ऐसे बनेंगे धराली आपदा में लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया विस्तृत ऑर्डर

धराली आपदा में लापता हुए लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र: उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने धराली आपदा में लापता हुए व्यक्तियों का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाने संबंधित तीन श्रेणियां तैयार की हैं. इसके तहत दी गई प्रक्रिया के आधार पर ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.

इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था. जिस पर भारत सरकार ने मंजूरी देते हुए उत्तरकाशी जिले के धराली/हर्षिल में प्राकृतिक आपदा की वजह से लापता लोगों को मृत घोषित करने पर अपनी सहमति जता दी है. इसके बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाने संबंधित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 5 अगस्त को आई प्राकृतिक आपदा की वजह से अभी भी 68 लोग लापता हैं. ऐसे में लापता लोगों को मृत घोषित किए जाने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था.

श्रेणी प्रथम के तहत आपदा प्रभावित स्थानों के स्थायी निवासी और आपदा प्रभावित स्थान के आसपास के स्थाई निवासी, जो आपदा के समय आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद थे श्रेणी द्वितीय के तहत उत्तराखंड के अन्य जिलों के निवासी, जो आपदा के समय आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद थे श्रेणी तृतीय के तहत उत्तराखंड के बाहर यानी अन्य राज्यों के लोग, जो आपदा के समय आपदा प्रभावित क्षेत्रों मौजूद थे

इस तरह तीन श्रेणियां के आधार पर तय की गई कई कार्रवाई के आधार पर ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.

स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया ऑर्डर: धराली में लापता हुए लोगों को मृत घोषित करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था और फिर स्वास्थ्य विभाग की ओर से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था. जिस पर भारत सरकार ने सहमति जता दी. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विस्तृत ऑर्डर जारी कर दिया गया है.

ऐसा बनेगा प्रमाण पत्र: साथ ही कहा कि धराली आपदा में जो लोग गायब हुए हैं, उनको लेकर तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं. जिसके तहत धराली आपदा में लापता हुए व्यक्ति जहां के रहने वाले हैं, उनके परिजन अपने नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज करवाएंगे. ऐसे में नजदीकी पुलिस थाने की ओर से व्यक्ति से संबंधित जांच की जाएगी और फिर वो जांच रिपोर्ट उत्तरकाशी जिले को भेजी जाएगी.

एसडीएम भटवाड़ी जारी करेंगे सर्टिफिकेट: उत्तरकाशी जिले को प्राप्त रिपोर्ट का सत्यापन करने के बाद उत्तरकाशी जिले में भटवाड़ी एसडीएम की ओर से लापता व्यक्ति का मृत्यु सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. फिलहाल, धराली आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत्यु सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश जारी किया गया है. आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि-

आमतौर पर जब कोई व्यक्ति लापता हो जाता है और 7 साल तक उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है तो फिर उस व्यक्ति को मृत मानकर मृत्यु सर्टिफिकेट जारी किया जाता है. लेकिन धराली आपदा एक बड़ी त्रासदी थी, जिसमें लापता हुए लोगों के बचने की संभावना न के बराबर है. जिसके चलते 7 साल की समय सीमा को सिथिल किया गया है. ऐसे में जब लापता व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो जाएंगे तो उसके बाद उनके परिजनों को जो मुआवजा दिया जाता है, वो दिया जाएगा.

-विनोद कुमार सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग-

