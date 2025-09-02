ETV Bharat / bharat

2 घंटे की बारिश और 10 किलोमीटर लंबा जाम! गुरुग्राम में महाजाम के बाद प्रशासन की एडवाइजरी, स्कूल-ऑफिस बंद, देखें कैसे डूबा पूरा शहर - GURUGRAM TRAFFIC JAM UPDATE

गुरुग्राम में बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया, जलभराव और जाम से लोग परेशान, प्रशासन अलर्ट पर, कांग्रेस ने सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल.

Heavy Rain in Gurugram
Heavy Rain in Gurugram (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 2, 2025 at 7:52 AM IST

गुरुग्राम: दिल्ली-एनसीआर में सोमवार सुबह से बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो गुरुग्राम के लिए आफत बन गया. दोपहर होते-होते हालात ऐसे हो गए कि शहर की रफ्तार थम गई. इफको चौक, दिल्ली-जयपुर हाईवे और अन्य प्रमुख रास्तों पर सैकड़ों गाड़ियां घंटों फंसी रहीं. जाम इतना भयानक था कि कई लोगों को अपने 30 मिनट के रास्ते को तय करने में 3 से 4 घंटे लग गए. सबसे ज्यादा असर दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर रहा, जहां 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लग गया.

चार फीट पानी, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां: गुरुग्राम की सड़कों पर पानी की ऐसी स्थिति बनी कि कहीं-कहीं 4 फीट तक जलभराव हो गया. गाड़ियां या तो बंद हो गईं या धीरे-धीरे रेंगती रहीं. इफको चौक पर तो हालत इतनी खराब हो गई कि दिल्ली-जयपुर हाईवे ठप पड़ गया. हर सोमवार की तरह इस बार भी ऑफिस का ट्रैफिक था, लेकिन इस बार बारिश ने इसे बर्बाद कर दिया. लोग घरों से तो निकले लेकिन ऑफिस पहुंचना मुश्किल हो गया.

2 घंटे की बारिश और 10 किलोमीटर लंबा जाम! गुरुग्राम में महाजाम के बाद प्रशासन की एडवाइजरी (Etv Bharat)

प्रशासन की सलाह- ऑनलाइन काम करो": हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत एडवाइजरी जारी की. जिलाधिकारी अजय कुमार ने स्कूलों और कंपनियों से कहा कि "ऑनलाइन मोड अपनाएं, बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है." मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे के बीच 100 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई. आज यानी मंगलवार को भी भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है.

Heavy Rain in Gurugram
Heavy Rain in Gurugram (Gurgaon Administration)

कांग्रेस का तंज- "ये है बीजेपी का हेलीकॉप्टर मॉडल": गुरुग्राम की हालत पर कांग्रेस हमलावर हो गई है. रणदीप सुरजेवाला ने X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा: "2 घंटे की बारिश मतलब 20 किलोमीटर का जाम! मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, सड़क की हालत कैसे जानेंगे? ये है बीजेपी की 'ट्रिपल इंजन सरकार' का हेलीकॉप्टर शॉट!"

नाव चलाकर की नारेबाजी: कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नाव चलाकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष वर्धन यादव ने कहा "हरियाणा में ऐसी सरकार है कि मिलेनियम सिटी सिंक सिटी बन कर रह गई है. थोड़ी सी बारिश में ही गुरुग्राम की मुख्य सड़कों पर इतना पानी भर जाता है कि रास्ता बंद हो जाता है और हरियाणा सरकार दावा करती है कि गुरुग्राम में सब ठीक है."

गुरुग्राम प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी: सोशल मीडिया पर लोगों ने तस्वीरें और वीडियो शेयर कर गुरुग्राम की हालत को बयां किया. कई जगहों पर लोग बाइक छोड़कर पैदल जाते दिखे. कुछ ने गाड़ियों को धक्का लगाया. गाड़ियों की रफ्तार कछुए की चाल से भी धीमी पड़ गई, यात्री घंटों तक जाम में फंसे रहे.

हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने अहम फैसला लिया है. आज के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है. इसके अलावा दफ्तरों के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है कि जहां संभव हो, कर्मचारी घर से ही वर्क फ्रॉम होम करें. प्रशासन का कहना है कि ये कदम बच्चों और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है.

