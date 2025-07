ETV Bharat / bharat

रुद्रप्रयाग के बेड़ू बगड़ और चमेली गांवों में अतिवृष्टि से तबाही, मकान और वाहन मलबे में दबे - RUDRAPRAYAG RUMSI HEAVY RAINFALL

रुमसी गांव में अतिवृष्टि ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : July 26, 2025 at 10:23 AM IST | Updated : July 26, 2025 at 11:18 AM IST 3 Min Read

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में अतिवृष्टि से भारी तबाही हुई है. केदारघाटी में अतिवृष्टि के कारण रुमसी गदेरे ने तबाही मचाई है. बेड़ू बगड़ और चमेली गांवों में शुक्रवार देर रात अतिवृष्टि हुई है. गांव के लोगों का कहना है कि देर रात बादल फटा है. इलाके में भारी तबाही मची है. कई घर और वाहन मलबे में दब गए हैं. रेस्क्यू टीमें मौके ले लिए रवाना हुईं. रुद्रप्रयाग के दो गांवों में अतिवृष्टि: शुक्रवार की रात रुद्रप्रयाग जिले के रुमसी गदेरे के पास स्थित बेड़ू बगड़ और चमेली गांव वालों के लिए दर्द लेकर आई. लोग गहरी नींद में सोए थे कि रात में भयानक आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई. घर से बाहर निकले तो तब तक अतिवृष्टि तबाही लेकर आ चुकी थी. अतिवृष्टि से गांव में तबाही का मंजर (Video- ETV Bharat) रात में किसी तरह जान बची. सुबह के उजाले में अतिवृष्टि द्वारा मचाई गई तबाही का मंजर आंखों के सामने था. किसी का घर मलबे में दब गया था तो अनेक वाहन भी मलबे के नीचे दबे पड़े थे. कई वाहनों का तो पता ही नहीं चल पा रहा है.

