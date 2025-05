ETV Bharat / bharat

हरियाणा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित, बेटियों ने फिर मारी बाजी, 92.49 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास, देखें टॉपर्स की लिस्ट - HBSE 10TH RESULT 2025

HBSE 10th Result 2025 ( Concept Image )

Published : May 17, 2025 at 12:51 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 2:19 PM IST

भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस बार 10वीं परीक्षा परिणाम 92.49 प्रतिशत रहा है. हरियाणा की बेटियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है. इस बार 94.06 प्रतिशत लड़कियां पास हुई हैं. इसके अलावा 91.07 फीसदी लड़के पास हुए हैं. बोर्ड अध्यक्ष पवन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा 10वीं बोर्ड के रिजल्ट का ऐलान किया. 92.49 प्रतिशत रहा 10वीं बोर्ड का परिणाम: बोर्ड अध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर देख सकते हैं. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 92.49 तथा स्वयंपाठी का 73.08 प्रतिशत रहा है. इसके अलवा मुक्त विद्यालय फ्रैश कैटेगरी का परिणाम 15.79 व रि-अपीयर का 70.23 प्रतिशत रहा है. 92.49 प्रतिशत छात्र पास (Etv Bharat) डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि सैकेण्डरी (शैक्षिक) नियमित परीक्षा में 271499 परीक्षार्थी प्रविष्ठ हुए थे, जिनमें से 251110 उत्तीर्ण हुए तथा 5737 परीक्षार्थियों का परिणाम (E.R.) एसेंशियल रिपीट रहा अर्थात् ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा में फिर से बैठने की आवश्यकता होगी. इस परीक्षा में 129249 प्रविष्ठ छात्राओं में से 121566 पास हुई, इनकी पास प्रतिशतता 94.06 रही, जबकि 142250 छात्रों में से 129544 पास हुए, इनकी पास प्रतिशतता 91.07 रही. हरियाणा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित (Haryana Board of School Education) 10वीं बोर्ड रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी: इसी प्रकार छात्राओं ने छात्रों से 02.99 फीसदी ज्यादा पास प्रतिशतता दर्ज कर बढ़त हासिल की है. उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में राजकीय विद्यालयों की पास प्रतिशतता 89.30 रही तथा प्राइवेट विद्यालयों की पास प्रतिशतता 96.28 रही है. इस परीक्षा में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 92.35 रही है, जबकि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 92.83 रही है. हरियाणा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित (Haryana Board of School Education)

पहले स्थान पर रेवाड़ी, नूंह फिसड्डी: पास प्रतिशतता में जिला रेवाड़ी प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर चरखी दादरी, तीसरे स्थान पर महेन्द्रगढ़ तथा नूँह पायदान पर सबसे नीचे रहा. उन्होंने बताया कि ये परिणाम आज शाम से संबंधित विद्यालयों/संस्थाओं द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपनी यूजर आईडी व पासवर्ड द्वारा लॉगिन करते हुए डाऊनलोड भी किया जा सकेगा. हरियाणा 10वीं बोर्ड के टॉपर बच्चों की लिस्ट (Haryana Board of School Education) पहले स्थान पर 4 छात्र: हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि परिणाम तैयार करते समय 10वीं के गणित विषय में 10 नंबर ग्रेस मार्क दिए गए हैं. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने टॉप-10 की बजाए अबकी बार टॉप-20 की सूची जारी की है, क्योंकि प्रथम स्थान पर 497 अंक लेकर चार विद्यार्थी, द्वितीय स्थान पर 496 अंक लेकर 6 विद्यार्थी, तृतीय स्थान पर तृतीय 495 अंक लेकर 10 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं. हरियाणा 10वीं बोर्ड के टॉपर बच्चों की लिस्ट (Haryana Board of School Education) टॉपर छात्रों की लिस्ट: उन्होंने बताया कि प्रथम स्थान पर हिसार के मतलोडा में ऑक्सफोर्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रोहित, अंबाला के नंगला राजपूताना के न्यू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की माही, झज्जर माजरा दूबलधन के सीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की रोमा तथा झज्जर के माजरा दूबलधन के सीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तानिया 497 अंक लेकर प्रथम स्थान पर रहे. हरियाणा 10वीं बोर्ड के टॉपर बच्चों की लिस्ट (Haryana Board of School Education) दोबारा जांच के लिए 20 दिन के अंदर करें ऑनलाइन आवेदन: हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि इन परीक्षा परिणामों के आधार पर जो परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका की पुनः: जांच अथवा पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं तो वे निर्धारित शुल्क सहित परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया: छात्र अपने परिणाम देखने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं: आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध 'रिजल्ट' टैब पर क्लिक करें.

रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.

परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

मार्कशीट डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें. डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करने का तरीका: छात्रों को अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां 'रिजल्ट' टैब पर क्लिक करने के बाद, रेगुलर या प्राइवेट श्रेणी का चयन करना होगा. इसके बाद, रोल नंबर और जन्मतिथि (जो परीक्षा फॉर्म में दर्ज की गई थी) डालकर 'व्यू रिजल्ट' पर क्लिक करना होगा. परिणाम में विषयवार अंक और कुल स्कोर प्रदर्शित होंगे. छात्र इस मार्कशीट को डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं. साल 2024 में लड़कियों ने मारी थी बाजी: पिछले साल यानी 2024 में हरियाणा बोर्ड 10वीं के परिणाम में लड़कियों ने बाजी मारी थी. तब कुल 2,86,714 छात्रों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा दी थी, जिनमें से 2,73,015 पास हुए थे. 10वीं क्लास का कुल पास प्रतिशत 95.22 फीसदी रहा था. पिछले साल लड़कियों का पास प्रतिशत 96.32 फीसदी और लड़कों का 94.22 प्रतिशत दर्ज किया गया था. पिछले पांच सालों का हरियाणा बोर्ड 10वीं का परिणाम 2024 – 95.22 प्रतिशत

2023 – 65.43 प्रतिशत

2022 – 73.18 प्रतिशत

2021 – 100 प्रतिशत (कोविड के कारण बिना परीक्षा के प्रमोट)

2020 – 64.59 प्रतिशत ये भी पढ़ें- 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए जरूरी खबर! रिजल्ट से नाखुश हैं तो 20 दिन में करें ये काम - HBSE 12TH RESULT

