ETV Bharat / bharat

'सावरकर और गोडसे विचारधारा मानने वालों से जान का खतरा', राहुल गांधी ने अदालत से कहा - RAHUL GANDHI

कांग्रेस नेता ने अदालत के समक्ष एक आवेदन में कहा है कि उन्हें सावरकर और नाथूराम की विचारधारा मानने वालों से नुकसान हो सकता है.

Rahul Gandhi
राहुल गांधी (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2025 at 7:12 PM IST

4 Min Read

मुंबई: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने खिलाफ मानहानि के एक मामले की सुनवाई कर रही पुणे की एक अदालत को बताया है कि विनायक दामोदर सावरकर और नाथूराम गोडसे की विचारधारा मानने वालों से उन्हें जान का खतरा हो सकता है और प्रीवेंटिव प्रोटेक्शन प्रदान करना स्टेट का संवैधानिक दायित्व है.

कांग्रेस नेता ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन में यह दावा किया है. राहुल गांधी सत्यकी सावरकर की ओर दायर मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे हैं. यह मामला स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्व विचारक सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर की गई कुछ टिप्पणियों से संबंधित है.

राहुल गांधी के वकील एडवोकेट मिलिंद पवार द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) अमोल शिंदे के समक्ष दायर आवेदन में कहा गया है कि शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने स्वीकार किया है कि वह मातृवंश के माध्यम से महात्मा गांधी की हत्या के मुख्य आरोपी नाथूराम गोडसे और गोपाल गोडसे के वंशज हैं

आवेदन में कहा गया है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर देश के सामने चुनाव आयोग द्वारा चुनावी धोखाधड़ी के सबूत रखे थे. उन्होंने संसद परिसर में 'वोट चोर सरकार' जैसे नारे लगाते हुए धरना भी दिया.

प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस
आवेदन में कहा गया है, "हिंदुत्व के विषय पर संसदीय बहस के दौरान, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई, जो जनता को अच्छी तरह पता है. इस पृष्ठभूमि में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिकायतकर्ता गोडसे, विनायक सावरकर की विचारधारा से जुड़े लोग और सावरकर के कुछ फॉलोवर जो वर्तमान में सत्ता में हैं, गांधी के प्रति शत्रुता या नाराजगी रखते होंगे."

आवेदन में कहा गया है, "शिकायतकर्ता के वंश से जुड़ी हिंसक और संविधान-विरोधी प्रवृत्तियों के प्रलेखित इतिहास और मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए, यह स्पष्ट, उचित और ठोस आशंका है कि राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर की विचारधारा को मानने वाले लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, गलत तरीके से फंसाया जा सकता है या अन्य प्रकार से निशाना बनाया जा सकता है."

स्टेट का संवैधानिक दायित्व
चरमपंथी गुटों से जुड़ी राजनीतिक हिंसा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड और शिकायतकर्ता की राजनीतिक-वैचारिक विरासत, वर्तमान में बढ़ते शत्रुतापूर्ण माहौल को देखते हुए यह आशंका न तो अस्पष्ट है और न ही निराधार. इसमें आगे कहा गया है, "ऐसी परिस्थितियों में, निवारक संरक्षण न केवल विवेकपूर्ण है, बल्कि स्टेट का एक संवैधानिक दायित्व भी है."

अधिवक्ता पवार ने कहा, "इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि विनायक दामोदर सावरकर की असंवैधानिक विचारधारा, विचारों से प्रेरित नाथूराम और गोपाल गोडसे जैसी खतरनाक मानसिकता रखने वाले कुछ लोग गांधी के जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं." अदालत इस मामले में गांधी को पहले ही जमानत दे चुकी है.

सत्यकी सावरकर का बयान
इस याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए, सत्यकी सावरकर ने कहा कि यह बेतुकी है और मुकदमे में देरी करने के इरादे से दायर की गई है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "गांधी द्वारा दायर आवेदन में उल्लिखित तथ्यों का वर्तमान मामले से कोई लेना-देना नहीं है."

सत्यकी सावरकर ने गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मार्च 2023 में लंदन में दिए गए एक भाषण में कांग्रेस नेता ने दावा किया था कि सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें (सावरकर को) खुशी हुई थी.सत्यकी सावरकर ने कहा कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई और सावरकर ने कभी भी कहीं ऐसी कोई बात नहीं लिखी.

यह भी पढ़ें- उत्पीड़न के खिलाफ तीसरी आंख: मुंबई लोकल में महिला सुरक्षा के लिए दीपेश टैंक का संघर्ष

मुंबई: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने खिलाफ मानहानि के एक मामले की सुनवाई कर रही पुणे की एक अदालत को बताया है कि विनायक दामोदर सावरकर और नाथूराम गोडसे की विचारधारा मानने वालों से उन्हें जान का खतरा हो सकता है और प्रीवेंटिव प्रोटेक्शन प्रदान करना स्टेट का संवैधानिक दायित्व है.

कांग्रेस नेता ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन में यह दावा किया है. राहुल गांधी सत्यकी सावरकर की ओर दायर मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे हैं. यह मामला स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्व विचारक सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर की गई कुछ टिप्पणियों से संबंधित है.

राहुल गांधी के वकील एडवोकेट मिलिंद पवार द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) अमोल शिंदे के समक्ष दायर आवेदन में कहा गया है कि शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने स्वीकार किया है कि वह मातृवंश के माध्यम से महात्मा गांधी की हत्या के मुख्य आरोपी नाथूराम गोडसे और गोपाल गोडसे के वंशज हैं

आवेदन में कहा गया है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर देश के सामने चुनाव आयोग द्वारा चुनावी धोखाधड़ी के सबूत रखे थे. उन्होंने संसद परिसर में 'वोट चोर सरकार' जैसे नारे लगाते हुए धरना भी दिया.

प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस
आवेदन में कहा गया है, "हिंदुत्व के विषय पर संसदीय बहस के दौरान, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई, जो जनता को अच्छी तरह पता है. इस पृष्ठभूमि में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिकायतकर्ता गोडसे, विनायक सावरकर की विचारधारा से जुड़े लोग और सावरकर के कुछ फॉलोवर जो वर्तमान में सत्ता में हैं, गांधी के प्रति शत्रुता या नाराजगी रखते होंगे."

आवेदन में कहा गया है, "शिकायतकर्ता के वंश से जुड़ी हिंसक और संविधान-विरोधी प्रवृत्तियों के प्रलेखित इतिहास और मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए, यह स्पष्ट, उचित और ठोस आशंका है कि राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर की विचारधारा को मानने वाले लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, गलत तरीके से फंसाया जा सकता है या अन्य प्रकार से निशाना बनाया जा सकता है."

स्टेट का संवैधानिक दायित्व
चरमपंथी गुटों से जुड़ी राजनीतिक हिंसा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड और शिकायतकर्ता की राजनीतिक-वैचारिक विरासत, वर्तमान में बढ़ते शत्रुतापूर्ण माहौल को देखते हुए यह आशंका न तो अस्पष्ट है और न ही निराधार. इसमें आगे कहा गया है, "ऐसी परिस्थितियों में, निवारक संरक्षण न केवल विवेकपूर्ण है, बल्कि स्टेट का एक संवैधानिक दायित्व भी है."

अधिवक्ता पवार ने कहा, "इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि विनायक दामोदर सावरकर की असंवैधानिक विचारधारा, विचारों से प्रेरित नाथूराम और गोपाल गोडसे जैसी खतरनाक मानसिकता रखने वाले कुछ लोग गांधी के जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं." अदालत इस मामले में गांधी को पहले ही जमानत दे चुकी है.

सत्यकी सावरकर का बयान
इस याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए, सत्यकी सावरकर ने कहा कि यह बेतुकी है और मुकदमे में देरी करने के इरादे से दायर की गई है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "गांधी द्वारा दायर आवेदन में उल्लिखित तथ्यों का वर्तमान मामले से कोई लेना-देना नहीं है."

सत्यकी सावरकर ने गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मार्च 2023 में लंदन में दिए गए एक भाषण में कांग्रेस नेता ने दावा किया था कि सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें (सावरकर को) खुशी हुई थी.सत्यकी सावरकर ने कहा कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई और सावरकर ने कभी भी कहीं ऐसी कोई बात नहीं लिखी.

यह भी पढ़ें- उत्पीड़न के खिलाफ तीसरी आंख: मुंबई लोकल में महिला सुरक्षा के लिए दीपेश टैंक का संघर्ष

For All Latest Updates

TAGGED:

VD SAVARKARNATHURAM GODSEDEFAMATION CASERAHUL GANDHI DEFAMATION CASERAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Independence Day 2025: लाल-किला पर पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए ऐसे बुक करें टिकट

बुधवार को बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स 256 अंक चढ़ा, निफ्टी 24550 के ऊपर खुला

ट्रंप के पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने का अमेरिकी प्रवक्ता ने किया बचाव, कहा- भारत के साथ संबंध 'अच्छे' हैं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.