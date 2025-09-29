ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र में भीषण बारिश का कहर, अब तक 11 लोगों की मौत, कई जिलों में स्कूल बंद; रेल सेवा प्रभावित

September 29, 2025

मुंबई: महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का कहर जारी है. मुंबई, ठाणे की बात करें तो झमाझम बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. राज्य में भारी बारिश के बीच कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई. वहीं, कई जिलों में आज स्कूल बंद भी बंद है. भारी बारिश का कहर जारी

मुंबई शहर और उपनगरों में सुबह से हो रही भारी बारिश ने सड़क और रेल यातायात को प्रभावित किया है. पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों, खासकर अंधेरी, मलाड, बोरीवली, चिंचोली के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है. सप्ताह की शुरुआत में ही बारिश जोरों पर होने लगी थी, इसलिए कर्मचारियों को 'लेटमार्क' की चिंता सता रही है. अब तक 11 लोगों की गई जान

इस बीच, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि रविवार को भारी बारिश के कारण अलग-अलग जगहों पर हुई घटनाओं में 11 नागरिकों की मौत हो गई है. मुंबई शहर में औसतन 47.47 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. पश्चिमी उपनगरों में औसत बारिश 53.61 मिलीमीटर और पूर्वी उपनगरों में 37.92 मिलीमीटर दर्ज की गई. बारिश का असर मेट्रो रेल पर भी पड़ा है. खबर के मुताबिक, अंधेरी मेट्रो को जलभराव के कारण यातायात के लिए बंद कर दिया गया है. लोकल और मेट्रो रेल सेवा प्रभावित

बोरीवली, मलाड और चिंचोली इलाकों में गरज के साथ बारिश हो रही है. वहीं, भारी बारिश का असर लोकल रेल सेवाओं पर भी पड़ा है. इस कारण पश्चिमी और मध्य रेलवे 10 से 15 मिनट देरी से चल रही हैं.