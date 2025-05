ETV Bharat / bharat

'हेवन इन हेल' विवाद: किताब में अमित शाह को लेकर दावे पर संजय राउत अडिग - SANJAY RAUT

शिवसेना-यूबीटी नेता संजय राउत ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 17, 2025 at 4:37 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 5:38 PM IST 3 Min Read

मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत की पुस्तक 'हेवन इन हेल' इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा में है. इस पुस्तक में संजय राउत ने सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है. इस पुस्तक ने राजनीति में कई खामोशियों को तोड़ना शुरू कर दिया है. हालांकि, संजय राउत अपनी पुस्तक में लिखी बातों पर अडिग हैं. राउत का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी बदले की भावना से की गई थी. 2014 से 2019 तक जब अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब शिवसेना-भाजपा के संबंध मैत्रीपूर्ण थे. हालांकि, संजय राउत ने आरोप लगाया है कि अमित शाह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद से यह संबंध खराब हुए हैं. इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए सांसद संजय राउत ने कहा कि हेवन इन हेल पुस्तक आज प्रकाशित हो रही है. मुझे बुरा लगा कि मेरे दोस्तों को मेरी वजह से परेशान किया जा रहा है. उन्हें धमकाया जा रहा है. ईडी के अधिकारी उन्हें किसी राक्षस की तरह उठाते हैं. वे उन्हें किसी डॉन की तरह उठाते हैं. मैंने रात 11 बजे अमित शाह को फोन किया था. वे काम पर थे. 4 मिनट बाद उन्होंने मुझे फोन किया. उन्होंने कहा, "बोलो संजय भाई..." मैंने कहा, "मेरे दोस्त पर छापा मारा जा रहा है. यह आपकी मंजूरी से हो रहा है. अगर आपको मुझे गिरफ्तार करना है, तो मैं दिल्ली में अपने घर पर हूं. यह नौटंकी बंद करो." उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता. मैंने कहा, आप केंद्रीय गृह मंत्री हैं. आपको यह पता होना चाहिए." उसके बाद आशीष शेलार ने मुझे फोन किया. संजय मिश्रा मोदी को ब्रीफ कर रहे थे. ऐसा दिखाया जा रहा था कि यह देश का सबसे बड़ा घोटाला है, लेकिन यह सब साबित नहीं हुआ."

मुझे एकनाथ शिंदे का फोन आया...

राउत ने आगे कहा, "गिरफ्तार होने से पहले मुझे एकनाथ शिंदे का फोन आया था. शिंदे ने कहा, क्या मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए? क्या मुझे अमित शाह से बात करनी चाहिए? मैंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है. अगर आप इस बारे में बात भी करेंगे, तो मैं आपकी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा. अमित शाह की वजह से शिवसेना और बीजेपी में कड़वाहट आ गई थी. मैं ये बात 100 फीसदी कहता हूं. हमारे बीजेपी से रिश्ते अच्छे थे. नरेंद्र मोदी से हमारे अच्छे रिश्ते थे. लेकिन, अमित शाह दिल्ली में सक्रिय हो गए और बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते में कड़वाहट आ गई. कुछ बीजेपी नेताओं ने अमित शाह को ऐसा न करने को कहा भी था. लेकिन उन्होंने नहीं सुनी. अरुण जेटली ने अमित शाह से कहा था, महाराष्ट्र में शिवसेना से हमारे अच्छे संबंध हैं. ऐसा मत करो. लेकिन, अमित शाह ने अरुण जेटली की भी नहीं सुनी." अब संजय राउत की किताब को लेकर दूसरी पार्टियों से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं. महाराष्ट्र निर्माण सेना मुंबई के अध्यक्ष संदीप देशपांडे ने कहा, "संजय राउत पाकिस्तान की तरह हैं. वो अपराध करते थे और 'पीड़ित कार्ड' खेलते थे." भाजपा नेता रवींद्र चव्हाण ने इस मुद्दे पर कहा, "संजय राउत कौन हैं? हम उनकी किताबें या कुछ भी नहीं पढ़ते हैं. हमारे प्रवक्ता इस सबका जवाब देंगे." यह भी पढ़ें- ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय डेलिगेशन में थरूर के नाम पर विवाद, कांग्रेस ने उठाए सवाल

Last Updated : May 17, 2025 at 5:38 PM IST