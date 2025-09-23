ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर! सांसद ओमराजे निंबालकर गहरे पानी में उतरे, धाराशिव में फंसे हुए परिवार को बचाया

महाराष्ट्र में परिवार के 4 सदस्यों की जान बचाने के लिए सांसद ओमराजे निंबालकर खुद पानी में उतरे.

MP omraje Nimbalkar on flud
सांसद ओमराजे निंबालकर खुद पानी में उतरे और लोगों को बचाया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2025 at 5:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धाराशिव: महाराष्ट्र का मराठवाड़ा पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश की मार झेल रहा है. भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है. नदियों और नहरों का पानी गांवों में घुस गया है और सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बाढ़ से कृषि के साथ-साथ जीवन रक्षक सामग्रियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है.

फिलहाल, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए हैं. मराठवाड़ा में धाराशिव ज़िला बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. यहां परंडा, भूम और वाशी तालुकाओं में भारी बारिश ने तबाही मचाई है.

जिले के 92 गांव और 64,029 किसान बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन ने बताया है कि 62,985 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है. ऐसी कठिन परिस्थितियों में, धाराशिव के सांसद ओमराजे निंबालकर और विधायक कैलास पाटिल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में शामिल हुए हैं.

भारी बारिश के बावजूद, वे एनडीआरएफ कर्मियों के साथ राहत कार्य में जुटे दिखे. परांदा तालुका के वडनेर में एक घर में फंसे 4 सदस्यों वाले परिवार की जान बचाने के लिए सांसद ओमराजे निंबालकर खुद पानी में उतरे. रात 2 बजे से घर में फंसे परिवार को बचाने के दौरान एनडीआरएफ की नाव को मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

उस समय, ग्रामीणों की मदद से सांसद निंबालकर छाती तक गहरे पानी में उतरे और चारों को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. सांसद ओमराजे निंबालकर ने कहा, "अगर मेरे परिवार के साथ ऐसा होता, तो मैं घर पर नहीं रहता."

उन्होंने सरकार से किसानों को तत्काल सहायता प्रदान करने की भी मांग की है। सीना कोलेगांव परियोजना से 70 हज़ार क्यूसेक, खासापुरी परियोजना से 44 हज़ार 655 क्यूसेक और चांदनी परियोजना से 31 हज़ार 561 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी किनारे बसे गांवों में विकट स्थिति पैदा हो गई है. भूम तालुका के चिंचोली में एक 70 साल की महिला के डूबने की खबर है.

पिंपलगांव में बाढ़ के पानी में बहकर 20 गायों की मौत हो गई. कई गांवों से पशुधन के बह जाने की भी आशंका जताई जा रही है. रविवार को परंदा तालुका में भारी बारिश के कारण चांदनी, उल्का और उल्फा नदियों में बाढ़ आ गई.

रुई, दुधी, धागपिंपरी, देवगांव (खु.), वडनेर आदि गांवों में 250 से 300 नागरिक फंस गए। जिला आपदा प्रबंधन दल, सेना, एनडीआरएफ और हेलीकॉप्टर की मदद से सभी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. रुई में 13, लाखी में 12, धागपिंपरी में 8 और वडनेर क्षेत्र से 35 आदिवासियों को विशेष अभियान चलाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया.

खबर के मुताबिक, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, जालना और बीड जिलों में मंगलवार को भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित छत्रपति संभाजीनगर के जयकवाड़ी बांध और बीड के माजलगांव के डूब क्षेत्रों में सोमवार रात से भारी बारिश हो रही है. एक राजस्व अधिकारी ने कहा, इनमें से कुछ इलाकों में तो ऐसा लग रहा था मानो बादल फट गए हों.

उन्होंने बताया कि दोनों बांध लगभग भर चुके हैं और लगातार पानी आने के कारण उनसे पानी छोड़ा जा रहा है. अधिकारी ने बताया कि माजलगांव बांध के डूब क्षेत्र में स्थित जावलाला और रामोदा क्षेत्रों में सोमवार रात से क्रमशः 160 मिलीमीटर और 120 मिलीमीटर बारिश हुई है. उन्होंने बताया कि जयकवाड़ी बांध के डूब क्षेत्र में स्थित गंगापुर (46 मिलीमीटर), पैठण (92 मिलीमीटर) और भेंडाला (52 मिलीमीटर) में भी बारिश हुई.

इसके अलावा, जालना के घनसावंगी और अंबड तालुकाओं और बीड के गेवराई तालुका में अत्यधिक वर्षा दर्ज की गई. उन्होंने बताया कि गोदावरी नदी उफान पर है और छत्रपति संभाजीनगर, जालना एवं बीड जिलों के कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई.

ये भी पढ़ें: कोलकाता में भारी बारिश, कॉलेज स्ट्रीट में बाढ़ से करोड़ों रुपये की किताबें बर्बाद

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAINFALL HITS MARATHWADAHEAVY RAINFALL HITS MAHARASHTRAFLOOD IN MUMBAINDRF DHARASHIV RESCUEHEAVY RAINFALL HITS MAHARASHTRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.