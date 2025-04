ETV Bharat / bharat

गर्मी में ठनक जाता है बीहड़ में दिमाग, फिर शुरु होता है चंबल में कत्ल-ए-आम - MURDER INCREASE IN SUMMER

Published : April 16, 2025

ग्वालियर (पीयूष श्रीवास्तव): कहते हैं ग्वालियर चंबल अंचल में लोगों का खून गर्म होता है, लेकिन अगर हम कहें कि यहां गर्मी का मौसम लोगों को हिंसक भी बना रहा है तो चौंकियेगा नहीं. क्योंकि पुलिस के आंकड़े तो कुछ ऐसा ही बता रहे हैं. सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में मध्य प्रदेश में हत्या जैसी वारदातों का आंकड़ा लगभग 25 फीसदी तक बढ़ जाता है और प्रदेश में घटे कुल मामलों में ग्वालियर चंबल 20 प्रतिशत भूमिका निभाता है. एक नजर ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट पर. हीट इफेक्ट हो रहा जानलेवा साबित

गर्मी का मौसम आते ही लोग गर्म हवाओं, लू, डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से जूझते हैं. शरीर के साथ साथ इसका असर मानसिक तौर पर भी पड़ता है. तेज गर्मी की वजह से शरीर में सुस्ती, थकान, चिड़चिड़ापन जैसी परेशानियां होने लगती हैं, जिनकी वजह से अक्सर लोगों में गुस्सा भी बढ़ जाता है. इस बात की पुष्टि मनोचिकित्सक भी कर रहे हैं. लेकिन हीट इफेक्ट दूसरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है. बीते तीन वर्षों में ये देखा गया है कि, सर्दियों के मुकाबले गर्मियों के सीजन में हत्या के प्रयास या हत्या जैसी घटनाओं में इजाफा हो जाता है. मध्यप्रदेश में दर्ज हत्याओं के आंकड़े (ETV Bharat) गर्मी के मौसम में बढ़ जाती है हत्या की वारदातें

बीते दो वर्षों में देखने को मिला है कि पूरे मध्य प्रदेश में जनवरी के मुकाबले अप्रैल से जून महीने तक हत्याएं बढ़ जाती हैं. तुलनात्मक आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में जनवरी 2023 में 111 हत्याओं के केस दर्ज हुए थे. जबकि अप्रैल 2023 में 166, मई में 179 और जून में भी 179 में हत्याए हुईं. इसी तरह 2024 के जनवरी में 135 हत्याएं, अप्रैल में 164, मई में 172 और जून में 162 हत्या के मामले सामने आए. जबकि गर्मी का मौसम खत्म होते ही जुलाई 2024 में यह आंकड़ा घटकर 100 रह गया.

