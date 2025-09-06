थम गया उधमपुर-चेनानी का NH-44 मार्ग, थरार में बारिश-भूस्खलन से सहमे मजदूर काम छोड़कर भागे

ETV Bharat / bharat

मौजूदा समय में लगभग 200 वर्ग फुट के उस हिस्से पर नई सड़क बनाने के लिए एक दर्जन से अधिक उत्खनन मशीनें लगाई गई हैं. गौर करें तो 2 सितंबर को भारी बारिश के दौरान हुए भूस्खलन में ये रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था.

मगर शाम होते-होते शाम करीब 4 बजे भारी बारिश शुरू हो गई. इससे श्रमिकों को प्रभावित जगह छोड़नी पड़ी. बारिश में यहां के हालात ऐसे हो जाते हैं कि बारिश जब-जब होती है. ये इलाका धंसता रहता है.

गौर करें कि शनिवार सुबह हल्की बूंदाबांदी के कारण मरम्मत कार्य स्थगित होने का डर फिर से पैदा हो गया था. हालांकि उसके बाद मौसम साफ हो गया. इससे उम्मीद जगी कि शाम तक सड़क हल्के वाहनों के लिए खोल दी जाएगी.

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर और चेनानी के बीच थरार में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश के कारण मरम्मत कार्य रुक गया है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि श्रमिकों को भूस्खलन की आशंका के चलते ये क्षेत्र छोड़ना पड़ा है.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के मुताबिक, 1 और 2 सितंबर को भारी बारिश के बाद एक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा धंसने लगा. इसकी वजह से एनएच 44 पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया. इसकी वजह से वाहन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे. हालात ये हैं कि उधमपुर की तरफ हजारों वाहन फंसे हुए हैं. वहीं जम्मू जाने वाले सैकड़ों वाहन दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड में रुके हुए हैं. अभी एनएच 44 के जल्द खुलने की कोई संभावना नहीं है.

पिछले तीन दिनों से, एनएचएआई ने सेवा कर्मियों और मशीनों को लगाया हुआ है, लेकिन मलबा हटाने और नई सड़क बनाने में काफ़ी समय लग रहा है. अब भारी बारिश के एक और दौर ने मरम्मत का काम रोक दिया है. ऐसे में अगर बारिश जारी रही तो संभावना है कि इलाका फिर से धंसना शुरू हो सकता है.

वहीं सड़क बंद होने के कारण, कश्मीर घाटी से संपर्क बहुत प्रभावित हुआ है. हालांकि कुछ वाहन मुगल रोड के जरिए आगे बढ़ रहे हैं. वहीं वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू होने से भी लोगों को कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच आवागमन में मदद मिली है. बारिश की वजह से डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. ऐसा इसलिए है कि उनके पास जम्मू से जुड़ने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है. साथ ही एनएच 44 बंद होने से इस क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है.