महाराष्ट्र में भीषण बारिश का कहर, अब तक 11 लोगों की मौत, कई जिलों में स्कूल बंद; रेल सेवा प्रभावित

मुंबई और ठाणे में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. अब तक 11 लोगों के मारे जाने की खबर है.

महाराष्ट्र में भीषण बारिश का कहर का जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2025 at 1:35 PM IST

3 Min Read
मुंबई: महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का कहर जारी है. मुंबई, ठाणे की बात करें तो झमाझम बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. राज्य में भारी बारिश के बीच कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई. वहीं, कई जिलों में आज स्कूल बंद भी बंद है.

भारी बारिश का कहर जारी
मुंबई शहर और उपनगरों में सुबह से हो रही भारी बारिश ने सड़क और रेल यातायात को प्रभावित किया है. पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों, खासकर अंधेरी, मलाड, बोरीवली, चिंचोली के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है. सप्ताह की शुरुआत में ही बारिश जोरों पर होने लगी थी, इसलिए कर्मचारियों को 'लेटमार्क' की चिंता सता रही है.

अब तक 11 लोगों की गई जान
इस बीच, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि रविवार को भारी बारिश के कारण अलग-अलग जगहों पर हुई घटनाओं में 11 नागरिकों की मौत हो गई है. मुंबई शहर में औसतन 47.47 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. पश्चिमी उपनगरों में औसत बारिश 53.61 मिलीमीटर और पूर्वी उपनगरों में 37.92 मिलीमीटर दर्ज की गई. बारिश का असर मेट्रो रेल पर भी पड़ा है. खबर के मुताबिक, अंधेरी मेट्रो को जलभराव के कारण यातायात के लिए बंद कर दिया गया है.

लोकल और मेट्रो रेल सेवा प्रभावित
बोरीवली, मलाड और चिंचोली इलाकों में गरज के साथ बारिश हो रही है. वहीं, भारी बारिश का असर लोकल रेल सेवाओं पर भी पड़ा है. इस कारण पश्चिमी और मध्य रेलवे 10 से 15 मिनट देरी से चल रही हैं.

लो विजिबिलिटी के कारण ट्रैफिक जाम
आज सुबह लो विजिबिलिटी के कारण वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा. राज्य में बारिश का कहर जारी है. पिछले दो दिनों में मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र और कोंकण में भारी बारिश हुई है. इसके कारण महाराष्ट्र में बाढ़ और बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई और 213 जानवर मारे गए. नासिक, अहिल्यानगर, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी भारी बारिश जारी है.

गोदावरी नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी
नासिक के त्र्यंबकेश्वर, येओला और मालेगांव तालुका में भारी बारिश हुई है. वहीं, बारिश के कहर को देखते हुए गंगापुर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है. दूसरी तरफ गोदावरी नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है.

मुंबई नगर निगम ने बारिश के मद्देनजर आपातकालीन योजना तैयार कर ली है. पालघर और छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, जालना, अहिल्यानगर, धुले, जलगांव और नंदुरबार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र, कोंकण और घाट क्षेत्रों में 30 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है. मंगलवार (30 सितंबर) को ऑरेंज अलर्ट है, जिसके बाद मुंबई मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बारिश की तीव्रता धीरे-धीरे कम हो जाएगी.

