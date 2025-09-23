ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर! सांसद ओमराजे निंबालकर गहरे पानी में उतरे, धाराशिव में फंसे हुए परिवार को बचाया

सांसद ओमराजे निंबालकर खुद पानी में उतरे और लोगों को बचाया ( ETV Bharat )

धाराशिव: महाराष्ट्र का मराठवाड़ा पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश की मार झेल रहा है. भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है. नदियों और नहरों का पानी गांवों में घुस गया है और सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बाढ़ से कृषि के साथ-साथ जीवन रक्षक सामग्रियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है. फिलहाल, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए हैं. मराठवाड़ा में धाराशिव ज़िला बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. यहां परंडा, भूम और वाशी तालुकाओं में भारी बारिश ने तबाही मचाई है. जिले के 92 गांव और 64,029 किसान बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन ने बताया है कि 62,985 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है. ऐसी कठिन परिस्थितियों में, धाराशिव के सांसद ओमराजे निंबालकर और विधायक कैलास पाटिल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में शामिल हुए हैं. भारी बारिश के बावजूद, वे एनडीआरएफ कर्मियों के साथ राहत कार्य में जुटे दिखे. परांदा तालुका के वडनेर में एक घर में फंसे 4 सदस्यों वाले परिवार की जान बचाने के लिए सांसद ओमराजे निंबालकर खुद पानी में उतरे. रात 2 बजे से घर में फंसे परिवार को बचाने के दौरान एनडीआरएफ की नाव को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उस समय, ग्रामीणों की मदद से सांसद निंबालकर छाती तक गहरे पानी में उतरे और चारों को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. सांसद ओमराजे निंबालकर ने कहा, "अगर मेरे परिवार के साथ ऐसा होता, तो मैं घर पर नहीं रहता." उन्होंने सरकार से किसानों को तत्काल सहायता प्रदान करने की भी मांग की है। सीना कोलेगांव परियोजना से 70 हज़ार क्यूसेक, खासापुरी परियोजना से 44 हज़ार 655 क्यूसेक और चांदनी परियोजना से 31 हज़ार 561 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी किनारे बसे गांवों में विकट स्थिति पैदा हो गई है. भूम तालुका के चिंचोली में एक 70 साल की महिला के डूबने की खबर है.