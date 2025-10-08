ETV Bharat / bharat

दिग्दर्शन इंस्टिट्यूट के जरिए फर्जी नक्सली सरेंडर मामला, HC ने राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

दिग्दर्शन इंस्टिट्यूट के जरिए फर्जी नक्सली सरेंडर मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

FAKE NAXALITE SURRENDER CASE
झारखंड हाई कोर्ट (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 8, 2025 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड के बहुचर्चित फर्जी नक्सल सरेंडर मामले में झारखंड काउंसिल फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स नाम की संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की गई है. यह जानकारी झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है.

दिग्दर्शन इंस्टिट्यूट के जरिए हुआ था फर्जी सरेंडर

मामले में दाखिल याचिका पर काफी दिनों के बाद सुनवाई हुई है. दिग्दर्शन इंस्टिट्यूट के जरिये साल 2014 में 514 छात्रों को नक्सली बताकर फर्जी तरीके से सरेंडर कराया गया था. पूरे प्रकरण में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के शामिल होने की बात भी सामने आई थी. जांच में बड़े अधिकारियों ने भी पाया था कि इनमें से सिर्फ 10 युवकों का ही नक्सली गतिविधियों से संबंध था. लेकिन इंस्टिट्यूट के ही पांच लोगों को आरोपी बताते हुए जांच की फाइल बंद कर दी गई थी. इन पांच आरोपियों में रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा और गुमला जिले के युवक थे. सरेंडर करने वाले युवकों में 128 का पुलिस ने बयान लिया था. इनमें से अधिकांश के पते का पुलिस या तो सत्यापन ही नहीं कर पाई या वे उस पते पर नहीं मिले. इसके बाद तत्कालीन सिटी एसपी अमन कुमार के आदेश पर इस मामले की जांच बंद कर दी गई थी.

अधिवक्ता धीरज कुमार का बयान (ईटीवी भारत)



कैसे हुआ था फर्जी वाले का खुलासा

सरेंडर करने के बाद युवकों को जेल रोड स्थित पुरानी जेल में कोबरा बटालियन की सुरक्षा में रखा गया था. तब उनके भोजन पर हुए खर्च का भुगतान रांची पुलिस ने किया था. युवकों को सिपाही के पद पर नियुक्ति दिलाने का सब्जबाग दिखाया गया था. बदले में उनसे एक लाख से ढाई लाख रुपये तक वसूले गए थे. उसी दौरान सीआरपीएफ के तत्कालीन आइजी एमवी राव ने युवकों को पुरानी जेल में रखे जाने को संदेहास्पद बताते हुए तत्कालीन डीजीपी जीएस रथ को पत्र लिखा था. इसके बाद यह खुलासा हुआ था कि यह मामला फर्जी सरेंडर का है. इस खुलासे के बाद लोअर बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी.

ये भी पढ़ें:

512 युवाओं को फर्जी तौर पर नक्सली बताकर सरेंडर कराने का मामला, हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

नौजवान नक्सल कैडरों का संगठन से हुआ मोह भंग, माओवाद का आखिरी किला भी ध्वस्त होने के कगार पर

For All Latest Updates

TAGGED:

दिग्दर्शन इंस्टिट्यूटफर्जी नक्सली सरेंडर मामलाझारखंड हाईकोर्टकाउंसिल फॉर डेमोक्रेटिक राइट्सFAKE NAXALITE SURRENDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.