तिहाड़ जेल से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें हटाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया, जिसमें आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें तिहाड़ जेल से हटाने की मांग की गई थी. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस पर फैसला सरकार को करना है, जो कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए फैसला करेगी.

दरअसल, आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील से समिति जताई कि अफजल गुरु और मकबूल बट्ट के कब्रों को पर्यटन स्थल नहीं बनाया जा सकता है. याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ नामक संस्था ने दायर किया था. याचिका में मांग की गई थी कि तिहाड़ जेल में बनी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रे हटायी जाएं. याचिका में कहा गया है कि जेल परिसर में इन कब्रों का मौजूद होना और उनका बनाए रखना अवैध और असंवैधानिक है.

याचिका में कहा गया है कि इन कब्रों के होने से तिहाड़ जेल कथित तौर पर कट्टरपंथी तीर्थ स्थल बन गया है. यह दिल्ली प्रिजन रूल्स के प्रावधानों के खिलाफ है. दिल्ली प्रिजन रूल्स के मुताबिक, फांसी की सजा पाए कैदियों के शवों का निपटारा इस प्रकार से करना है कि किसी भी तरह से आतंकवाद का महिमामंडन हो और जेल में अनुशासन बना रहे. तिहाड़ जेल में कुछ लोग इन कट्टरपंथी आतंकियों की कब्रों की इबादत करने के लिए एकत्र होते हैं.