताओं ने हुनर ​​को नहीं, बल्कि शिक्षा को तरजीह दी. इसीलिए हमारी युवा पीढ़ी इसे पेशे के तौर पर नहीं अपना रही है. हस्तशिल्प में कोई डिग्री नहीं होती.'

KASHMIR PAPIER MACHE
श्रीनगर में एक कश्मीरी कारीगर पेपर-मैशे शिल्प को अंतिम रूप देता हुआ (AFP)

इस शिल्प में मकबूल जान का सफर किसी पसंद से नहीं, बल्कि जरूरत से शुरू हुआ. उनके पिता का 38 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया, जिससे परिवार बेसहारा हो गया. जान सिर्फ दो साल के थे. उनकी माँ कुछ रुपयों में रोजाना पश्मीना के धागे कातती थी. उनकी एक मौसी ही उन्हें जादीबल की एक पेपर-मैचे फैक्ट्री में ले आई, जहाँ कभी 60-70 कारीगर साथ-साथ काम करते थे. शुरू में मैं वहाँ सिर्फ सोता था लेकिन धीरे-धीरे मैंने सीख लिया. यही हमारी रोजी-रोटी थी. उन्होंने बीते दिनों को याद करते हुए ये बात कही.

बचपन में ही मकबूल जान ने देखा था कि इस कला की प्रतिष्ठा के मुकाबले इसकी कमाई कितनी कम थी. उन्होंने याद किया, 'हम पाँच या दस रुपये रोजाना कमाते थे. फिर भी हमारे अंदर जुनून था. आज के बच्चे पढ़े-लिखे तो हैं, लेकिन इस परंपरा से दूर हैं. यह उनकी गलती नहीं है. यह हमारी गलती है. हम कारीगरों ने कला की इतनी कद्र नहीं की कि हम उसका सम्मान करें.'

मकबूल जान ने कहा कि वह नीति और धारणा, दोनों को दोष देते हैं. 'हर स्कूल में तकनीकी ज्ञान होना चाहिए. जैसे इंजीनियरिंग और ललित कलाएँ पढ़ाई जाती हैं, वैसे ही हस्तशिल्प भी पढ़ाया जाना चाहिए. इसके बिना, युवा पीढ़ी भटकती रहेगी.

पेपर-माचे का पतन सिर्फ घटती रुचि का नतीजा नहीं है. जान जैसे कारीगरों के लिए, करों ने जीवनयापन को रोजमर्रा की लड़ाई बना दिया है. उन्होंने कहा, 'इस साल क्रिसमस के लिए अभी तक हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला है. जब कला का निर्यात होता है, तो कर किसे मिलता है? राज्य को. जो भी त्याग करना था, वह कारीगरों ने किया. सबसे पहले, कर अधिक नहीं होना चाहिए. हमारे उत्पाद जितने अधिक विदेश जाएँगे, देश उतना ही समृद्ध होगा लेकिन मदद करने के बजाय, यह व्यवस्था हमें और गरीब बना रही है.'

यही निराशा 57 वर्षीय फिरदौस हुसैन भी साझा करते हैं. वह एक राज्य पुरस्कार विजेता हैं. उन्होंने अपना जीवन कागज की लुगदी के साथ बिताया है लेकिन उन्हें निरंतरता की कोई उम्मीद नहीं दिखती. उन्होंने साफ-साफ कहा, 'अगर मैं आज जवान होता, तो यह काम नहीं चुनता.'

KASHMIR PAPIER MACHE
श्रीनगर में एक कश्मीरी कारीगर पेपर-मैशे शिल्प को अंतिम रूप देता हुआ (AFP)

अपने साधारण से घर के कारखाने में फर्श पर बैठे हुसैन ने बताया कि कैसे सरकारी माध्यम जो कभी कारीगरों की मदद करते थे अब बंद हो गए हैं. पहले एम्पोरियम हमसे सामान खरीदता था अब वे सीधे कारीगरों से नहीं, बल्कि निर्यातकों से सामान लेता है. साथ ही जो कंपनियां पहले खरीदती थी वे भी भुगतान में देरी करती है. कारीगरों का हमेशा शोषण होता था. इसीलिए नई पीढ़ी आना नहीं चाहती.

उन्होंने तर्क दिया कि ऋण योजनाएँ शिल्प की जरूरतों को समझे बिना ही तैयार की गई थी. 'उन्होंने एक लाख रुपए दिए लेकिन क्या आपको पता है कि कच्चा माल ही कितना समय लेता है? कम से कम चार महीने. फिर आकार देना, पॉलिश करना, रंगना - और छह-सात महीने. जब तक एक भी उत्पाद तैयार होता है, तब तक ब्याज लगना शुरू हो जाता है. कोई कारीगर इसे कैसे चुकाएगा?'

हुसैन ने एक छोटे से पेपर-मैशे डिब्बे की ओर इशारा करते हुए कहा, 'यह देखने में तो छोटी सी चीज लगती है लेकिन इसे बनाने में दो-तीन महीने लगते हैं. कच्चा माल, जिसे पेपर पल्प कहते हैं, सूखने में अपना समय लेता है. सर्दियों में तो और भी अधिक समय लगता है. एक लाख रुपए में यह कैसे पूरा होगा? उत्पादन करते हुए एक परिवार का गुजारा चलाने के लिए कम से कम पाँच-छह लाख रुपए चाहिए लेकिन कोई सुनता ही नहीं.'

उन्होंने कहा, 'नतीजा यह होता है कि कई कारीगरों पर डिफॉल्टर का ठप्पा लग जाता है. हम असफल नहीं हुए. व्यवस्था ने हमें असफल कर दिया. उन्होंने हमें बहुत कम दिया और जब हम समय पर भुगतान नहीं कर पाए तो हमें डिफॉल्टर घोषित कर दिया. कौन ऐसी जिंदगी जीना चाहेगा?'

कारीगरों की निराशा सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक भी है. हुसैन ने धीरे से कहा, 'लोग कारीगरों को नाकामयाब समझते हैं. नौजवान कहते हैं कि इस काम में कोई इज्जत नहीं है. एक डॉक्टर या इंजीनियर की जिदगी अलग होती है. एक कारीगर दस हजार रुपए महीने की कमाई के लिए संघर्ष करता है. आप अपने बच्चों को कैसे कह सकते हैं कि वे आपके साथ इस काम में लगें?'

पचास वर्षीय मसर्रत जान ने भी यही दुख जताया. 'कागज की लुगदी इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि सरकार इसका समर्थन नहीं कर रही है. पुरस्कार और इनामी राशि अधिक समय तक नहीं टिकती. इसके अलावा, कोई मदद नहीं मिलती. हमने बाढ़ के दौरान अनुच्छेद 370 के हटने के बाद लगे लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ सहा. हमारे पास कोई काम नहीं था और कोई पूछने भी नहीं आया कि हम कैसे जी रहे हैं.'

मसरत के लिए कर्ज एक और जाल बन गया. 'उन्होंने हमें 90000 रुपए दिए. क्या ये कच्चे माल या मार्केटिंग के लिए काफी हैं? और फिर भी पहले दिन से ही ब्याज लगना शुरू हो गया. अगर उन्होंने ब्याज-मुक्त अवधि के साथ 4-5 लाख रुपए दिए होते तो हम उत्पादन करके उसे चुका सकते थे लेकिन 90000 रुपए के साथ कारीगर मुश्किल में पड़ गए. कई तो चुका ही नहीं पाए. योजना नाकाम रही.'

KASHMIR PAPIER MACHE
एक कश्मीरी कारीगर बाजार में बेचने से पहले पेपर मैशे उत्पाद को अंतिम रूप देता हुआ (AFP)

बिचौलियों की याद आज भी चुभती है. 'पहले हम बिचौलियों को सामान देते थे, जो बाहर बेचकर अधिक मुनाफा अपने पास रख लेते थे. हमें कुछ नहीं मिलता था. हमारी मेहनत-मजदूरी की कद्र नहीं होती थी. अब कई लोग घर पर ही स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, जो बेहतर है लेकिन फिर भी, कोई सम्मान नहीं है. मेरे बच्चों को कला में रुचि है, लेकिन जब वे कहते हैं कि इसका कोई भविष्य नहीं है, तो मेरा दिल टूट जाता है. हम बेकार में इसमें फंस गए.'

14वीं शताब्दी में फारसी प्रभाव के साथ कश्मीर में पेपर-मैशे का आगमन हुआ. संत मीर सैय्यद अली हमदानी द्वारा शुरू की गई और बाद में सुल्तान जैनुल आबिदीन द्वारा समर्थित, यह घाटी के दरगाहों, महलों और बैठकखानों में फली-फूली. सदियों से कश्मीरी कारीगरों ने अपनी शैलियाँ विकसित की, फूलदानों, बक्सों और यहाँ तक कि दीवारों पर भी नाजुक अरबी कलाकृतियाँ, फूल और फारसी कविता व कश्मीरी परिदृश्यों से लिए गए दृश्य उकेरे.

पीढ़ियों से यह कला पिता से पुत्र को गुरु से शिष्य को उन कार्यशालाओं में हस्तांतरित होती रही जहां कभी दर्जनों कारीगरों की चहल-पहल रहती थी. निर्यात बाजार इस कला को यूरोप, अमेरिका और अन्य जगहों तक ले गए. कागज की लुगदी की जटिल चमक कश्मीरी कला का पर्याय बन गई.

लेकिन पिछले तीन दशकों में राजनीतिक उथल-पुथल, बाढ़, आर्थिक नाकेबंदी और अब कराधान ने इस कला को अस्तित्व के लिए छोड़ दिया है. जहां कभी 70 या उससे अधिक लोग काम करते थे, आज अधिकतर कारीगर घर पर अकेले काम करते हैं.

यह गिरावट कार्यशालाओं जितनी ही कक्षाओं में भी दिखाई देती है. मकबूल जान कहते हैं, 'बच्चे इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए पढ़ते हैं लेकिन हस्तशिल्प में कोई डिग्री नहीं होती. अगर स्कूलों में हस्तशिल्प को दूसरे विषयों की तरह पढ़ाया जाता, तो बच्चे इसे शिक्षा के बराबर समझते. अब वे इसे पिछड़ापन मानते हैं. इसलिए वे मना कर देते हैं.'

हुसैन सहमत हुए, 'अगर स्कूलों में गणित या विज्ञान के शिक्षक की तरह कागज की लुगदी बनाने वाला कोई शिक्षक होता तो बच्चे प्रेरित होते. कुछ लोग कारीगर बनना चाहते, जैसे कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन अब उन्हें लगता है कि इसका कोई भविष्य नहीं है.'

कारीगर मानते हैं कि युवा पीढ़ी की अपेक्षाएं भी अलग हैं. हुसैन ने कहा, 'आज का युवा अधिक कमाई और बड़े सपने चाहता है. एक कारीगर जानता है कि उसे सिर्फ 10,000 रुपये महीने मिलेंगे. वह अपने बच्चे को इस तरह जीने के लिए कैसे कह सकता है? हम तो अपने सपने छोटे होने के कारण ही गुजारा करते हैं लेकिन आजकल के बच्चे और अधिक कमाई चाहते हैं.'

नतीजा यह है कि पुरस्कार विजेता कारीगरों के बच्चे भी उनसे दूर जा रहे हैं. 'मेरे बेटे में सीखने की चाहत है. जान ने कहा. लेकिन जब लोग पूछते हैं कि आपका बेटा क्या करता है, तो वे इंजीनियर और डॉक्टर के बारे में सुनना चाहते हैं. कोई भी कारीगर की कद्र नहीं करता है.'

पर्यटन जो कभी कश्मीरी हस्तशिल्प की जीवनरेखा हुआ करता था, अब समर्थन नहीं दे रहा है. 'पर्यटक खरीदारी तो करते हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं. कश्मीर हाट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाना चाहिए, जो सिर्फ 15 दिनों के लिए नहीं, बल्कि बारहों महीने खुला रहे. तभी कारीगर आगे बढ़ पाएँगे. जान ने कहा.

मसर्रत ने और भी बेबाकी से कहा, 'पर्यटन कारीगरों के खून और मेहनत का नतीजा है लेकिन सरकार हमारे प्रचार के लिए कुछ नहीं करती. वे पर्यटन की बात तो करते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो पर्यटक जो स्मृति चिन्ह खरीदते हैं, उन्हें बनाते हैं? कोई हमारे बारे में नहीं सोचता.'

कई कारीगरों के लिए टैक्स सबसे बड़ा झटका साबित हुआ है. 2017 में लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) हस्तशिल्प पर इस तरह लागू होता है कि कारीगरों का कहना है कि यह उनकी पहले से ही कमजोर कमाई को और कम कर देता है. हालाँकि पेपर-मैशे के लिए जो पहले 12फीसदी जीएसटी था, अब 5फीसदी से कम है, फिर भी भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैक्स इन कलाकारों पर बोझ बना हुआ है.

जब कोई उत्पाद विदेश जाता है तो राज्य टैक्स वसूलता है लेकिन त्याग कौन करता है? कारीगर, जान ने कहा, 'कर कम किया जाना चाहिए. हमारे उत्पाद दुनिया भर में जितने अधिक पहुँचेंगे देश को उतना ही अधिक फायदा होगा. इसके बजाय कारीगरों को दबाया जा रहा है.'

सिकुड़ते बाजारों, डूबते कर्जों और बढ़ते करों के चलते, पुरस्कार विजेता कारीगर भी खुद को संकट की कगार पर पा रहे हैं. मसरत ने कहा, 'उन्होंने हमें प्रमाणपत्र, पुरस्कार और मान्यताएं दीं लेकिन अगर कारीगर अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता, तो पुरस्कारों का क्या फायदा?'

ये भी पढ़ें- भारत की पहली जीन में बदलाव कर भेड़ विकसित, नाम है 'तमीम', देखें वीडियो - SCIENTISTS GENE EDITED SHEEP

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY TAXES SHRINKING MARKETSJAMMU KASHMIR NEWSपेपर मैशेजम्मू कश्मीर हस्तशिल्पKASHMIR PAPIER MACHE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: दुबई में आज होगा एशिया का सबसे बड़ा दंगल, मुंबई में विरोध तो वाराणसी में विशेष प्रार्थना

स्पेन:  मैड्रिड के बार में विस्फोट, 25 लोग घायल

IND vs PAK: फ्री, फ्री, फ्री... न लें कोई सब्सक्रिप्शन, न करें 1 भी पैसा खर्च, जानिए कहां देखें मुफ्त में इंडिया-पाकिस्तान मैच

WATCH: नोएडा फिल्म सिटी से राजनीति तक, इन मुद्दों पर रजा मुराद ने खुलकर की बात, शायराना अंदाज से बांधा समां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.