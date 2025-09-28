ETV Bharat / bharat

गुजरात: तेज हवाओं के कारण बिजली के खंभे उखड़ गये, कई घरों की छतें उड़ी

तेज हवा में गिरा बिजली का पोल. ( ETV Bharat )

मिली जानकारी के अनुसार तेज हवाओं में कई घरों की छतें उड़ गयीं. उनका सारा सामान भीग गया. हवाओं ने कई जगहों पर बिजली के खंभे उखड़ गया, जिससे बिजली की आपूर्ति बाधित हुई. बारिश में लोगों का अनाज भींग गया. पशुपालकों का चारा भी भींग गया. कुछ घरों पर लगे सौर पैनल भी उड़ गए, जिससे काफी नुकसान हुआ है.

नवसारी: गुजरात के नवसारी जिले में भारी बारिश और तूफान के कारण चिखली और वंसदा तालुका के कई गांवों में संपत्ति और खाद्यान्न को व्यापक नुकसान हुआ है. अधिकारियों के अनुसार, तूफान और बारिश ने चिखली, तलाव चोरा, मलियाधारा और सोलाधारा इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया है.

अधिकारियों के अनुसार, चिखली स्थित सरकारी अनाज वाले गोदाम की दीवार भी गिर गई, जिससे वहां रखा 277 टन से ज़्यादा गेहूं और चावल पानी में डूब गया. चिखली जिला मामलतदार सहित अधिकारियों ने नुकसान का जायजा लेने के लिए दौरा किया. गोदाम प्रबंधक जिग्नेश चौधरी ने बताया कि भीगे हुए अनाज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है.

गणदेवी चिखली विधायक नरेश पटेल ने बताया कि शनिवार रात आई तूफान और बारिश से चिखली तालुका के कई इलाकों में नुकसान हुआ है, जिससे कई घर और खेत क्षतिग्रस्त हो गए हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने रात भर सभी प्रभावित इलाकों का दौरा और निरीक्षण किया.

गोदाम की दीवार टूटी. (ETV Bharat)

विधायक ने कहा, "नुकसान का सर्वेक्षण भी किया गया है. इसके अलावा, सरकारी अनाज गोदामों की दीवारें और शेड ढह रहे हैं और अनाज भीग गया है. इस मुद्दे पर आपूर्ति अधिकारी और प्रांतीय अधिकारी से चर्चा की गई है. इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि खराब अनाज गलती से जनता तक न पहुंचे."

