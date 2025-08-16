ETV Bharat / bharat

मुंबई में भारी बारिश, विक्रोली में भूस्खलन से दो की मौत, कई इलाकों में जलभराव

महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का कहर जारी है. इस दौरान भूस्खलन से दो लोगों की मौत, दो के घायल होने की खबर है.

HEAVY RAIN HITS MUMBAI
मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव (ETV Bharat)
Published : August 16, 2025 at 10:07 AM IST

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के विक्रोली उपनगर में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में दो लोगों की मौत हो गई और दो घायल हो गए. यह घटना शनिवार तड़के करीब 2:30 बजे हुई. वहीं बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई.

सूत्रों ने बताया कि वे पिता-पुत्री हैं. नगर निगम के सूत्रों ने यह भी बताया कि आरती मिश्रा (उम्र 45) और ऋतुराज मिश्रा (उम्र 20) का राजावाड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस बीच मुंबई के अंधेरी, कुर्ला और चेंबूर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया.

महानगरपालिका के आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शहर में रात एक बजे से सुबह 4 बजे तक रिकॉर्ड बारिश हुई. भारी बारिश के कारण मुंबई के विक्रोली इलाके के वर्षानगर में भूस्खलन हुआ है.

नगर निगम के आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. नगर निगम के अनुसार यह घटना सुबह 2:39 बजे हुई और दमकल विभाग ने सुबह 5:50 बजे घटना दर्ज की.

पहाड़ी इलाके से मिट्टी और पत्थर टूटकर एक झोपड़ी पर गिरे. हादसे में चार लोग घायल हो गए. घायलों को राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों के नाम 19 वर्षीय शालू मिश्रा और 50 वर्षीय सुरेश मिश्रा हैं.

जबकि आरती मिश्रा (45 वर्ष) और ऋतुराज मिश्रा (20 वर्ष) को ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है. नगर निगम के अधिकारियों ने बताया है कि उनकी हालत अब स्थिर है. मुंबई में शुक्रवार रात से भारी बारिश जारी है. निचले इलाकों की सड़कें पानी में डूब गई और कुछ जगहों पर घरों में पानी घुसने की घटनाएं सामने आई.

मुंबई में शुक्रवार शाम से ही बारिश हो रही है. आधी रात को बारिश की तीव्रता और बढ़ गई. भारी बारिश के कारण अंधेरी, कुर्ला और चेंबूर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया. नगर निगम के आपदा प्रबंधन विभाग की जानकारी के अनुसार रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक रिकॉर्ड बारिश हुई.

रात में जन्माष्टमी के बाद आज मुंबई में दही हांडी का उत्सव पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है. हालाँकि, इस दही हांडी से पहले ही मुंबई में सुबह से ही भारी बारिश हुई.

