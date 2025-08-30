जम्मू: जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शनिवार तड़के भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के रूप में प्रकृति के प्रकोप से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई. यह इलाका हाल के दिनों में ऐसी ही त्रासदियों से उबरा नहीं है.
जम्मू संभाग के रामबन जिले के एक गांव में शनिवार तड़के बादल फटने से दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई और कम से कम दो अन्य लापता हो गए.
जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि रामबन के राजगढ़ इलाके में भारी बारिश और बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे यह त्रासदी हुई. बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है और बचाव टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी है और बादल फटने से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान कर रही है.
Ramban, J&K | Three people have died due to heavy rains and flash floods in the Rajgad area of Ramban. Two people are reported missing, and a rescue operation is going on: District Administration— ANI (@ANI) August 30, 2025
इसके तुरंत बाद पास के रियासी जिले के माहौर इलाके में भूस्खलन से एक रिहायशी घर के ढह जाने से सात लोगों के मारे जाने की आशंका है. माहौर के बद्दर गाँव में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ. अधिकारियों के हवाले से पीटीआई ने बताया कि लापता परिवार का पता लगाने के लिए बचाव अभियान जारी है. उन्होंने बताया कि घर के मालिक नजीर अहमद, उनकी पत्नी और पाँच नाबालिग बेटे लापता हैं और उनके मारे जाने की आशंका है.
बादल फटना एक स्थानीय मौसम की घटना है जिसमें किसी क्षेत्र में थोड़े समय में भारी मात्रा में बारिश होती है. अक्सर, एक घंटे के भीतर 100 मिमी बारिश होती है. भूस्खलन आमतौर पर तब होता है जब भारी बारिश ढलान पर मिट्टी को भिगो देती है. इससे जमीन का एक बड़ा हिस्सा और उस पर मौजूद चट्टानें और पेड़ सहित जो कुछ भी है, वह नीचे खिसक जाता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है.
J&K | Flashfloods and landslides in Badr village of Mahore area of Reasi. Rescue operation is going on: District Administration— ANI (@ANI) August 30, 2025
ये ताजा घटनाएँ रियासी के कटरा इलाके में वैष्णो देवी मंदिर के पास हुई एक बड़ी त्रासदी के कुछ दिनों बाद हुई हैं, जहाँ 26 अगस्त को भूस्खलन के बाद कम से कम 35 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी और दर्जनों घायल हो गए थे. उसी दिन, जम्मू-कश्मीर के एक अन्य जिले डोडा में भी इसी तरह की अचानक आई बाढ़ में चार लोगों की मौत हो गई थी.
14 अगस्त को मचैल माता मंदिर के रास्ते में चिसोती गाँव में बादल फटने से 60 से अधिक लोग मारे गए जबकि कई लापता हो गए और सैकड़ों घायल हो गए. जम्मू-कश्मीर और कई अन्य उत्तरी राज्य प्रकृति के प्रकोप का सामना कर रहे हैं क्योंकि मूसलाधार बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएँ हुई हैं, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ.
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से सवाल पूछे गए हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार ने खराब मौसम की चेतावनी के बावजूद तीर्थयात्राओं की अनुमति देने का दोष उन पर मढ़ा है.
#WATCH | Rajouri, J&K: The Jammu-Srinagar National Highway (NH-44) is currently closed due to multiple damages caused by landslides and falling rocks resulting from heavy rainfall. pic.twitter.com/7sKmLdW6fd— ANI (@ANI) August 30, 2025
इस बीच सिन्हा ने वैष्णो देवी मंदिर में हुए भूस्खलन के कारणों की जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया है. एक आधिकारिक आदेश के अनुसार जम्मू-कश्मीर के जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शालीन काबरा इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसमें जम्मू के संभागीय आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक शामिल हैं.
आदेश में कहा गया है कि समिति को विस्तृत जाँच करने और दो सप्ताह के भीतर उपराज्यपाल सिन्हा, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) के अध्यक्ष भी हैं, को अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है.
इसमें कहा गया है कि समिति घटना के कारणों और कारणों की विस्तार से जांच करेगी और किसी भी चूक को इंगित करेगी, बचाव और राहत उपायों के रूप में प्रतिक्रियाओं का आकलन करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त एसओपी और उपाय सुझाएगी.