नाव से लगाए दो फट्टे और पार करा दी वैन, लोग दे रहे ड्राइवर की दाद, वीडियो वायरल - VAN CROSS WITH HELP OF WOOD

नाव से लगाए दो फट्टे और पार करा दी वैन ( X @Tiwari__Saab )

By ETV Bharat Hindi Team Published : 43 minutes ago

हैदराबाद : किसी भी व्यक्ति की दिलेरी उसके काम से होनी चाहिए. सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति वैन को नदी में पार करने के लिए जो तरीका अपना रहा है वो किसी फिल्मी स्टंट से कम नहीं है. कुछ ही सेकंड में वैन को जमीन पर उतारा वायरल वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि वैन को दो लकड़ी के फट्टों के सहारे एक ड्राइवर नदी को पार कराने की कोशिश कर रहा है. उसकी दिलेरी देखने के बाद हर कोई उसे हैवी ड्राइवर कह रहा है और कुशल ड्राइविंग की प्रशंसा कर रहा है. इतना ही नहीं ड्राइवर ने कुछ ही सेकंड में वैन को जमीन पर उतार दिया.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी नाव पानी में मौजूद है, जिससे एक बड़ी वैन को उतारा जा रहा है. वह महज दो फट्टों के सहारे. बता दें कि नाव से गाड़ी को जमीन पर लाने के लिए टायरों की दूरी के मुताबिक फट्टे लगाए गए हैं, जमीन की ओर जा रहे हैं. वहीं हैवी ड्राइवर गाड़ी को उन फट्टों पर खड़ा करता है. 2 लाख 98 हजार से अधिक लोग देख चुके वीडियो इसी दौरान वैन से रस्सी भी बंधी होती है. फिर क्या, ड्राइवर अपने अनुभव से वैन को महज पांच सेकंड में नाव से उतारकर जमीन पर खड़ा कर देता है. इस वीडियो @Tiwari__Saab नाम के X यूजर ने पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने कैप्शन लिखा है, कसम से बहुत हैवी ड्राइवर है, बहुत तरक्की करोगे बेटा। वीडियो को अब तक इसे 2 लाख 98 हजार से अधिक लोगों द्वारा देखा जा चुका है.