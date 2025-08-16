मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के विक्रोली उपनगर में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में दो लोगों की मौत हो गई और दो घायल हो गए. यह घटना शनिवार तड़के करीब 2:30 बजे हुई. वहीं बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई.
सूत्रों ने बताया कि वे पिता-पुत्री हैं. नगर निगम के सूत्रों ने यह भी बताया कि आरती मिश्रा (उम्र 45) और ऋतुराज मिश्रा (उम्र 20) का राजावाड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस बीच मुंबई के अंधेरी, कुर्ला और चेंबूर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया.
#WATCH | Mumbai: A local resident, Vijay, says, " we were going to work; this area is filled with bmc sewage water, and because of this, it is very difficult to commute. the bmc should pay attention to this..." https://t.co/KWlAYDiV0X pic.twitter.com/iUuCUrKd6e— ANI (@ANI) August 16, 2025
महानगरपालिका के आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शहर में रात एक बजे से सुबह 4 बजे तक रिकॉर्ड बारिश हुई. भारी बारिश के कारण मुंबई के विक्रोली इलाके के वर्षानगर में भूस्खलन हुआ है.
नगर निगम के आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. नगर निगम के अनुसार यह घटना सुबह 2:39 बजे हुई और दमकल विभाग ने सुबह 5:50 बजे घटना दर्ज की.
#WATCH | Maharashtra | Aftermath of the landslide that hit Vikhroli (W) in Mumbai earlier today. According to BMC, two people died and two were injured in the landslide. https://t.co/zef2BEH5wL pic.twitter.com/hT6AthlC7k— ANI (@ANI) August 16, 2025
पहाड़ी इलाके से मिट्टी और पत्थर टूटकर एक झोपड़ी पर गिरे. हादसे में चार लोग घायल हो गए. घायलों को राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों के नाम 19 वर्षीय शालू मिश्रा और 50 वर्षीय सुरेश मिश्रा हैं.
जबकि आरती मिश्रा (45 वर्ष) और ऋतुराज मिश्रा (20 वर्ष) को ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है. नगर निगम के अधिकारियों ने बताया है कि उनकी हालत अब स्थिर है. मुंबई में शुक्रवार रात से भारी बारिश जारी है. निचले इलाकों की सड़कें पानी में डूब गई और कुछ जगहों पर घरों में पानी घुसने की घटनाएं सामने आई.
#WATCH | Maharashtra | Severe waterlogging at Vashi as continuous rain lashes Navi Mumbai and adjoining areas pic.twitter.com/gtEN7weTsf— ANI (@ANI) August 16, 2025
मुंबई में शुक्रवार शाम से ही बारिश हो रही है. आधी रात को बारिश की तीव्रता और बढ़ गई. भारी बारिश के कारण अंधेरी, कुर्ला और चेंबूर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया. नगर निगम के आपदा प्रबंधन विभाग की जानकारी के अनुसार रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक रिकॉर्ड बारिश हुई.
#WATCH | Railway tracks filled with water as heavy rainfall lashes Mumbai since last night— ANI (@ANI) August 16, 2025
Visuals from Dadar railway station pic.twitter.com/RUANn6chD3
रात में जन्माष्टमी के बाद आज मुंबई में दही हांडी का उत्सव पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है. हालाँकि, इस दही हांडी से पहले ही मुंबई में सुबह से ही भारी बारिश हुई.
#WATCH Mumbai: Heavy rain causes waterlogging in many parts of the city.— ANI (@ANI) August 16, 2025
Visuals from Kings Circle. pic.twitter.com/R6hAclPYiq