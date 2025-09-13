ETV Bharat / bharat

बर्थ वेटिंग होम से गर्भवती महिलाओं को मिलेगी राहत, सुरक्षित होगी डिलीवरी, मिलेगी घर जैसी सुविधाएं

स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल्लू जिले के तेगुबेहड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं के लिए बर्थ वेटिंग होम की स्थापना की गई है.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 3:18 PM IST

Updated : September 13, 2025 at 3:39 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में विषम भौगोलिक परिस्थिति और हर साल मानसून सीजन में पड़ने वाली आपदा की मार की वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जनजीवन पर गहरा असर पड़ता है. वहीं, कई गांवों में आज भी सड़कें नहीं है और जहां है भी वहां भूस्खलन की वजह से गांवों का संपर्क कट जाता है. ऐसे में सबसे ज्यादा बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचने में काफी समस्याएं होती है, जिसकी वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की जान पर बन आती है. इसी समस्या को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल शुरू की है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल्लू जिले के तेगुबेहड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बर्थ वेटिंग होम की शुरुआत की गई है.

स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित किया गया बर्थ वेटिंग होम

जिला कुल्लू के ग्रामीण इलाकों में सड़के बंद होने के चलते गर्भवती महिलाएं प्रसव के लिए समय पर ढालपुर अस्पताल पहुंच सके. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा तेगुबेहड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बर्थ वेटिंग होम स्थापित किया गया है. ताकि महिलाएं प्रसव से पहले ही यहां पर भर्ती हो सके और समय पर सही तरीके से उनका प्रसव हो सके. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए गए इस कदम से जिले भर की गर्भवती महिलाओं को काफी मदद मिलेगी.

जिला कुल्लू के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनआर पवार ने कहा, "तेगुबेहड़ अस्पताल के बर्थ वेटिंग होम में मरीज के साथ एक तीमारदार रह सकेगा. आपदा प्रभावित क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं के उपचार और सुरक्षित प्रसव की अस्पताल में पूरी व्यवस्था है. यहां वर्तमान में आपदा के दौरान सड़क नेटवर्क से कटी दुर्गम पंचायतों की गर्भवती महिलाओं और जच्चा-बच्चा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी. ऐसी गर्भवती महिलाओं को नागरिक अस्पताल तेगुबहड़ में स्थानांतरित किया जाएगा. जिनके प्रसव में एक से डेढ़ माह का समय शेष है. इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है. ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें".

बर्थ वेटिंग होम में मिलने वाली सुविधाएं

स्वास्थ्य विभाग द्वारा तेगुबेहड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित बर्थ वेटिंग होम में गर्भवती महिलाओं को कई सारी सुविधाएं मिलेंगी. दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों से आने वाली गर्भवती महिलाएं इस बर्थ वेटिंग होम में डिलीवरी से पहले आकर रह सकती हैं. बर्थ वेटिंग होम में गर्भवती महिलाएं डिलीवरी डेट से एक माह पहले भी यहां आकर रह सकती है. उनके साथ एक तीमारदार को भी रहने की सुविधा मिलेगी. बर्थ वेटिंग होम में भर्ती गर्भवती महिलाओं को डॉक्टरों द्वारा रुटीन चेकअप किया जाएगा. इस दौरान गर्भवती को अस्पताल की तरफ से फ्री दवा और जांच की सुविधाएं मिलेगी. इतना ही नहीं इन महिलाओं को मुफ्त में खाना भी दिया जाएगा. वहीं, यहां एडमिट होने की वजह से गर्भवती महिलाओं का समय पर और सुरक्षित प्रसव हो सकेगा. जिससे जच्चा और बच्चा को कोई खतरा नहीं होगा.

स्वास्थ्य केंद्र तेगुबेहड़ में 20 बेडों की व्यवस्था

बीते दिनों भी उपमंडल बंजार में प्रसव के लिए महिलाओं को ग्रामीणों के द्वारा पालकी पर उठाकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ा. उसके बाद गाड़ी के माध्यम से उसे कुल्लू लाया गया. जहां पर उसे प्रसव के लिए भर्ती किया गया. इन कठिनाइयों को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेगुबेहड़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए 20 बेड की व्यवस्था की गई है. जहां पर गर्भवती महिला के साथ एक तीमारदार भी रह सकता है. इसके अलावा अगर महिलाओं की संख्या बढ़ती है तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहां पर बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी.

एक माह पहले भर्ती हो सकती हैं गर्भवती महिलाएं

गर्भवती महिला एक माह पहले यहां पर आकर भर्ती हो सकती है. अगर महिला का साधारण प्रसव होना हो तो उसी अस्पताल में ही किया जाएगा. वहीं, प्रसव के दौरान अगर कोई जटिलता सामने आती है तो उसे ढालपुर अस्पताल के मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया जाएगा. जहां पर विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा महिला का सुरक्षित प्रसव करवाया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग की इस पहल के बारे में गांव गांव में आशा वर्कर द्वारा गर्भवती महिलाओं को जानकारी दी जाएगी और उन्हें तेगुबेहड़ अस्पताल में भर्ती करने के लिए आशा वर्कर को कार्य सौंपा गया है. ताकि खराब सड़क के चलते उन्हें प्रसव के लिए दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

पैदल ही कंधों पर पालकी में मरीज को ढोना मजबूरी

पिछले ही दिनों बंजार और सैंज के इलाकों में लोगों की तबीयत खराब हो गई तो ग्रामीणों को 15 किलोमीटर से भी अधिक पैदल सफर तय करना पड़ा. मरीज को पालकी में बिठाकर किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया गया. ऐसे में सड़क सुविधा न होने के चलते ग्रामीण इलाकों में लोगों का जीवन दूभर हो गया है. वहीं, गर्भवती महिला और बुजुर्ग के बीमार होने पर लोगों की स्थिति और भी खराब हो रही है.

आपदा और भूस्खलन से सैकड़ों सड़कें बंद

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भारी भूस्खलन हुआ है, जिसमें सबसे अधिक नुकसान यहां की सड़कों को पहुंचा है. जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां भूस्खलन के चलते 204 सड़कें अभी भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद पड़ी हुई है. जिनमें बंजार विधानसभा क्षेत्र में 42, कुल्लू में 41, मनाली में 22 और निरमंड में 99 सड़के शामिल हैं. जिसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है. सड़कें ना होने के चलते ना तो लोग कहीं जा सकते हैं और ना ही उन तक कोई मदद समय पर पहुंच पा रही है. इसके अलावा जिला कुल्लू में 270 बिजली के ट्रांसफार्मर भी बंद है. जिनमें कुल्लू विधानसभा में 63, मनाली में 7 और थलौट डिवीजन बंद होने के चलते 200 ट्रांसफर पर ठप पड़े हुए हैं. थलौट डिवीजन से ही सैंज और बंजार के लिए बिजली की सप्लाई जाती है.

बंजार घाटी के निवासी हरि कृष्ण, बुद्धि सिंह और महेंद्र सिंह ने बताया, "प्रशासन और सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बहाल करने की दिशा में तेजी से कार्य करना चाहिए. क्योंकि सड़कें ना होने के चलते ना तो गांव में बिजली है और ना ही उन्हें राशन मिल पा रहा है. सड़कें अगर बहाल होगी तो लोग खुद भी बाजार जा सकते हैं और उनके कृषि व बागवानी उत्पाद भी मंडियों तक पहुंच सकते हैं".

ये भी पढ़ें: त्योहारी सीजन से पहले खाते में पड़ेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, महिलाओं और बुजुर्गों के चेहरे पर आएगी रौनक

