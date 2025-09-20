ETV Bharat / bharat

मॉनसून सीजन में भारी बारिश ग्लेशियरों के लिए वरदान! जानिए कैसे?

जितनी ज्यादा गर्मी होगी, उतनी ही ज्यादा बारिश भी होगी. गर्मी का होना और पानी का बरसना दोनों एक-दूसरे के पूरक है. ऐसे में या तो स्केडर बारिश (छिटपुट बारिश) या फिर इवेंट बारिश होगी और बारिश बहुत ज्यादा होगी.

आखिर इस बार मॉनसून सीजन में उच्च हिमालय में बर्फबारी क्यों हुई. इसके पीछे का क्या कारण है. इसके बारे में एक्सपर्ट ने विस्तार से बताया. वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉ मनीष मेहता बताते है कि पर्यावरण पर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, जिससे तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

मॉनसून की बर्फबारी ग्लेशियर के लिए अच्छी : मॉनसून में हुई इस बर्फबारी को साइंटिस्ट ग्लेशियर के लिए बहुत अच्छा बता रहे हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि अमूमन मॉनसून सीजन में उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन इस बार मॉनसून सीजन में उच्च हिमालय में हुई बर्फबारी ग्लेशियरों के लिए वरदान साबित होगी.

दरअसल, उत्तराखंड में अगस्त और सितंबर महीने से जहां मूसलाधार बारिश ने पहाड़ पर कहर बरसाया तो वहीं इन महीनों में चार हजार मीटर से अधिक ऊंचाई पर हुई बर्फबारी को ग्लेशियरों की सेहत में सुधार के तौर पर देखा जा रहा है.

देहरादून : उत्तराखंड में इस साल मॉनसून ने भले ही प्रदेश में तबाही मचाई हो, लेकिन कुछ इलाकों के लिए ये मॉनसून राहत की खबर भी लेकर आया है. हालांकि ये बात ऐसे समय पर कही जा रही है कि जब पूरा उत्तराखंड मॉनसूनी बारिश से त्रस्त है. आईए जानते है कि आखिर ये मॉनसून कैसे हिमालय के लिए वरदान साबित हुई.

दोनों वेदर सिस्टम से फेड होते है ग्लेशियर: ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉ मनीष मेहता का खुद का मानना है कि उन्हें लगाता है कि हिमालयन ग्लेशियर चिरंजीवी है. क्योंकि ग्लेशियर दोनों वेदर सिस्टम मॉनसून और वेस्टर्लीज (पछुआ हवाएं सर्दियों के दौरान इन हवाओं की गति अधिक होती है, जिससे मौसम और अधिक ठिठुरन भरा हो जाता है) से फेड होते है.

ग्लेशियर को मिला पोषण: डॉ मनीष मेहता ने अगस्त की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अभी फील्ड में जो देखा, उसके अनुसार अगस्त के महीने में चार हजार मीटर के आसपास करीब एक फीट बर्फ देखने को मिली. ऐसे में देखा गया कि जिस समय अच्छी रेनफॉल होनी चाहिए, उस समय ग्लेशियर को एक तरह से पोषण मिल रहा है. यानी मॉनसून में भी ग्लेशियर ग्रेन कर रहे हैं.

ज्यादा बारिश से हाई एल्टीट्यूड में होगी बर्फबारी: इसी तरह देखा जाए तो यदि बारिश बहुत ज्यादा होती है तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों (हाई एल्टीट्यूड) में बर्फबारी भी होगी. बर्फबारी से ग्लेशियर की सेहत में सुधार होने की संभावना ज्यादा है.

ग्लेशियर एडवांसमेंट का पहले भी वैज्ञानिक कर चुके जिक्र: डॉ मनीष मेहता ने बताया कि इस बात को उनके अलावा पहले कई और वैज्ञानिकों ने कहा है, जिसमें उन्होंने ग्लेशियर रिडक्शन की बात कही है. ग्लेशियर रिडक्शन में वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर एडवांसमेंट के बारे में बताया है. ग्लेशियर एडवांसमेंट को लेकर वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्ज में कहीं जगह पर बोला है. जिसमें बताया कि इंडियन हिमालयन ग्लेशियर दोनों मौसम मॉनसून और वेस्टर्लीज में प्रभावित होंगे. दोनों ही स्थिति में ग्लेशियर एडवांस करेंगे.

बता दें कि ग्लेशियर एडवांसमेंट तब होता है, जब ग्लेशियर में बर्फ का जमाव उसके पिघलने की दर से अधिक होता है. इसके कारण ग्लेशियर का टर्मिनल नीचे की ओर अधिक दूर तक चला जाता है और यह जलवायु परिवर्तन और स्थानीय मौसम के पैटर्न से प्रभावित होता है.

इस बार मॉनसून में जिस तरह के बारिश के साथ बर्फबारी भी हुई है, उसे ग्लेशियर के लिहाज से किस तरह देखा जाए? डॉ मनीष मेहता सिविलाइजेशन के हिसाब के इस तरह की घटनाओं को सही नहीं मानते है. एक ग्लेशियोलॉजिस्ट के नाते वो भारी बारिश को ग्लेशियर के लिए सही मान रहे है, क्योंकि इस समय चार हजार मीटर के आसपास बर्फबारी और वो ग्लेशियर के लिए सही है. लेकिन इंसानियत के नाते ये नहीं है. क्योंकि इस तरह की घटनाओं से बहुत ज्यादा जानमाल का नुकसान होता है. इसीलिए बारिश और बर्फबारी का समय से होना ज्यादा बेहतर है.

