ओडिशा : गजपति जिले में कई स्थानों पर भूस्खलन, एक की मौत, पिता-पुत्र लापता, 24 पर्यटकों को बचाया गया, बचाव अभियान जारी

ओडिशा के गजपति जिले में बारिश की वजह से कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है. इससे एक व्यक्ति की मौत हो गई.

गजपति जिले में कई स्थानों पर भूस्खलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2025 at 1:23 PM IST

4 Min Read
गजपति (ओडिशा) : ओडिशा के गजपति जिले में भारी बारिश होने से कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है. इस वजह से कुछ स्थानों पर संचार व्यवस्था ठप हो गई है, वहीं आवासीय क्षेत्रों में पानी घुस गया है.

भूस्खलन के कारण एक पिता और पुत्र लापता हैं. अफरा-तफरी के बीच बचाव कार्य जारी है. वहीं खान एवं परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नज़र रख रहे हैं. गहरे दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में बारिश हो रही है. साथ ही पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण गजपति जिले में 4 जगहों पर भूस्खलन हुआ है.

भूस्खलन के बाद बचाव अभियान चलाया जा रहा (ETV Bharat)

नतीजतन, सड़कें कीचड़ से भर गई हैं. गुरुवार को हुई भारी बारिश के कारण गजपति जिले के रायगढ़ प्रखंड में पेकट के पास बामरा पहाड़ी से भूस्खलन हुआ. इस घटना में पेकट गांव के कार्तिक शबर (70) और उनके बेटे राजिक शबर लापता हो गए हैं.

ग्रामीणों को शक है कि वे ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं. कार्तिक और राजिक अपनी ज़मीन पर काम कर रहे थे, तभी अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई. परिणामस्वरूप, नाले में तेज धारा के साथ पानी आया और पहाड़ी धंस गई. इसलिए आशंका है कि पिता-पुत्र दोनों ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं.

गजपति जिले में कई स्थानों पर भूस्खलन के चलाया जा रहा बचाव अभियान (ETV Bharat)

इस बीच, लापता पिता-पुत्र की तलाश के लिए अग्निशमन विभाग के कर्मियों द्वारा तीन टीमें गठित की गई हैं. भूस्खलन के कारण रायगढ़, नुआगढ़ और रा. उदयगिरि प्रखंडों के बीच संचार सेवा बाधित हो गई है.

चरवाहे की पत्थर से दबकर मौत
इसी तरह, गुरुवार को ही मवेशी चराते समय पत्थर से दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक आर. उदयगिरि थाना क्षेत्र के फलशीगुडा गांव का 57 वर्षीय त्रिनाथ नायक था. दमकल विभाग ने कल उसका शव बरामद किया.

कम दबाव के कारण लगातार हो रही बारिश से गजपति जिले में हालात बिगड़ गए हैं. जिले के फलशीगुड़ा, पेकट, महेंद्रगिरि, अधेई आदि इलाकों में भूस्खलन हुआ है. इसके अलावा, बाढ़ का पानी कई रिहायशी इलाकों में घुस गया है. भूस्खलन के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो लापता हैं.

24 पर्यटक बचाए गए
दशहरा के लिए गजपति के महेंद्रगिरि क्षेत्र में घूमने आए 24 पर्यटक फंस गए. हालांकि उन्हें कल देर रात (गुरुवार) बचा लिया गया. सभी पर्यटक कटक और भुवनेश्वर के रहने वाले हैं. वे कल महेंद्रगिरि में फंस गए थे. उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया और उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया.

इस बीच, स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर के साथ चर्चा की. इसके साथ ही खान एवं परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने स्थिति का आकलन करने के लिए गजपति जिले का दौरा किया और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए.

गजपति जिले में कई स्थानों पर भूस्खलन के चलाया जा रहा बचाव अभियान (ETV Bharat)

पिता-पुत्र लापता, मंत्री ने की परिजनों से मुलाकात
इसके साथ ही उन्होंने लापता पिता-पुत्र के परिवारों से मुलाकात की और मामले पर चर्चा की. खान एवं परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने कहा, 'इस जगह भारी भूस्खलन हुआ है. भारी बारिश के कारण नदी का रास्ता भी बदल गया है. कार्तिक और उसका बेटा लापता हैं. बचाव कार्य जारी है. सुबह से ही इसे तेज़ कर दिया गया है. सभी लोग यहां मौजूद हैं. एक बड़ी मशीन मंगवाई जाएगी और बचाव कार्य तेज़ किया जाएगा."

चट्टानें गिरने से मार्ग बाधित
बता दें कि भूस्खलन होने से सड़क पर बड़ी-बड़ी चट्टानें गिर गई हैं. इस वजह से रामनगर जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बाधित है. तितली चक्रवात के बाद से गजपति जिले में लगातार भूस्खलन हो रहा है. इस तरह की घटनाएं बार-बार होने से जनहानि की आशंका बनी हुई है. गजपति जिले में 130 स्थानों की पहचान भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के रूप में की गई है.

गजपति जिले में कई स्थानों पर भूस्खलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त (ETV Bharat)

कुछ पर्यटक उदयगिरि में फंसे
सरकार इसके लिए कदम उठाएगी. इसके अलावा, महेंद्रगिरि में फंसे 15 पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है. बताया जा रहा है कि कुछ पर्यटक उदयगिरि में भी फंसे हुए हैं. इसी तरह, नुआंगड़ सदर उपजिला भारी बारिश के कारण बाहरी दुनिया से कट गया है. मंत्री ने कहा, ‘काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा.’

