ETV Bharat / bharat

Special: गाजा के भीषण युद्ध में बिलखते बच्चों को मिली 'भारतीय मां', मिलिए श्रीरेशमी से

केरल की श्रीरेशमी को थैंक्यू कहता युद्धरत गाजा का बच्चा. ( ईटीवी भारत )

एक अंतरराष्ट्रीय सहायता समूह की स्वयंसेवक श्रीरेशमी, अपनी दोस्त लेस्ली की मदद, दो बच्चों की मां, हादी के समन्वय से, श्रीरेशमी दुनिया के सबसे तबाह क्षेत्रों में से एक गाजा में सहायता पहुंचाने में सफल रहीं. ईटीवी भारत से बात करते हुए, उन्होंने बताया कि कैसे रोते-बिलखते, भूखे बच्चों की भयावह तस्वीरों ने उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया.

इजराइल और हमास वॉर में युद्धग्रस्त गाजा की तस्वीरें और वीडियो दुनिया को झकझोर रहे हैं. वहीं श्रीरेशमी दुनिया भर के मलयाली लोगों और भारतीय लोगों के लिए आशा और मानवता की प्रतीक बनकर उभरी हैं. गाजा में इजराइली आक्रमण से विस्थापित बच्चों तक पीने का पानी और भोजन पहुंचाने के उनके प्रयासों ने न केवल राहत पहुंचाई है, बल्कि सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को भी छुआ है.

एर्नाकुलम: "कई बार मुझे गाजा के बच्चों के बारे में सोचकर नींद नहीं आती थी. मुझे लगता था कि मुझे उन्हें उठाकर यहां भारत ले आना चाहिए." भारतीय राज्य केरल के कायमकुलम की मूल निवासी श्रीरेशमी के ये मार्मिक शब्द उनके मिशन की भावना की एक बानगी भर हैं. करुणा का एक मिशन, प्रेम से प्रेरित और कर्म द्वारा साकार करने की कसम उन्हें वो मुकाम देती है, जो शायद विरले को ही नसीब होती है.

उन्होंने कहा, "जब मैं युद्ध से पीड़ित बच्चों को देखती हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी तरह उन्हें बचाना होगा. मैंने अपनी सीमित परिस्थितियों में भी, जो कर सकती थी, उसी को करने का फैसला लिया."

युद्ध की विभीषिका के बीच गाजा के बच्चे. (ईटीवी भारत)

कड़ी चुनौतियों के बीच, श्रीरेशमी और उनका नेटवर्क उत्तरी गाजा में कई विस्थापित बच्चों को भोजन और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में सक्षम रहे. उनकी यात्रा का सबसे मार्मिक क्षण तब आया, जब उन्हें मलबे और अनिश्चितता के बीच मनाए गए अपने पहले जन्मदिन पर बच्ची दुआ मरियम की मुस्कुराती हुई तस्वीर मिली. यह सब श्रीरेशमी के अटूट समर्थन से ही संभव हो पाया.

युद्ध की विभीषिका के बीच गाजा के बच्चे. (ईटीवी भारत)

हैरानी की बात ये है कि श्रीरेशमी को गाजा के इन बच्चों की मदद के लिए कोई सरकारी सहायता नहीं मिली. उनके पूरे प्रयास को उनके उदार मित्रों और शुभचिंतकों का हर स्तर पर सहारा मिला. उन्होंने समुदाय की एकजुटता के लिए लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मलयाली लोग ऐसे लोग हैं, जो किसी के मात्र एक गिलास पानी मांगने पर नदी का पानी दे देते हैं.

युद्ध की विभीषिका के बीच गाजा के बच्चे. (ईटीवी भारत)

यह पहली बार नहीं है, जब श्रीरेशमी ने संकट के समय में आगे आकर मदद की हो. केरल की भीषण बाढ़ हो, कोविड-19 जैसी महामारी हो. वायनाड का भीषण भूस्खलन आपदा हो, वो दिलोजान से राहत कार्यों के लिए सक्रिय रहीं. इन सब कामों से बढ़कर श्रीरेशमी ने गाजा के बच्चों के लिए अपने काम के जरिए वैश्विक प्रभाव और मानवीय मूल्यों के लिए उल्लेखनीय योगदान किया.

बिलखते बच्चों को गाजा में मिली 'भारतीय मां' केरल की श्रीरेशमी. (ETV Bharat)

श्रीरेशमी कहती हैं, "यह दान नहीं है; यह मानवता है. मैं बस फिलिस्तीन में शांति और इन बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहती हूं"

जैसे-जैसे अधिक से अधिक लोग उनके कार्यों से प्रेरित होकर और योगदान देने के लिए उत्सुक होकर उनसे संपर्क कर रहे हैं, श्रीरेशमी जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए जमीनी प्रयासों का समन्वय करना जारी रख रही हैं. इसके साथ ही एक बार फिर साबित करती हैं कि करुणा से भरा एक हृदय सबसे कठिन समय में भी खूबसूरत रोशनी ला सकता है.