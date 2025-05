ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र में मॉनसून पहुंचने पर जोरदार बारिश से पानी-पानी हुई मुंबई, जलभराव से हाल बेहाल - HEAVY IN RAIN MUMBAI

मुंबई में भारी बारिश से हाल बेहाल ( ETV Bharat Maharashtra Desk )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 26, 2025 at 12:50 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 1:12 PM IST 3 Min Read

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समते कई जिलों में आज सबह से भीषण बारिश हो रही है. सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम की समस्या देखी गई. इससे लोकल ट्रेन पर भी असर पड़ा. मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में बीती रात से भारी बारिश हो रही है. सोमवार सुबह से ही गरज और बिजली के साथ भारी बारिश शुरू हो गई, जिससे मुंबईकर परेशान हो गए. कुर्ला, विद्याविहार, सायन, दादर, परेल इलाकों और पश्चिमी उपनगरों में सुबह से लगातार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ घंटों तक मुंबई में मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी. इसे देखते हुए नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें. भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि मुंबई समेत सभी तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ घंटों में बारिश जारी रह सकती है. रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है.

वहीं, मुंबई, ठाणे, पालघर और महाराष्ट्र के अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा है कि अगले 3-4 घंटों में राज्य के कुछ जिलों में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ तूफान और भारी बारिश की संभावना है. मुंबई में सड़कों पर भरा पानी सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण दादर के हिंदमाता इलाके में सड़कों पर पानी जमा हो गया है. इसी के साथ भायखला स्टेशन पर रेलवे पटरियों पर पानी जमा हो गया है. साथ ही परेल के केईएम अस्पताल में पानी घुस गया है और मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. मंत्रालय के बाहर घुटनों तक पानी से होकर कर्मचारियों और लोगों के गुजरने की तस्वीर सामने आई. आपदा नियंत्रण कक्ष सक्रिय मुंबई के उपनगरों में बारिश जारी है नगर पालिका लगातार लोकल सेवाओं और बसों के कामकाज पर नजर रख रही है. नगर पालिका ने चेतावनी दी है कि नागरिक बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें. नगर पालिका ने अपील की है कि जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत नगर निगम द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें. लोकल परिवहन की थमी रफ्तार आधी रात से हो रही बारिश का असर रेल परिवहन पर पड़ा है. मध्य रेलवे की मुख्य लाइन पर कल्याण जाने वाली धीमी ट्रेनें 5 मिनट देरी से चल रही है. जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली फास्ट ट्रेनें 10 मिनट देरी से चल रही है. इसी तरह हार्बर लाइन पर भी रेल सेवा कुछ मिनट देरी से चल रही है. वहीं वेस्टर्न लाइन पर ट्रेनें 5 मिनट देरी से चल रही हैं. ये भी पढ़ें- तेजी से बढ़ रहा मानसून, इन राज्यों में भारी बारिश के आसार, जानें मौसम का हाल - AAJ KA MAUSAM

