ETV Bharat / bharat

'जम्मू-कश्मीर में चुनी हुई सरकार आने के बाद बढ़ी अशांति, राष्ट्रपति शासन में था नियंत्रण': बीजेपी

जम्मू-कश्मीर के हजरतबल दरगाह में लगी अशोक स्तंभ वाली शिलापट्ट तोड़ने के बाद राजनीति गरमा गयी है. बीजेपी ने इस घटना की निंदा की है.

Hazratbal plaque vandalism row
श्रीनगर स्थित हज़रतबल मस्जिद का एक दृश्य. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2025 at 5:08 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 5:35 PM IST

3 Min Read

अनामिका रत्ना.

नई दिल्लीः जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में शुक्रवार को ईद-ए-मिलाद के मौके पर हजरतबल दरगाह में लगी अशोक स्तंभ वाली शिलापट्ट को कुछ लोगों की भीड़ ने तोड़ दिया. जुमे की नमाज के बाद भीड़ शिलापट्ट के पास जमा हो गई और वक्फ बोर्ड के खिलाफ नारे लगाए और पत्थरबाजी की. इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गयी.

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि किसी धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल होते नहीं देखा. उन्होंने सवाल उठाया कि हजरतबल दरगाह के पत्थर पर प्रतीक चिन्ह लगाने की क्या जरूरत थी? भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना की आलोचना की. राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने इस घटना को राष्ट्रीय प्रतीकों के अलावा देश की एकता पर हमला बताया. उन्होंने कहा कि ये घटना राजनीति से प्रेरित है.

बीजेपी ने हजरतबल में अशोक स्तंभ वाली शिलापट्ट तोड़े जाने की निंदा की. (ETV Bharat)

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, "संविधान के सर्वोच्च प्रतीक पर हमला देश बर्दाश्त नहीं करेगा...और उससे भी ज्यादा ऐसी घटना को वहां के मुख्यमंत्री सही ठहरा रहे हैं." उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था तबतक ऐसी घटनाएं नहीं हो रही थीं. पत्थरबाजी और धरना प्रदर्शन पर काफी हद तक नियंत्रण हो गया था. मगर जब से वहां चुनी हुईं सरकार आयी हैं तब से ऐसी घटनाओं की पुनरावृति हो रही है.

बीजेपी ने इस घटना को जम्मू-कश्मीर के एकीकरण और विकास को बाधित करने की असामाजिक तत्वों की कोशिश के रूप में भी बताया. गुरु प्रकाश ने इस घटना को लेकर इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर भी निशाना साधा. उन्होंने, पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्द के इस्तेमाल से जोड़ते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेता ऐसे ही बयानबाजी करते रहते हैं.

Hazratbal plaque vandalism row
श्रीनगर स्थित हज़रतबल में प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास करते पुलिसकर्मी. तस्वीर शुक्रवार 5 सितंबर की है. (PTI)

आनेवाले दिनों में बिहार और बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है. क्या इन चुनावों के दौरान ऐसी घटनाओं से वोटों का तुष्टीकरण संभव है, इस सवाल पर गुरु प्रकाश ने कहा, भाजपा तुष्टीकरण नहीं विकास की राजनीति करती है. उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार विकास हुआ है. वहां, विकास की बातों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है. गुरु प्रकाश ने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले कभी गाली तो कभी तुष्टीकरण के मुद्दों को हवा दे रहे हैं. उन्होंने, केरल कांग्रेस के 'बी से बिहार और बीड़ी' वाले बयान पर भी इंडिया ब्लॉक पर निशाना साधा.

Hazratbal plaque vandalism row
श्रीनगर स्थित हज़रतबल मस्जिद का एक दृश्य. (PTI)

बता दें कि दरगाह हजरतबल मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल है. यहां पैगंबर मोहम्मद की निशानियां रखी हैं. इस हफ्ते की शुरुआत में, वक्फ बोर्ड ने करोड़ों रुपए खर्च करके हजरतबल दरगाह का रिनोवेशन कराया था. केंद्र सरकार की PRASAD योजना (जिसने दरगाह के नवीकरण के लिए 40 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए) के तहत यहां एक पट्टिका लगाई गई थी, जिस पर अशोक स्तंभ का चिह्न था. ज्ञात हो कि, अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिह्न है.

इसे भी पढ़ेंः

Last Updated : September 6, 2025 at 5:35 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ASHOKA PLAQUE AT HAZRATBALASHOKA PILLAR PLAQUE BROKENहजरतबल पट्टिका विवादगुरु प्रकाश पासवान हजरतबल विवादHAZRATBAL PLAQUE VANDALISM ROW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.