ETV Bharat / bharat

आयड़ नदी में फंसे संजय ने 8 घंटे लड़ी मौत से जंग, आंखों के सामने बह गया दोस्त

आठ घंटे मौत से जूझते रहे संजय: संजय का बयान सुनकर किसी का भी दिल दहल उठे. उन्होंने बताया कि तेज बहाव में फंसने के बाद पानी का स्तर लगातार बढ़ता गया और कुछ ही समय में ऐसा लगने लगा मानो मौत सामने खड़ी हो. तेज बहाव में दोस्त को बहते देख उनकी हिम्मत टूट रही थी, फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और चट्टान पकड़कर डटे रहे. संजय कहते हैं, “मुझे आज भी अफसोस है कि मैं रवि को बचा नहीं सका. मैं सिर्फ देखता रह गया, सब कुछ आंखों के सामने खत्म हो गया.”

मंदिर दर्शन का छोटा सा सफर इन दोनों दोस्तों के लिए मौत का सामना बन गया. महज 300 मीटर की दूरी तय करने निकले ये दोनों दोस्त, नदी में आए अचानक उफान के कारण बुरी तरह फंस गए. संजय ने उन भयावह आठ घंटों को याद करते हुए बताया कि कैसे बारिश के साथ-साथ पानी का वेग इतना तेज हुआ कि रवि का पैर फिसल गया और वह धारा में बहता हुआ नजरों से ओझल हो गया. वहीं, संजय किसी तरह घंटो चट्टान से चिपके रहे और अपनी जान बचाई.

उदयपुर: लेकसिटी, एक शहर जो अपने सुरम्य झीलों और सांस्कृतिक वैभव के लिए जाना जाता है. इस बार बारिश की विनाशकारी लहरों के चलते गहरे दर्द से गुजर रहा है. मानसून ने न केवल वर्षों के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि कई परिवारों की खुशियां भी छीन लीं. 6 सितंबर की सुबह हुई मूसलधार बारिश ने आयड़ नदी को उफान पर ला दिया, जिससे सुखाड़िया नगर सेक्टर-3 निवासी रवि खोखर (33) और उनका दोस्त संजय (23) की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं.

उनकी इस जंग को आसान नहीं कहा जा सकता. संजय करीब आठ घंटे तक पानी के बीच फंसे रहे, इसके बाद सेना, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने बड़े ड्रोन और रस्सियों की मदद से लाइफ जैकेट और अन्य उपकरण संजय तक पहुंचाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. संजय की जिंदगी बच गई, लेकिन उनके दिल में दोस्त को खोने का गहरा घाव रह गया.

8 घंटे तक चट्टान पर बैठा रहा संजय (ETV Bharat Udaipur)

इसे भी पढ़ें- बाड़मेर में भारी बारिश का कहर ! सेना ने किया पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू, स्कूल व आंगनवाड़ी में छुट्टी

बेटे की तलाश में पैदल चल रहे पिता का दर्द: इस त्रासदी का सबसे दर्दनाक पहलू रवि खोखर का लापता होना है. उनके पिता रमेश खोखर का दर्द शब्दों से परे है. आंखों में आंसू लिए वे कहते हैं, “6 सितंबर की सुबह रवि नाश्ता करके मंदिर गया था. हमें क्या पता था कि वह आख़िरी बार घर से निकला है, अगर फतहसागर के गेट खोलने से पहले सायरन बजा दिया जाता, तो शायद यह हादसा न होता.” रमेश रोज बेटे की तलाश में निकलते हैं. नदी के किनारे करीब 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर उन्होंने अपने बेटे को तलाशा, इसी आस में कि कहीं उनका बेटा मिल जाए. पड़ोस के करीब 50 युवा भी इस प्रयास में उनका दिन-रात साथ दे रहे हैं. रमेश कहते हैं, “अगर मेरे बेटे का शव भी मिल जाए तो हमें संतोष मिलेगा.” परिवार का हर सदस्य उम्मीद में जी रहा है कि कोई सुराग मिल जाए, कोई मदद हाथ बढ़े.

ड्रोन से संजय के पास रस्सी भेजी गई (ETV Bharat Udaipur)

आखिरी याद जिसने तोड़ दिया परिवार: सबसे दिल दहला देने वाली बात यह रही कि रवि के छोटे बेटे ने अपने मोबाइल पर सिर्फ 4-5 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड किया. उस वीडियो में रवि पानी की तेज धारा में बहते नजर आ रहे हैं. परिवार इसे उनकी आखिरी याद मानकर संभाले हुए है. यह वीडियो अब हर किसी का दिल दहला देता है. परिजन और स्थानीय लोग प्रशासन से सवाल कर रहे हैं कि समय रहते चेतावनी दी जाती तो शायद यह हादसा टल सकता था. आयड़ नदी के उफान से कई परिवार तबाह हुए हैं, लेकिन रवि का परिवार इस दर्द को जी रहा है. उनकी आंखें अब भी दरवाजे पर टिकी हैं, हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद और दर्द दोनों बढ़ते जा रहे हैं.

संजय को सेना और SDRF ने रेस्क्यू किया (ETV Bharat Udaipur)

इसे भी पढ़ें- उदयपुर में झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित, स्कूलों में अवकाश घोषित, NH-58E पर भारी लैंड स्लाइड

प्रशासन की भूमिका और लोगों की उम्मीदें: स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पहले चेतावनी मिलती तो कई जानें बच सकती थीं. प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन लोगों का विश्वास तभी लौटेगा जब पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ राहत अभियान चलाया जाएगा. इस बीच, युवाओं, स्वयंसेवकों और बचाव दलों ने मिलकर आशा का दीप जलाए रखा है.