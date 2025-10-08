ETV Bharat / bharat

दिग्दर्शन इंस्टिट्यूट के जरिए फर्जी नक्सली सरेंडर मामला, HC ने राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

रांची: झारखंड के बहुचर्चित फर्जी नक्सल सरेंडर मामले में झारखंड काउंसिल फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स नाम की संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की गई है. यह जानकारी झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है.



दिग्दर्शन इंस्टिट्यूट के जरिए हुआ था फर्जी सरेंडर

मामले में दाखिल याचिका पर काफी दिनों के बाद सुनवाई हुई है. दिग्दर्शन इंस्टिट्यूट के जरिये साल 2014 में 514 छात्रों को नक्सली बताकर फर्जी तरीके से सरेंडर कराया गया था. पूरे प्रकरण में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के शामिल होने की बात भी सामने आई थी. जांच में बड़े अधिकारियों ने भी पाया था कि इनमें से सिर्फ 10 युवकों का ही नक्सली गतिविधियों से संबंध था. लेकिन इंस्टिट्यूट के ही पांच लोगों को आरोपी बताते हुए जांच की फाइल बंद कर दी गई थी. इन पांच आरोपियों में रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा और गुमला जिले के युवक थे. सरेंडर करने वाले युवकों में 128 का पुलिस ने बयान लिया था. इनमें से अधिकांश के पते का पुलिस या तो सत्यापन ही नहीं कर पाई या वे उस पते पर नहीं मिले. इसके बाद तत्कालीन सिटी एसपी अमन कुमार के आदेश पर इस मामले की जांच बंद कर दी गई थी.

अधिवक्ता धीरज कुमार का बयान (ईटीवी भारत)





कैसे हुआ था फर्जी वाले का खुलासा