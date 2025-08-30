ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में मौसम का कहर: रियासी में भूस्खलन से 7 की मौत, रामबन में बादल फटने से 3 मरे - JK CLOUD BURST

जम्मू-कश्मीर इस साल प्राकृतिक आपदा की चपेट में है. रियासी और रामबन में दो अलग-अलग आपदाओं में कई लोगों के हताहत होने की खबर है.

JK CLOUDBURST
जम्मू-कश्मीर के रामबन के राजगढ़ में बादल फटने की घटना (फाइल फोटो) (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2025 at 9:08 AM IST

4 Min Read

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शनिवार तड़के भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के रूप में प्रकृति के प्रकोप से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई. यह इलाका हाल के दिनों में ऐसी ही त्रासदियों से उबरा नहीं है.

जम्मू संभाग के रामबन जिले के एक गांव में शनिवार तड़के बादल फटने से दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई और कम से कम दो अन्य लापता हो गए.

जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि रामबन के राजगढ़ इलाके में भारी बारिश और बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे यह त्रासदी हुई. बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है और बचाव टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी है और बादल फटने से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान कर रही है.

इसके तुरंत बाद पास के रियासी जिले के माहौर इलाके में भूस्खलन से एक रिहायशी घर के ढह जाने से सात लोगों के मारे जाने की आशंका है. माहौर के बद्दर गाँव में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ. अधिकारियों के हवाले से पीटीआई ने बताया कि लापता परिवार का पता लगाने के लिए बचाव अभियान जारी है. उन्होंने बताया कि घर के मालिक नजीर अहमद, उनकी पत्नी और पाँच नाबालिग बेटे लापता हैं और उनके मारे जाने की आशंका है.

बादल फटना एक स्थानीय मौसम की घटना है जिसमें किसी क्षेत्र में थोड़े समय में भारी मात्रा में बारिश होती है. अक्सर, एक घंटे के भीतर 100 मिमी बारिश होती है. भूस्खलन आमतौर पर तब होता है जब भारी बारिश ढलान पर मिट्टी को भिगो देती है. इससे जमीन का एक बड़ा हिस्सा और उस पर मौजूद चट्टानें और पेड़ सहित जो कुछ भी है, वह नीचे खिसक जाता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है.

ये ताजा घटनाएँ रियासी के कटरा इलाके में वैष्णो देवी मंदिर के पास हुई एक बड़ी त्रासदी के कुछ दिनों बाद हुई हैं, जहाँ 26 अगस्त को भूस्खलन के बाद कम से कम 35 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी और दर्जनों घायल हो गए थे. उसी दिन, जम्मू-कश्मीर के एक अन्य जिले डोडा में भी इसी तरह की अचानक आई बाढ़ में चार लोगों की मौत हो गई थी.

14 अगस्त को मचैल माता मंदिर के रास्ते में चिसोती गाँव में बादल फटने से 60 से अधिक लोग मारे गए जबकि कई लापता हो गए और सैकड़ों घायल हो गए. जम्मू-कश्मीर और कई अन्य उत्तरी राज्य प्रकृति के प्रकोप का सामना कर रहे हैं क्योंकि मूसलाधार बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएँ हुई हैं, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ.

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से सवाल पूछे गए हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार ने खराब मौसम की चेतावनी के बावजूद तीर्थयात्राओं की अनुमति देने का दोष उन पर मढ़ा है.

इस बीच सिन्हा ने वैष्णो देवी मंदिर में हुए भूस्खलन के कारणों की जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया है. एक आधिकारिक आदेश के अनुसार जम्मू-कश्मीर के जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शालीन काबरा इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसमें जम्मू के संभागीय आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक शामिल हैं.

आदेश में कहा गया है कि समिति को विस्तृत जाँच करने और दो सप्ताह के भीतर उपराज्यपाल सिन्हा, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) के अध्यक्ष भी हैं, को अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है.

इसमें कहा गया है कि समिति घटना के कारणों और कारणों की विस्तार से जांच करेगी और किसी भी चूक को इंगित करेगी, बचाव और राहत उपायों के रूप में प्रतिक्रियाओं का आकलन करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त एसओपी और उपाय सुझाएगी.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन से 32 मौतें; वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, स्कूल बंद - LANDSLIDE ON VAISHNO DEVI ROUTE

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शनिवार तड़के भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के रूप में प्रकृति के प्रकोप से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई. यह इलाका हाल के दिनों में ऐसी ही त्रासदियों से उबरा नहीं है.

जम्मू संभाग के रामबन जिले के एक गांव में शनिवार तड़के बादल फटने से दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई और कम से कम दो अन्य लापता हो गए.

जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि रामबन के राजगढ़ इलाके में भारी बारिश और बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे यह त्रासदी हुई. बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है और बचाव टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी है और बादल फटने से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान कर रही है.

इसके तुरंत बाद पास के रियासी जिले के माहौर इलाके में भूस्खलन से एक रिहायशी घर के ढह जाने से सात लोगों के मारे जाने की आशंका है. माहौर के बद्दर गाँव में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ. अधिकारियों के हवाले से पीटीआई ने बताया कि लापता परिवार का पता लगाने के लिए बचाव अभियान जारी है. उन्होंने बताया कि घर के मालिक नजीर अहमद, उनकी पत्नी और पाँच नाबालिग बेटे लापता हैं और उनके मारे जाने की आशंका है.

बादल फटना एक स्थानीय मौसम की घटना है जिसमें किसी क्षेत्र में थोड़े समय में भारी मात्रा में बारिश होती है. अक्सर, एक घंटे के भीतर 100 मिमी बारिश होती है. भूस्खलन आमतौर पर तब होता है जब भारी बारिश ढलान पर मिट्टी को भिगो देती है. इससे जमीन का एक बड़ा हिस्सा और उस पर मौजूद चट्टानें और पेड़ सहित जो कुछ भी है, वह नीचे खिसक जाता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है.

ये ताजा घटनाएँ रियासी के कटरा इलाके में वैष्णो देवी मंदिर के पास हुई एक बड़ी त्रासदी के कुछ दिनों बाद हुई हैं, जहाँ 26 अगस्त को भूस्खलन के बाद कम से कम 35 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी और दर्जनों घायल हो गए थे. उसी दिन, जम्मू-कश्मीर के एक अन्य जिले डोडा में भी इसी तरह की अचानक आई बाढ़ में चार लोगों की मौत हो गई थी.

14 अगस्त को मचैल माता मंदिर के रास्ते में चिसोती गाँव में बादल फटने से 60 से अधिक लोग मारे गए जबकि कई लापता हो गए और सैकड़ों घायल हो गए. जम्मू-कश्मीर और कई अन्य उत्तरी राज्य प्रकृति के प्रकोप का सामना कर रहे हैं क्योंकि मूसलाधार बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएँ हुई हैं, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ.

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से सवाल पूछे गए हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार ने खराब मौसम की चेतावनी के बावजूद तीर्थयात्राओं की अनुमति देने का दोष उन पर मढ़ा है.

इस बीच सिन्हा ने वैष्णो देवी मंदिर में हुए भूस्खलन के कारणों की जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया है. एक आधिकारिक आदेश के अनुसार जम्मू-कश्मीर के जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शालीन काबरा इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसमें जम्मू के संभागीय आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक शामिल हैं.

आदेश में कहा गया है कि समिति को विस्तृत जाँच करने और दो सप्ताह के भीतर उपराज्यपाल सिन्हा, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) के अध्यक्ष भी हैं, को अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है.

इसमें कहा गया है कि समिति घटना के कारणों और कारणों की विस्तार से जांच करेगी और किसी भी चूक को इंगित करेगी, बचाव और राहत उपायों के रूप में प्रतिक्रियाओं का आकलन करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त एसओपी और उपाय सुझाएगी.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन से 32 मौतें; वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, स्कूल बंद - LANDSLIDE ON VAISHNO DEVI ROUTE

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJGAD RAMBAN JAMMU KASHMIRRESCUE OPERATIONSHEAVY RAINS CLOUDBURST FLASH FLOODSजम्मू कश्मीर फ्लैश फ्लडJK CLOUD BURST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.