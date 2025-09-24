ETV Bharat / bharat

तिहाड़ जेल से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें हटाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार

दिल्ली की तिहाड़ जेल से नहीं हटेंगी आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें.

तिहाड़ जेल से नहीं हटेंगी आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें.
तिहाड़ जेल से नहीं हटेंगी आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 24, 2025 at 3:05 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया, जिसमें आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें तिहाड़ जेल से हटाने की मांग की गई थी. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस पर फैसला सरकार को करना है, जो कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए फैसला करेगी.

दरअसल, आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील से समिति जताई कि अफजल गुरु और मकबूल बट्ट के कब्रों को पर्यटन स्थल नहीं बनाया जा सकता है. याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ नामक संस्था ने दायर किया था. याचिका में मांग की गई थी कि तिहाड़ जेल में बनी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रे हटायी जाएं. याचिका में कहा गया है कि जेल परिसर में इन कब्रों का मौजूद होना और उनका बनाए रखना अवैध और असंवैधानिक है.

याचिका में कहा गया है कि इन कब्रों के होने से तिहाड़ जेल कथित तौर पर कट्टरपंथी तीर्थ स्थल बन गया है. यह दिल्ली प्रिजन रूल्स के प्रावधानों के खिलाफ है. दिल्ली प्रिजन रूल्स के मुताबिक, फांसी की सजा पाए कैदियों के शवों का निपटारा इस प्रकार से करना है कि किसी भी तरह से आतंकवाद का महिमामंडन हो और जेल में अनुशासन बना रहे. तिहाड़ जेल में कुछ लोग इन कट्टरपंथी आतंकियों की कब्रों की इबादत करने के लिए एकत्र होते हैं.

याचिका में मांग की गई थी कि इन कब्रों को स्थानांतरित किया जाए और अगर किसी वजह से इन कब्रों को जेल से हटाना संभव न हो तो उनकी अस्थियों को किसी गुप्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए. इसका उद्देश्य सिर्फ शवों का स्थानांतरण नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि इन कब्रों के जरिये आतंकवाद का महिमामंडन न हो और जेल परिसर का दुरुपयोग नहीं हो.

बता दें कि अफजल गुरु को 2001 में संसद पर हुए हमलों के मामले में फरवरी 2013 में फांसी दी गई थी. जबकि, मकबूल भट्ट को भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में फरवरी 1984 में फांसी दी गई थी, मकबूल भट्ट जेकेएलएफ का सह-संस्थापक था.

