विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश में मंगलवार-बुधवार रात हुई भारी बारिश ने कहर बरपाया. विजयवाड़ा में बारिश से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई. कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हैं और लोग घुटनों तक पानी में चल रहे हैं.

विजयवाड़ा के कोठापेट में टीडीपी नेता मधु पानी से भरी सड़क पर गिर गए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. एक अन्य घटना में, लोयोला कॉलेज के पास एक युवक खुले नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने कहा कि इन घटनाओं की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

सरकार ने अलर्ट जारी किया

राज्य सरकार ने निचले इलाकों में रहने वाले निवासियों से सतर्क रहने का आग्रह किया है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं और विजयवाड़ा कलेक्ट्रेट में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. राज्य के मंत्री अंगनी सत्य प्रसाद ने कहा कि लोगों की सहायता के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर - 9154970545 - चालू कर दिया गया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि अधिकारी जान-माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिम-मध्य और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र मजबूत हो रहा है और 48 घंटों के भीतर उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग ने पार्वतीपुरम मान्यम, एलुरु, कृष्णा, एनटीआर, गुंटूर, बापटला, पालनाडु और प्रकाशम सहित तटीय जिलों में गुरुवार तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है.

नदियां उफान पर

भारी बारिश के कारण कुंडू और पेन्ना सहित कई नदियां उफान पर हैं. प्रकाशम बैराज में जल स्तर बढ़ रहा है और जल्द ही चेतावनी स्तर तक पहुंच सकता है. एनटीआर जिले में, पुलीचिंतला से जल प्रवाह 2 लाख क्यूसेक से बढ़कर 3 लाख क्यूसेक से अधिक हो गया है, और इसके 4-5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने की संभावना है.

विधायक वसंत कृष्णप्रसाद ने नदी के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी है और नदी में तैरने या मछली पकड़ने से मना किया है. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमों को तैयार रखा गया है.

