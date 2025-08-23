ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर : भारी बारिश की चेतावनी, पटनीटॉप, सनासर, भद्रवाह में पर्यटकों की संख्या में आई कमी - NDMA RAIN ADVISORY

जम्मू इलाके में भारी बारिश को लेकर जारी एडवाइजरी के बाद टूरिस्ट स्थानों पर पर्यटकों की संख्या कम हो गई है.

Aftermath of the recent cloudburst in Kishtwar
किश्तवाड़ में हाल ही में बादल फटने के बाद का दृश्य (प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 23, 2025 at 10:45 PM IST

आमिर तांत्रे

जम्मू: पिछले एक महीने से जम्मू क्षेत्र के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश और किश्तवाड़, कठुआ और पुंछ जिलों में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के कारण पटनीटॉप, सनासर, भद्रवाह, सरथल और अन्य क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या में कमी आई है.

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा नियमित अंतराल पर जारी की जा रही चेतावनी भी लोगों को सावधान रख रही है.

शनिवार को भी जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (JKUTDMA) की ओर से जारी एक परामर्श में लोगों से जल निकायों से दूर रहने और अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने को कहा गया.

जम्मू संभाग में बादल फटने, भूस्खलन की संभावना
अगले 48 घंटों में अनंतनाग, कुलगाम, डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी, उधमपुर और सांबा जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. जेकेयूटीडीएमए की सलाह में कहा गया है, सतर्क रहें. जम्मू संभाग में बादल फटने, अचानक भूस्खलन और भूस्खलन की संभावना है.

यह परामर्श जम्मू क्षेत्र के सभी 10 जिलों को कवर करता है, जिसकी वजह से लोगों को बाहर जाने की कोई योजना नहीं बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा है.

डोडा निवासी नासिर हुसैन ने कहा, "हम सनासर और पटनीटॉप में सप्ताहांत बिताने की योजना बना रहे थे, लेकिन भारी बारिश के पूर्वानुमान और जेकेयूटीडीएमए द्वारा जारी की गई सलाह के कारण कार्यक्रम रद्द करना पड़ा. घर पर परिवार के साथ समय बिताना और जान जोखिम में डाले बिना अंदर रहना बेहतर है."

बता दें कि गर्मियों में सप्ताहांत के दौरान भद्रवाह, पटनीटॉप, सनासर, सरथल और अन्य क्षेत्रों जैसे हिल स्टेशनों पर सबसे अधिक भीड़ होती थी और कमरों की उपलब्धता सीमित होती थी, लेकिन इस बार होटल व्यवसायी ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं और सप्ताहांत पर भी इन क्षेत्रों में ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए वरदान रिसॉर्ट्स पटनीटॉप के महाप्रबंधक राजेश ठाकुर ने कहा, "किश्तवाड़ और कठुआ जिलों में बादल फटने की घटनाओं के बाद खराब मौसम और जेकेयूटीडीएमए द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के कारण पर्यटक स्थलों से दूर रहना पड़ रहा है. पटनीटॉप बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं."

जलाशयों और पहाड़ी इलाकों के पास न जाने के निर्देश
विभिन्न जिलों के प्रशासन ने भी लोगों को भारी बारिश की आशंका के चलते जलाशयों और पहाड़ी इलाकों के पास न जाने के निर्देश जारी किए हैं, जो कभी-कभी जानलेवा भी हो सकती है. डोडा जिले में, प्रशासन ने भद्रवाह के ऊपरी इलाकों में वार्षिक कैलाश कुंड यात्रा में भाग लेने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी है.

तीर्थयात्रा को कुछ दिनों के लिए छोटा कर दिया गया और केवल 15 से 20 लोगों को कैलाश कुंड तक पहुंचने की अनुमति दी गई. रामबन के उपायुक्त मुहम्मद इलियास ने ईटीवी भारत को बताया, "यह स्पष्ट है कि जब बाहर नहीं निकलने की सलाह जारी की जाती है, तो इसका असर पर्यटकों की संख्या पर भी पड़ता है."

आमिर तांत्रे

